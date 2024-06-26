Россияне атаковали 8 громад Сумщины: вследствие минометных обстрелов ранен мужчина
В течение 25 июня российская армия осуществила 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины. Зафиксировано 52 взрыва.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОВА.
Отмечается, что обстрелам подверглись:
- Эсманская громада: осуществлен обстрел с использованием FPV-дрона (1 взрыв), минометный обстрел (2 взрыва), артобстрел (6 взрывов).
- Великописаревская громада: зафиксированы обстрелы с использованием FPV-дронов (3 взрыва), минометные обстрелы (10 взрывов), артобстрел (2 взрыва), сброс гранаты с БпЛА (1 взрыв).
- Краснопольская громада: были обстрелы с использованием FPV-дронов (6 взрывов), артобстрелы (5 взрывов).
- Хотинская громада: осуществлен обстрел с использованием FPV-дрона (1 взрыв).
- Миропольская громада: зафиксирован обстрел с использованием БпЛА типа "Ланцет" (2 взрыва).
- Зноб-Новгородская громада: враг бил из артиллерии (6 взрывов).
- Белопольская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады.
- Середино-Будская громада: был минометный обстрел (4 взрыва). В результате обстрела получил ранения местный житель громады.
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Vitaliy ua
показать весь комментарий26.06.2024 23:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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