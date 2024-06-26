Россияне атаковали 8 громад Сумщины: вследствие минометных обстрелов ранен мужчина

В течение 25 июня российская армия осуществила 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины. Зафиксировано 52 взрыва.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОВА.

Отмечается, что обстрелам подверглись:

Эсманская громада: осуществлен обстрел с использованием FPV-дрона (1 взрыв), минометный обстрел (2 взрыва), артобстрел (6 взрывов).

Великописаревская громада: зафиксированы обстрелы с использованием FPV-дронов (3 взрыва), минометные обстрелы (10 взрывов), артобстрел (2 взрыва), сброс гранаты с БпЛА (1 взрыв).

Краснопольская громада: были обстрелы с использованием FPV-дронов (6 взрывов), артобстрелы (5 взрывов).

Хотинская громада: осуществлен обстрел с использованием FPV-дрона (1 взрыв).

Миропольская громада: зафиксирован обстрел с использованием БпЛА типа "Ланцет" (2 взрыва).

Зноб-Новгородская громада: враг бил из артиллерии (6 взрывов).

Белопольская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады.

Середино-Будская громада: был минометный обстрел (4 взрыва). В результате обстрела получил ранения местный житель громады.

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