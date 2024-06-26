РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11951 посетитель онлайн
Новости Война
580 1

Россияне атаковали 8 громад Сумщины: вследствие минометных обстрелов ранен мужчина

Наслідки обстрілів Сумщини

В течение 25 июня российская армия осуществила 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины. Зафиксировано 52 взрыва.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОВА.

Отмечается, что обстрелам подверглись:

  • Эсманская громада: осуществлен обстрел с использованием FPV-дрона (1 взрыв), минометный обстрел (2 взрыва), артобстрел (6 взрывов).
  • Великописаревская громада: зафиксированы обстрелы с использованием FPV-дронов (3 взрыва), минометные обстрелы (10 взрывов), артобстрел (2 взрыва), сброс гранаты с БпЛА (1 взрыв).
  • Краснопольская громада: были обстрелы с использованием FPV-дронов (6 взрывов), артобстрелы (5 взрывов).
  • Хотинская громада: осуществлен обстрел с использованием FPV-дрона (1 взрыв).
  • Миропольская громада: зафиксирован обстрел с использованием БпЛА типа "Ланцет" (2 взрыва).
  • Зноб-Новгородская громада: враг бил из артиллерии (6 взрывов).
  • Белопольская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады.
  • Середино-Будская громада: был минометный обстрел (4 взрыва). В результате обстрела получил ранения местный житель громады.

Смотрите также: Последствия вражеских обстрелов Сумщины. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27652) Сумская область (3254)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
здохніть падлюки рашисти.
показать весь комментарий
26.06.2024 23:57 Ответить
 
 