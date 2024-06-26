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Последствия вражеских обстрелов Сумщины. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки российские оккупанты обстреляли 19 населенных пунктов Сумской области. В целом зафиксирован 131 удар.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Сумщины.

"Следователи полиции Сумщины продолжают документировать последствия вражеских попаданий

В результате атак повреждены частный жилой дом и хозяйственная постройка", - говорится в сообщении.

Также читайте: 8 громад Сумщины россияне обстреляли в течение дня. Зафиксировано 109 взрывов

Обстрелы области с утра 26 июня

Ночью и утром россияне совершили 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 54 взрыва. Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманская, Шалыгинская, Зноб-Новгородская громады, сообщили в ОВА.

Рашисты били по громадам артиллерией и минометами. По Новослободской громаде нанесен ракетный удар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 11 громад Сумщины подверглись обстрелам в течение дня. Зафиксировано 108 взрывов

Наслідки обстрілів Сумщини 25 червня
Наслідки обстрілів Сумщини 25 червня
Наслідки обстрілів Сумщини 25 червня
Наслідки обстрілів Сумщини 25 червня
Наслідки обстрілів Сумщини 25 червня

Автор: 

обстрел (27652) Сумская область (3258)


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