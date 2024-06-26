Последствия вражеских обстрелов Сумщины. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки российские оккупанты обстреляли 19 населенных пунктов Сумской области. В целом зафиксирован 131 удар.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Сумщины.

"Следователи полиции Сумщины продолжают документировать последствия вражеских попаданий

В результате атак повреждены частный жилой дом и хозяйственная постройка", - говорится в сообщении.

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Обстрелы области с утра 26 июня

Ночью и утром россияне совершили 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 54 взрыва. Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманская, Шалыгинская, Зноб-Новгородская громады, сообщили в ОВА.

Рашисты били по громадам артиллерией и минометами. По Новослободской громаде нанесен ракетный удар.

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