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8 громад Сумщины россияне обстреляли в течение дня. Зафиксировано 109 взрывов

Обстріл Сумщини за добу

В течение 25 июня российская армия осуществила 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 109 взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОВА.

Отмечается, что обстрелам подверглись:

  • Белопольская громада: враг бил из артиллерии (21 взрыв).
  • Эсманская громада: осуществлены обстрелы с использованием FPV дронов (5 взрывов), минометный обстрел (5 взрывов).
  • Юнаковская громада: россияне ударили из РСЗО (12 взрывов), артиллерии (33 взрыва).
  • Шалыгинская громада: 4 мины сбросил враг на территорию громады и совершил обстрел из крупнокалиберного пулемета.
  • Великописаревская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (13 взрывов).
  • Хотинская громада: был минометный обстрел (2 взрыва).
  • Середино-Будская громада: осуществлен обстрел с использованием FPV-дрона (1 взрыв).
  • Миропольская громада: 13 мин сбросили россияне на территорию громады.

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Автор: 

обстрел (27652) Сумская область (3254)


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