8 громад Сумщины россияне обстреляли в течение дня. Зафиксировано 109 взрывов

В течение 25 июня российская армия осуществила 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 109 взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОВА.

Отмечается, что обстрелам подверглись:

Белопольская громада: враг бил из артиллерии (21 взрыв).

Эсманская громада: осуществлены обстрелы с использованием FPV дронов (5 взрывов), минометный обстрел (5 взрывов).

Юнаковская громада: россияне ударили из РСЗО (12 взрывов), артиллерии (33 взрыва).

Шалыгинская громада: 4 мины сбросил враг на территорию громады и совершил обстрел из крупнокалиберного пулемета.

Великописаревская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (13 взрывов).

Хотинская громада: был минометный обстрел (2 взрыва).

Середино-Будская громада: осуществлен обстрел с использованием FPV-дрона (1 взрыв).

Миропольская громада: 13 мин сбросили россияне на территорию громады.

Смотрите также: Пограничники атакуют позиции оккупантов на Сумском направлении. ВИДЕО