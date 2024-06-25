8 громад Сумщины россияне обстреляли в течение дня. Зафиксировано 109 взрывов
В течение 25 июня российская армия осуществила 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 109 взрывов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОВА.
Отмечается, что обстрелам подверглись:
- Белопольская громада: враг бил из артиллерии (21 взрыв).
- Эсманская громада: осуществлены обстрелы с использованием FPV дронов (5 взрывов), минометный обстрел (5 взрывов).
- Юнаковская громада: россияне ударили из РСЗО (12 взрывов), артиллерии (33 взрыва).
- Шалыгинская громада: 4 мины сбросил враг на территорию громады и совершил обстрел из крупнокалиберного пулемета.
- Великописаревская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (13 взрывов).
- Хотинская громада: был минометный обстрел (2 взрыва).
- Середино-Будская громада: осуществлен обстрел с использованием FPV-дрона (1 взрыв).
- Миропольская громада: 13 мин сбросили россияне на территорию громады.
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