8 громад Сумщини росіяни обстріляли протягом дня. Зафіксовано 109 вибухів

Протягом 25 червня російська армія здійснила 25 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 109 вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть у телеграм-каналі Сумської ОВА.

Зазначається, що обстрілів зазнали:

Білопільська громада: ворог бив з артилерії (21 вибух).

Есманьська громада: здійснено обстріли з використанням FPV дронів (5 вибухів), мінометний обстріл (5 вибухів).

Юнаківська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (12 вибухів), артилерії (33 вибухи).

Шалигинська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади та здійснив обстріл з крупнокаліберного кулемета.

Великописарівська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (13 вибухів).

Хотінська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).

Середино-Будська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дрона (1 вибух).

Миропільська громада: 13 мін скинули росіяни на територію громади.

