УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11381 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
7 103 8

Прикордонники атакують позиції окупантів на Сумському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники бʼють по позиціях окупантів на Сумському напрямку. Як тільки ворог почав тікати – наші захисники наздогнали окупантів FPV-дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Держприкордонслужбу.

Дивіться: Бійці 38 ОБрМП дроном-камікадзе знищили будівлю, де переховувався окупант. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6347) Сумська область (4168) знищення (8055)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
файно!
показати весь коментар
25.06.2024 00:06 Відповісти
В Сумський області є позиції окупантів ?
показати весь коментар
25.06.2024 00:06 Відповісти
Есть "серая зона", населенные пункты на самой границе, где жители эвакуированы и там спокойной ходят ДРГ...
показати весь коментар
25.06.2024 00:11 Відповісти
Я бачу блиндажи з маскувальними сітками , та автівку , та сонячний день .
ДРГ за звичай працюють в ночі , а це щось інше , як на мене.
Виходить ми не контролюємо якусь частину границі
показати весь коментар
25.06.2024 00:17 Відповісти
Кстати, это может быть даже на территории РФ позиции, там некоторые НП чуть ли не посередине границей поделены. Но называется официально - "Сумское направление".
показати весь коментар
25.06.2024 00:22 Відповісти
Були. Андрюша Деркач із своїм татком - старим КГБешником окупували були всю Сумську область.
Зараз їх відтиснили, а далі ХЗ. Бо вони тримали обоасть і за Кучмана, і за Юща і за Лєгєтімного, і за Пороха, і за Зєлі...
показати весь коментар
25.06.2024 09:13 Відповісти
Вбивати кацапів - це круто і благородно ,
нехай не лізуть до нас 😡
показати весь коментар
25.06.2024 00:47 Відповісти
сумський?! напрямок?! шось новеньке...
показати весь коментар
25.06.2024 20:29 Відповісти
 
 