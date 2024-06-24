Прикордонники атакують позиції окупантів на Сумському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники бʼють по позиціях окупантів на Сумському напрямку. Як тільки ворог почав тікати – наші захисники наздогнали окупантів FPV-дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Держприкордонслужбу.

