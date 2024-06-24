Прикордонники атакують позиції окупантів на Сумському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники бʼють по позиціях окупантів на Сумському напрямку. Як тільки ворог почав тікати – наші захисники наздогнали окупантів FPV-дронами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Держприкордонслужбу.
ДРГ за звичай працюють в ночі , а це щось інше , як на мене.
Виходить ми не контролюємо якусь частину границі
Зараз їх відтиснили, а далі ХЗ. Бо вони тримали обоасть і за Кучмана, і за Юща і за Лєгєтімного, і за Пороха, і за Зєлі...
нехай не лізуть до нас 😡