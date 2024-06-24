УКР
Бійці 38 ОБрМП дроном-камікадзе знищили будівлю, де переховувався окупант. ВIДЕО

Воїни 38-ої окремої бригади морської піхоти знищили будівлю, де переховувався окупант.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

Рашист з московії, вдерся до України за ордером…
А воно, он, як неловко у нього вийшло!
Фарш… і без ордера…
Слава Захисникам України та їх Родинам!
показати весь коментар
24.06.2024 23:42 Відповісти
А що воно без штанів там лазило? Обісрані «портки» де загубив?
показати весь коментар
25.06.2024 03:15 Відповісти
К Махмуду на свиданку крался...
показати весь коментар
25.06.2024 13:35 Відповісти
Що це було? Таке халтурне відео я перший раз бачу. Виставити оби що. Дешевка!
показати весь коментар
25.06.2024 08:42 Відповісти
 
 