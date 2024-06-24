Бійці 38 ОБрМП дроном-камікадзе знищили будівлю, де переховувався окупант. ВIДЕО
Воїни 38-ої окремої бригади морської піхоти знищили будівлю, де переховувався окупант.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
А воно, он, як неловко у нього вийшло!
Фарш… і без ордера…
Слава Захисникам України та їх Родинам!