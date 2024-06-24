УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11381 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
20 100 23

Наші воїни взяли у полон російського командира у Харківській області. ВIДЕО

У Харківській області бійці ЗСУ взяли в полон командира відділення одного з батальйонів 11-го армійського корпусу на псевдо Басист. Сталося це під час ротації російських підрозділів.

Про це повідомив начальник Харківського гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник, передає Цензор.НЕТ.

Полонений розповів, що пішов на війну, піддавшись пропаганді і сподіваючись заробити гроші: йому видали 600 тисяч рублів.

Мельник повідомив, що в полон потрапив не один російський загарбник, а декілька.

Також дивіться: Сили оборони виявили та уразили ворожий танк. ВIДЕО

Автор: 

полон (1636) Харківщина (6054)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Командир відділення?!!
О-о це великий чин. Вище нього тільки міністр оборони...
показати весь коментар
24.06.2024 21:47 Відповісти
+14
Генерал-лейтенанта сняли, сержанта взяли в плен. Две новости из раздела война. Мощно.
показати весь коментар
24.06.2024 21:46 Відповісти
+13
"...російського командира у Харківській області" Джерело:

Ну вміють же журнашлюшки заголовки вигадувать! Що це за посада - командир у Харківський області?
показати весь коментар
24.06.2024 21:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага, на навчання їхав ...
показати весь коментар
24.06.2024 21:39 Відповісти
"...російського командира у Харківській області" Джерело:

Ну вміють же журнашлюшки заголовки вигадувать! Що це за посада - командир у Харківський області?
показати весь коментар
24.06.2024 21:42 Відповісти
Генерал-лейтенанта сняли, сержанта взяли в плен. Две новости из раздела война. Мощно.
показати весь коментар
24.06.2024 21:46 Відповісти
Командир відділення ? Сержант?
показати весь коментар
24.06.2024 21:46 Відповісти
Не факт. Може бути і рядовий.
показати весь коментар
24.06.2024 22:46 Відповісти
Командир відділення?!!
О-о це великий чин. Вище нього тільки міністр оборони...
показати весь коментар
24.06.2024 21:47 Відповісти
"...взяли в полон командира відділення одного з батальйонів" Джерело:
В кацапів вже батальйони з відділень складаються? На взводи та роти народу нема?
показати весь коментар
24.06.2024 21:53 Відповісти
Не завжди є повний набір у структурі. Там, де я служив (1983-85, ВСУ), полк містив роти (десь близько 8), а поділу на батальйони не було.
показати весь коментар
25.06.2024 01:29 Відповісти
Ану покажи тут фото як ти кацапського генерала у полон брав , чого ото вони тут якогось сержанта задрипаного показують ((
показати весь коментар
24.06.2024 22:31 Відповісти
Брехунам і вбивцям із кацапіі довіри немає і бути не може !!

Поміняти цього жирного пса на всіх наших полонених 😡
показати весь коментар
24.06.2024 21:48 Відповісти
Капрала полонили
показати весь коментар
24.06.2024 21:50 Відповісти
Это как в бородатом анекдоте про "командира корпуса".
показати весь коментар
24.06.2024 21:54 Відповісти
Танкового...
показати весь коментар
24.06.2024 21:57 Відповісти
Нагадайте анекдота, якщо Ваша ласка
показати весь коментар
24.06.2024 22:35 Відповісти
Лопату в руки - та нехай закопує своїх смердючих співвітчизняних небіжчиків, яких на українській землі нині хоч гаттю гати.
показати весь коментар
24.06.2024 21:57 Відповісти
Я правильно розумію, що відділення це десь десять осіб, а командир відділення - це молодший сержант? Ну офігенний командир!!!
показати весь коментар
24.06.2024 22:06 Відповісти
Даже не хочется слушать ету лживую мразь. Запрячь его и остальных пленных рашистов в борону и пускай таскают по полям и посадкам и разминируют чтобы наши трактористы не подрывались
показати весь коментар
24.06.2024 22:08 Відповісти
Це ж Генерал-майор
показати весь коментар
24.06.2024 23:57 Відповісти
А пафоса, как будто автобус хенералов))
показати весь коментар
25.06.2024 01:12 Відповісти
Нафіг таке велике пузо годувати та ще й лікувати?
показати весь коментар
25.06.2024 01:22 Відповісти
Відділення - це приблизно 10 бійців, командир відділення - сержант. Теж непогано, на когось із наших обміняють.
показати весь коментар
25.06.2024 01:26 Відповісти
Ні про що.
показати весь коментар
25.06.2024 02:56 Відповісти
 
 