Наші воїни взяли у полон російського командира у Харківській області. ВIДЕО
У Харківській області бійці ЗСУ взяли в полон командира відділення одного з батальйонів 11-го армійського корпусу на псевдо Басист. Сталося це під час ротації російських підрозділів.
Про це повідомив начальник Харківського гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник, передає Цензор.НЕТ.
Полонений розповів, що пішов на війну, піддавшись пропаганді і сподіваючись заробити гроші: йому видали 600 тисяч рублів.
Мельник повідомив, що в полон потрапив не один російський загарбник, а декілька.
Топ коментарі
+23 Alex Vassago
показати весь коментар24.06.2024 21:47 Відповісти Посилання
+14 Дан Корвин
показати весь коментар24.06.2024 21:46 Відповісти Посилання
+13 Ol Ol #584272
показати весь коментар24.06.2024 21:42 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну вміють же журнашлюшки заголовки вигадувать! Що це за посада - командир у Харківський області?
О-о це великий чин. Вище нього тільки міністр оборони...
В кацапів вже батальйони з відділень складаються? На взводи та роти народу нема?
Поміняти цього жирного пса на всіх наших полонених 😡