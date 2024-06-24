Наші воїни взяли у полон російського командира у Харківській області. ВIДЕО

У Харківській області бійці ЗСУ взяли в полон командира відділення одного з батальйонів 11-го армійського корпусу на псевдо Басист. Сталося це під час ротації російських підрозділів.

Про це повідомив начальник Харківського гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник, передає Цензор.НЕТ.

Полонений розповів, що пішов на війну, піддавшись пропаганді і сподіваючись заробити гроші: йому видали 600 тисяч рублів.

Мельник повідомив, що в полон потрапив не один російський загарбник, а декілька.

