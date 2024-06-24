УКР
Сили оборони виявили та уразили ворожий танк. ВIДЕО

Оператор дрона з 98-го батальйону 108-ої окремої бригади територіальної оборони виявив ворожий танк, відпрацював по ньому, ще й навів артилерію, яка вразила ціль.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у соцмережах.

Також дивіться: Воїн 3 ОШБр ліквідував двох окупантів у ближньому бою на Харківщині. ВIДЕО

В чермет його перевели, Захисники України!
Це, мабуть, від отого саміту миру, така реакція рашистам??
24.06.2024 21:35 Відповісти
Нашим Воїнам респект 👍🏼🙏🏼❤️
24.06.2024 22:03 Відповісти
 
 