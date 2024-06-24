Сили оборони виявили та уразили ворожий танк. ВIДЕО
Оператор дрона з 98-го батальйону 108-ої окремої бригади територіальної оборони виявив ворожий танк, відпрацював по ньому, ще й навів артилерію, яка вразила ціль.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у соцмережах.
Це, мабуть, від отого саміту миру, така реакція рашистам??