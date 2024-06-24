Силы обороны обнаружили и поразили вражеский танк. ВИДЕО
Оператор дрона из 98-го батальона 108-й отдельной бригады территориальной обороны обнаружил вражеский танк, отработал по нему, еще и навел артиллерию, которая поразила цель.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в соцсетях.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це, мабуть, від отого саміту миру, така реакція рашистам??