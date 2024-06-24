РУС
Силы обороны обнаружили и поразили вражеский танк. ВИДЕО

Оператор дрона из 98-го батальона 108-й отдельной бригады территориальной обороны обнаружил вражеский танк, отработал по нему, еще и навел артиллерию, которая поразила цель.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в соцсетях.

танк (2301) уничтожение (7737)
В чермет його перевели, Захисники України!
Це, мабуть, від отого саміту миру, така реакція рашистам??
24.06.2024 21:35 Ответить
Нашим Воїнам респект 👍🏼🙏🏼❤️
24.06.2024 22:03 Ответить
 
 