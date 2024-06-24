РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9486 посетителей онлайн
Новости Видео Война
14 651 36

Воин 3 ОШБр ликвидировал двух оккупантов в ближнем бою на Харьковщине. ВИДЕО

На Харьковщине боец 3-й отдельной штурмовой бригады во время ближнего боя ликвидировал двух оккупантов: украинскому защитнику удалось это сделать после полученного ранения.

Об этом сообщили военные 1-го механизированного батальона 3 ОШБр в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Бойцы 3 ОШБр показали уничтожение 180 оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО 18+

Автор: 

Харьковщина (5577) 3-я Отдельная штурмовая бригада (478)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
Черговому українському супергерою-респект...
показать весь комментарий
24.06.2024 20:00 Ответить
+21
З двох свиней зробив два решета 😂
показать весь комментарий
24.06.2024 19:59 Ответить
+21
Так буде з усіма кацапсячими хробаками які прийшли на нашу землю!
показать весь комментарий
24.06.2024 20:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З двох свиней зробив два решета 😂
показать весь комментарий
24.06.2024 19:59 Ответить
Слава ЗСУ !
показать весь комментарий
24.06.2024 20:08 Ответить
Так буде з усіма кацапсячими хробаками які прийшли на нашу землю!
показать весь комментарий
24.06.2024 20:00 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2024 21:50 Ответить
Черговому українському супергерою-респект...
показать весь комментарий
24.06.2024 20:00 Ответить
".. на очах у сирського .."
показать весь комментарий
24.06.2024 20:01 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам! А отой геть охлявший стефанчук, усе ніяк не переборить СЕБЕ щодо припинення перебування мацковськага паханату, від ФСБ у рясах, в Україні!
Чекає, мабуть, поки до зали ВРУ, зайдуть Захисники України для контролю за голосуванням!!

Водночас, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ; народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування (частина друга статті 5 Конституції України) (С).
Десь так….
показать весь комментарий
24.06.2024 20:04 Ответить
єто обічній водила с 3й штурмовой!))).... в шею..лихо!
показать весь комментарий
24.06.2024 20:05 Ответить
Учора на очах Головнокомандувача це трапилося, сьогодні що продовження?
показать весь комментарий
24.06.2024 20:11 Ответить
Такого дотепер не бачив!!!!! Монстр!!! Виживи Боєць!!!
показать весь комментарий
24.06.2024 20:39 Ответить
Непоганий дубль ...
показать весь комментарий
24.06.2024 21:15 Ответить
Хоч і поранений, а гопак зтанцював на хробаках. Справжній козак.
показать весь комментарий
24.06.2024 21:28 Ответить
Дякую, воїн.. без перебільшення, найкращі в світі на теперішній час..
показать весь комментарий
24.06.2024 21:58 Ответить
Війна
показать весь комментарий
24.06.2024 22:13 Ответить
Тільки так з кацапами треба. Браво воїне!
показать весь комментарий
24.06.2024 22:17 Ответить
Кацапы переврут и скажут, что их Ванька положил сто тыщ в одном бою.
показать весь комментарий
24.06.2024 22:32 Ответить
Какие-то иваны странные, без автоматов
показать весь комментарий
24.06.2024 22:58 Ответить
В павильоне Голливуда сняли , там где снимали выводку на луну
показать весь комментарий
24.06.2024 23:50 Ответить
якцапи пожаліли повні штани)
до Кабздона понесли
показать весь комментарий
25.06.2024 00:09 Ответить
Ну по ходу даний боєць ранений, якісь білі пов'язки на ньому. Синього скотча немає, хоча я сам цю ****** рідко наліплюю. Проблема в тому, що ці два підара якось дуже близько підібралися до бліндажика. Значить хтось конкретно проїбав....
показать весь комментарий
25.06.2024 01:55 Ответить
Він був поранений в руку і в ногу, але вирішив перебинтувати себе, так як розумів, що з турнікетом воювати не зможе. так що то був бинт.
Про цей епізод з цим мужнім воїном-водієм є відео в Бутусова.

Ось це відео:

https://youtu.be/pHbAFqj1I-o?si=mFCvQP7VxFXkjSsv
ВОДІЙ У ПІХОТІ: НА ОЧАХ СИРСЬКОГО ЗНИЩИВ ДВОХ ШТУРМОВИКІВ.
показать весь комментарий
25.06.2024 12:59 Ответить
Стаппоне закурив та вирішив знову задонатити на штурмовиків ЗСУ.
показать весь комментарий
25.06.2024 03:41 Ответить
Честь тебе и слава, воин в видео и твоим побратимам! Вернитесь со щитом живыми и здоровыми
показать весь комментарий
25.06.2024 06:58 Ответить
а чого в нього білі пов*язки на руці\нозі? так роблять московити!
показать весь комментарий
25.06.2024 08:31 Ответить
Він був поранений в руку і в ногу, але вирішив перебинтувати себе, так як розумів, що з турнікетом воювати не зможе. так що то був бинт.
Про цей епізод з цим мужнім воїном-водієм є відео в Бутусова.

Ось це відео:

https://youtu.be/pHbAFqj1I-o?si=mFCvQP7VxFXkjSsv
ВОДІЙ У ПІХОТІ: НА ОЧАХ СИРСЬКОГО ЗНИЩИВ ДВОХ ШТУРМОВИКІВ.
показать весь комментарий
25.06.2024 12:58 Ответить
На початку в нього прилетіла граната? Дякую Вам воїн
показать весь комментарий
25.06.2024 09:12 Ответить
я тоже обратил внимание на повязку...
показать весь комментарий
25.06.2024 10:34 Ответить
сподіваюсь білі повязки - це був фінт, щоб видати себе за свого, але... дуже стремно відео з огляду на ці білі повязки, які використовуть зазвичай оркі...
показать весь комментарий
25.06.2024 10:40 Ответить
Він був поранений в руку і в ногу, але вирішив перебинтувати себе, так як розумів, що з турнікетом воювати не зможе. так що то був бинт.
Про цей епізод з цим мужнім воїном-водієм є відео в Бутусова.

Ось це відео:

https://youtu.be/pHbAFqj1I-o?si=mFCvQP7VxFXkjSsv
ВОДІЙ У ПІХОТІ: НА ОЧАХ СИРСЬКОГО ЗНИЩИВ ДВОХ ШТУРМОВИКІВ.
показать весь комментарий
25.06.2024 13:01 Ответить
epic win. але навіть не нагородять. усі нагороди пішли лисому в одесу..
показать весь комментарий
26.06.2024 00:23 Ответить
Лайк😁
показать весь комментарий
08.06.2025 17:22 Ответить
 
 