Бойцы 3-й ОШБр показали уничтожение 180 оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО 18+
Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады обнародовали видео, подтверждающее уничтожение 180 российских захватчиков на Харьковщине в мае.
Отмечается, что это вторая часть видео, которую обнародует бригада за май, передает Цензор.НЕТ.
"От некоторых из них остались только кости. Другие продолжают гнить на украинской Слобожанской земле", - отметили бойцы.
20 июня защитники 3-й отдельной штурмовой бригады опубликовали видеоподтверждение уничтожения 250 оккупантов на Харьковщине.
Топ комментарии
Роман Шишацький
24.06.2024 18:15
Ivan Ivan
24.06.2024 18:18
Az AZLK
24.06.2024 18:14
Уничтожение 251 орка из 144 Мотострелковой Дивизии в/ч 54683 с мая по июнь 2024 года. Гениальное музыкальное сопровождение под гитару:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dmmep3/footage_published_by_butusovplus_on_tg_shows_251/
записываюнаслаждаюсь.