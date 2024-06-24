Бойцы 3-й ОШБр показали уничтожение 180 оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО 18+

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады обнародовали видео, подтверждающее уничтожение 180 российских захватчиков на Харьковщине в мае.

Отмечается, что это вторая часть видео, которую обнародует бригада за май, передает Цензор.НЕТ.

"От некоторых из них остались только кости. Другие продолжают гнить на украинской Слобожанской земле", - отметили бойцы.

20 июня защитники 3-й отдельной штурмовой бригады опубликовали видеоподтверждение уничтожения 250 оккупантов на Харьковщине.

