Бойцы 3-й ОШБр показали уничтожение 180 оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО 18+

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады обнародовали видео, подтверждающее уничтожение 180 российских захватчиков на Харьковщине в мае.

Отмечается, что это вторая часть видео, которую обнародует бригада за май, передает Цензор.НЕТ.

"От некоторых из них остались только кости. Другие продолжают гнить на украинской Слобожанской земле", - отметили бойцы.

20 июня защитники 3-й отдельной штурмовой бригады опубликовали видеоподтверждение уничтожения 250 оккупантов на Харьковщине.

Читайте также: На глазах у Сырского военнослужащий 3 ОШБр уничтожил двух штурмовиков. ВИДЕО

Харьковщина (5577) 3-я Отдельная штурмовая бригада (478)
+10
Файно. Дуже файно.
24.06.2024 18:15 Ответить
+5
Дивився б і дивився як дохнуть кацапські хробаки...
24.06.2024 18:18 Ответить
+4
Панк-рок-опера Бавовнятко ласково отправляет одичалых в храм перегноя .
24.06.2024 18:14 Ответить
Храм ГУМУСА.
24.06.2024 18:37 Ответить
Смотрите на здоровье.
Уничтожение 251 орка из 144 Мотострелковой Дивизии в/ч 54683 с мая по июнь 2024 года. Гениальное музыкальное сопровождение под гитару:

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dmmep3/footage_published_by_butusovplus_on_tg_shows_251/
25.06.2024 03:22 Ответить
Ролік класний і музичний супровід гарний .
24.06.2024 18:19 Ответить
Oscar 🧜‍♂️
24.06.2024 18:50 Ответить
Nice Rock n' Roll...
24.06.2024 19:46 Ответить
Це добре але нажаль Кацапи нелюди-дегенерати, їх кількість дохлих іньших Кацапов не сильно зупиняє поки що. Бо воно думає щось "авось павізьот" намародерити й сваліть у ***** до самки своєї.
24.06.2024 20:03 Ответить
Дохлих рашистських вбивць які прийшли вбивати в Україну забагато не буває...
24.06.2024 20:03 Ответить
НАФІГА їх рахувати? Всіх потрібно знищукати - все що шевелиться.....
24.06.2024 20:39 Ответить
Треба заставку зробити у ток шоу Соловйова і Кісєльова з цих кадрів 🤣
25.06.2024 00:12 Ответить
красотіщаааа!!!🤙
25.06.2024 00:15 Ответить
ХЕТ 180 ТРИК )))
25.06.2024 01:22 Ответить
Можно помедленнее? Я записываю наслаждаюсь.
25.06.2024 02:23 Ответить
 
 