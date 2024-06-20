Бойцы 3-й ОБШр ликвидировали 250 российских захватчиков на Харьковщине. ВИДЕО (обновлено)

Защитники 3-й окермои штурмовой бригады опубликовали видеоподтверждение уничтожения 250 оккупантов на Харьковщине.

Также отмечается, что весь прошлый месяц оккупантов уничтожал дронами, пулеметами и гранатами один из батов бригады - 1-й механизированный, передает Цензор.НЕТ.

"Выжжены, разобраны на куски и навсегда ликвидированы бойцами 3-й штурмовой на Харьковщине", - говорится в сообщении.

Воины говорят, что на видео попали не все ликвидированные россияне, подсчет продолжается.

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