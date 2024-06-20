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Новости Видео Война
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Бойцы 3-й ОБШр ликвидировали 250 российских захватчиков на Харьковщине. ВИДЕО (обновлено)

Защитники 3-й окермои штурмовой бригады опубликовали видеоподтверждение уничтожения 250 оккупантов на Харьковщине.

Также отмечается, что весь прошлый месяц оккупантов уничтожал дронами, пулеметами и гранатами один из батов бригады - 1-й механизированный, передает Цензор.НЕТ.

"Выжжены, разобраны на куски и навсегда ликвидированы бойцами 3-й штурмовой на Харьковщине", - говорится в сообщении.

Воины говорят, что на видео попали не все ликвидированные россияне, подсчет продолжается.

Смотрите также: Силы обороны на Волчанском направлении нанесли удар по разрушенной постройке, где прятались оккупанты. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19403) ликвидация (3609) Харьковщина (5577) 3-я Отдельная штурмовая бригада (427)


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Топ комментарии
+22
Слава АЗОВ! Слава ЗСУ!!!
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19.06.2024 18:47
+21
"Азов" треба розширювати, поки вся ЗСУ не стане "Азов"!
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19.06.2024 18:24
+15
Смажте їх хлопчики до кісток. На серці.
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19.06.2024 18:36
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"Азов" треба розширювати, поки вся ЗСУ не стане "Азов"!
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19.06.2024 18:24 Ответить
Ні , не згодна , бо всі унікальні ! Наприклад 110 збила шість літаків за півтора тижня , навіщо їм ставати Азовом ? А 72 га , а 59та , а а а а!!
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19.06.2024 19:41 Ответить
та й в 3-ї штурмової вдосталь здобутків. Та в інших підрозділів також.
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20.06.2024 14:44 Ответить
а Кракен!! Всі наші хлопці молодці !! Абсолютно всі!
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20.06.2024 14:45 Ответить
Даєш 250000! За тиждень 😁
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19.06.2024 18:26 Ответить
3 ОШБр - Хаків з Вами!
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19.06.2024 18:28 Ответить
Смажте їх хлопчики до кісток. На серці.
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19.06.2024 18:36 Ответить
А можливо повільніше подумав кідар перед виступом йосі кабздунєвіча.
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19.06.2024 18:38 Ответить
Слава АЗОВ! Слава ЗСУ!!!
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19.06.2024 18:47 Ответить
Накиньте еще 10 процентов санитарных потерь. Поскольку на 10 убитых на фронте по суровой военной статистике приходиться минимум один, умерший от тяжелого ранения в госпитале. И минимум 10 инвалидов.
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19.06.2024 18:55 Ответить
Молодці , пишаємося вами !
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19.06.2024 19:43 Ответить
Отправьте результаты своих поисков на дождь, пусть полюбуются на своих дохлых "мальчиков".
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19.06.2024 21:15 Ответить
Вже пояснювали - з тієї сторони таких відео ... мабуть менше, але вистачає.
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19.06.2024 22:04 Ответить
Ось на фінансування таких серіалів потрібно виділяти кошти, а не на телемарафети з квартальним лайном!
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19.06.2024 21:39 Ответить
Будь ласка не зупиняйтеся!
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20.06.2024 00:22 Ответить
Для московитів це природне становище. З давніх давен
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20.06.2024 14:44 Ответить
Эта фейк!
Патерь нет!
Жди меня!

В черном пакете....
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20.06.2024 14:48 Ответить
Залипательно.
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20.06.2024 14:54 Ответить
Бигборд возле военной части

"Всего лишь за месяц 250 жен воинов нашей части стали миллионершами и завидными невестами на весь город. Хочешь также? Приводи мужа, получи 7.000 юаней подъемных и с нетерпением отсчитывай дни до радостной весточки!"
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20.06.2024 14:55 Ответить
Дев'ять? Ой, не чує баба.
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20.06.2024 15:20 Ответить
Семь штук в день, в среднем, от одного батальона. Теперь, если знать примерное количество батальонов первой линии , можно прикинуть количество на самом деле угандошенной кацапни. Далеко не "тысяча за сутки" как втирают нам всякие спикеры и речники. И как минимум, становится более менее понятно, почему кацапы не кончаются и почему на казластане так и не провели вторую мобилизацию.
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20.06.2024 15:32 Ответить
трупи ворогів добре пахнуть(С)
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20.06.2024 15:32 Ответить
Дохлих рашистських вбивць які прийшли вбивати в Україну-забагато не буває...
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20.06.2024 15:37 Ответить
да проросте з них насіння
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20.06.2024 17:46 Ответить
Я так розумію, звання бригадного генерала Білецькому не світить, завдяки старанням ОП. Це ж не червономорда сволота Чєрвоненко , у того звання ростуть швидше аніж у Адама Кадирова
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20.06.2024 18:41 Ответить
 
 