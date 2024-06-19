Силы обороны на Волчанском направлении нанесли удар по разрушенной постройке, где прятались оккупанты. ВИДЕО

Украинские пограничники уничтожают оккупантов в Харьковской области. Дроном-камикадзе на Волчанском направлении наши бойцы нанесли удар по разрушенной постройке, где прятался противник. По меньшей мере там было двое захватчиков.

Об этом передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Госпогранслужбу.

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