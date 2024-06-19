Силы обороны на Волчанском направлении нанесли удар по разрушенной постройке, где прятались оккупанты. ВИДЕО
Украинские пограничники уничтожают оккупантов в Харьковской области. Дроном-камикадзе на Волчанском направлении наши бойцы нанесли удар по разрушенной постройке, где прятался противник. По меньшей мере там было двое захватчиков.
Об этом передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Госпогранслужбу.
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YU ST
показать весь комментарий19.06.2024 17:46 Ответить Мне нравится 1
Сергій Іксенко
показать весь комментарий19.06.2024 17:59 Ответить Мне нравится 3
Враг рода человеческого 666
показать весь комментарий19.06.2024 18:13 Ответить Мне нравится 2
anna petrova #587029
показать весь комментарий19.06.2024 18:16 Ответить Мне нравится 0
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