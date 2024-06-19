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Силы обороны на Волчанском направлении нанесли удар по разрушенной постройке, где прятались оккупанты. ВИДЕО

Украинские пограничники уничтожают оккупантов в Харьковской области. Дроном-камикадзе на Волчанском направлении наши бойцы нанесли удар по разрушенной постройке, где прятался противник. По меньшей мере там было двое захватчиков.

Об этом передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Госпогранслужбу.

Смотрите также: Пограничники обнаружили позиции россиян на Запорожском направлении и уничтожили их. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6485) уничтожение (7043) Волчанск (395)


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Незважаючи на всі московські ресторани і сочинські курорти, народ Росії потонув у смердючому чучхе.
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19.06.2024 17:46 Ответить
ПУчхе
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19.06.2024 17:59 Ответить
Ні про що
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19.06.2024 18:13 Ответить
про економічне знищення москалів в їх власному опорному пункті.
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19.06.2024 18:16 Ответить
 
 