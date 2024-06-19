Сили оборони на Вовчанському напрямку завдали удару по зруйнованій споруді, де ховалися окупанти. ВIДЕО

Українські прикордонники нищать окупантів у Харківській області. Дроном-камікадзе на Вовчанському напрямку наші бійці завдали удару по зруйнованій споруді, де ховався противник. Щонайменше там було двоє загарбників.

Про це передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Держприкордонслужбу.

