Сили оборони на Вовчанському напрямку завдали удару по зруйнованій споруді, де ховалися окупанти. ВIДЕО
Українські прикордонники нищать окупантів у Харківській області. Дроном-камікадзе на Вовчанському напрямку наші бійці завдали удару по зруйнованій споруді, де ховався противник. Щонайменше там було двоє загарбників.
Про це передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Держприкордонслужбу.
