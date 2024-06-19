УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9359 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
7 465 4

Сили оборони на Вовчанському напрямку завдали удару по зруйнованій споруді, де ховалися окупанти. ВIДЕО

Українські прикордонники нищать окупантів у Харківській області. Дроном-камікадзе на Вовчанському напрямку наші бійці завдали удару по зруйнованій споруді, де ховався противник. Щонайменше там було двоє загарбників. 

Про це передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Держприкордонслужбу.

Дивіться: Прикордонники виявили позиції росіян на Запорізькому напрямку та знищили їх. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6323) знищення (7987) Вовчанськ (460)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Незважаючи на всі московські ресторани і сочинські курорти, народ Росії потонув у смердючому чучхе.
показати весь коментар
19.06.2024 17:46 Відповісти
ПУчхе
показати весь коментар
19.06.2024 17:59 Відповісти
Ні про що
показати весь коментар
19.06.2024 18:13 Відповісти
про економічне знищення москалів в їх власному опорному пункті.
показати весь коментар
19.06.2024 18:16 Відповісти
 
 