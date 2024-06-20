УКР
Бійці 3 ОБШр показали знищення 250 російських загарбників на Харківщині. ВIДЕО (оновлено)

Захисники 3-ої окермої штурмової бригади опублікували відеопідтвердження знищення 250 окупантів на Харківщині. 

Також зазначається, що весь минулий місяць окупантів нищили дронами, кулеметами і гранатами один з батів бригади - 1-й механізований, передає Цензор.НЕТ.

"Випалені, розібрані на шматки й назавжди ліквідовані бійцями Третьої штурмової на Харківщині", - йдеться у повідомленні.

Воїни кажуть, що на відео потрапили не всі ліквідовані росіяни, підрахунок триває.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони на Вовчанському напрямку завдали удару по зруйнованій споруді, де ховалися окупанти. ВIДЕО

"251 окупант за 35 днів: і це лише зафіксовані! На цих 8 хвилинах тільки ті втрати, які росіяни зі складу 144-і мотострілецькоі дивізіі понесли у полосі тільки одного 1-го механізованого батальйону 3-і штурмовоі бригади тільки за період 12 травня по 17 червня 2024-го року. Це тільки ті трупи, які лежать на передовій, не враховуючи завалених в окопах, вбитих і лісах та посадках, які не проглядаються, евакуйованих у тил. Цей вражаючий кіл-лист 1-го мехбату показує масштаби наступу росіян під Боровою Харківської області. Ось чому 3-тя штурмова бригада потребує посилення - тому що сили росіяни кидають великі, і не рахуються з втратами, тут їх дуже зручно перемолоти. А якщо хтось недалекий у тилу вважає, що це невелика активність росіян, і що цей наступ незначний - то порівняйте, місць, де така щильність свіжих трупів на ділянці тільки одного батальйону на фронті не так багато, і все це місця масштабних наступальних операцій ворога. Ну і раджу подивитись усім росіянам, які шукають своїх близьких", - зазначив у коментарі до відео головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

+22
Слава АЗОВ! Слава ЗСУ!!!
19.06.2024 18:47 Відповісти
+21
"Азов" треба розширювати, поки вся ЗСУ не стане "Азов"!
19.06.2024 18:24 Відповісти
+15
Смажте їх хлопчики до кісток. На серці.
19.06.2024 18:36 Відповісти
Ні , не згодна , бо всі унікальні ! Наприклад 110 збила шість літаків за півтора тижня , навіщо їм ставати Азовом ? А 72 га , а 59та , а а а а!!
19.06.2024 19:41 Відповісти
та й в 3-ї штурмової вдосталь здобутків. Та в інших підрозділів також.
20.06.2024 14:44 Відповісти
а Кракен!! Всі наші хлопці молодці !! Абсолютно всі!
20.06.2024 14:45 Відповісти
Даєш 250000! За тиждень 😁
19.06.2024 18:26 Відповісти
3 ОШБр - Хаків з Вами!
19.06.2024 18:28 Відповісти
А можливо повільніше подумав кідар перед виступом йосі кабздунєвіча.
19.06.2024 18:38 Відповісти
Накиньте еще 10 процентов санитарных потерь. Поскольку на 10 убитых на фронте по суровой военной статистике приходиться минимум один, умерший от тяжелого ранения в госпитале. И минимум 10 инвалидов.
19.06.2024 18:55 Відповісти
Молодці , пишаємося вами !
19.06.2024 19:43 Відповісти
Отправьте результаты своих поисков на дождь, пусть полюбуются на своих дохлых "мальчиков".
19.06.2024 21:15 Відповісти
Вже пояснювали - з тієї сторони таких відео ... мабуть менше, але вистачає.
19.06.2024 22:04 Відповісти
Ось на фінансування таких серіалів потрібно виділяти кошти, а не на телемарафети з квартальним лайном!
19.06.2024 21:39 Відповісти
Будь ласка не зупиняйтеся!
20.06.2024 00:22 Відповісти
Для московитів це природне становище. З давніх давен
20.06.2024 14:44 Відповісти
Эта фейк!
Патерь нет!
Жди меня!

В черном пакете....
20.06.2024 14:48 Відповісти
Залипательно.
20.06.2024 14:54 Відповісти
Бигборд возле военной части

"Всего лишь за месяц 250 жен воинов нашей части стали миллионершами и завидными невестами на весь город. Хочешь также? Приводи мужа, получи 7.000 юаней подъемных и с нетерпением отсчитывай дни до радостной весточки!"
20.06.2024 14:55 Відповісти
Дев'ять? Ой, не чує баба.
20.06.2024 15:20 Відповісти
Семь штук в день, в среднем, от одного батальона. Теперь, если знать примерное количество батальонов первой линии , можно прикинуть количество на самом деле угандошенной кацапни. Далеко не "тысяча за сутки" как втирают нам всякие спикеры и речники. И как минимум, становится более менее понятно, почему кацапы не кончаются и почему на казластане так и не провели вторую мобилизацию.
20.06.2024 15:32 Відповісти
трупи ворогів добре пахнуть(С)
20.06.2024 15:32 Відповісти
Дохлих рашистських вбивць які прийшли вбивати в Україну-забагато не буває...
20.06.2024 15:37 Відповісти
да проросте з них насіння
20.06.2024 17:46 Відповісти
Я так розумію, звання бригадного генерала Білецькому не світить, завдяки старанням ОП. Це ж не червономорда сволота Чєрвоненко , у того звання ростуть швидше аніж у Адама Кадирова
20.06.2024 18:41 Відповісти
 
 