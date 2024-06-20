Бійці 3 ОБШр показали знищення 250 російських загарбників на Харківщині. ВIДЕО (оновлено)

Захисники 3-ої окермої штурмової бригади опублікували відеопідтвердження знищення 250 окупантів на Харківщині.

Також зазначається, що весь минулий місяць окупантів нищили дронами, кулеметами і гранатами один з батів бригади - 1-й механізований, передає Цензор.НЕТ.

"Випалені, розібрані на шматки й назавжди ліквідовані бійцями Третьої штурмової на Харківщині", - йдеться у повідомленні.

Воїни кажуть, що на відео потрапили не всі ліквідовані росіяни, підрахунок триває.

"251 окупант за 35 днів: і це лише зафіксовані! На цих 8 хвилинах тільки ті втрати, які росіяни зі складу 144-і мотострілецькоі дивізіі понесли у полосі тільки одного 1-го механізованого батальйону 3-і штурмовоі бригади тільки за період 12 травня по 17 червня 2024-го року. Це тільки ті трупи, які лежать на передовій, не враховуючи завалених в окопах, вбитих і лісах та посадках, які не проглядаються, евакуйованих у тил. Цей вражаючий кіл-лист 1-го мехбату показує масштаби наступу росіян під Боровою Харківської області. Ось чому 3-тя штурмова бригада потребує посилення - тому що сили росіяни кидають великі, і не рахуються з втратами, тут їх дуже зручно перемолоти. А якщо хтось недалекий у тилу вважає, що це невелика активність росіян, і що цей наступ незначний - то порівняйте, місць, де така щильність свіжих трупів на ділянці тільки одного батальйону на фронті не так багато, і все це місця масштабних наступальних операцій ворога. Ну і раджу подивитись усім росіянам, які шукають своїх близьких", - зазначив у коментарі до відео головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.