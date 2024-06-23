РУС
31 980 43

На глазах у Сырского военнослужащий 3 ОШБр уничтожил двух штурмовиков. ВИДЕО

Алексей - военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады, водитель подвоза боеприпасов. На момент начала полномасштабного вторжения мужчина не имел никакого боевого опыта и работал строителем.

Как информирует Цензор.НЕТ, 15 июня 2024 года два российских штурмовика после ожесточенного боя прорвались на украинские позиции, и вдруг оператор дрона увидел просто неслыханную картину: наш раненый воин раскопался из-под завалов, взял автомат и с нескольких метров ликвидировал оккупантов. О том как это происходило, - смотрите в эксклюзивном интервью на ютуб-канале Бутусов Плюс.

Также смотрите: Украинские защитники уничтожили вражескую БМП-1 после того, как она подорвалась на мине. ВИДЕО

Героический поступок раненого воина прокомментировал в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Остался один раненый на позиции, отразил штурм, уничтожил российских штурмовиков и вышел сам к своим - уникальное видео боя в траншеях! В начале вторжения российская ракета ударила по дому Алексея Родина - строителя в Запорожской области, обломок ранил 6-летнюю дочь Анюту. Алексей вывез семью в западную Украину и пошел добровольцем на фронт. Стал водителем батальона материального обеспечения в 3-й штурмовой бригаде, 15 июня из-за нехватки пехотинцев во время массированного российского наступления вышел на ротацию на передовую. Все бойцы получили ранения от обстрела, Алексей остался один, он также получил ранения. Перемотал себя белыми бинтами, услышал голоса русских. Двое штурмовиков подошли к его укрытию и бросили в Алексея гранату. Он получил новые ранения. В этот момент Алексей вступил в бой, который мы видим на поразительном видео - Родин, раненый, уничтожил обоих российских штурмовиков, а затем вышел к своим", - отмечает Бутусов.

интервью (237) 3-я Отдельная штурмовая бригада (478)
+41
Норм такии будівельник!
23.06.2024 17:19 Ответить
+41
Будівельники вони такі,можуть і в бетон залити, з ними краще не зв"язуватися.
23.06.2024 17:23 Ответить
+38
Хай Бог береже вашу родину, мужній воїне.
23.06.2024 17:40 Ответить
Норм такии будівельник!
23.06.2024 17:19 Ответить
Будівельники вони такі,можуть і в бетон залити, з ними краще не зв"язуватися.
23.06.2024 17:23 Ответить
А можуть з нейлера забити..
23.06.2024 17:30 Ответить
В неті гуляють відео, як будівальники билися, лопатою по голові
23.06.2024 17:34 Ответить
Звірі! Недарма їм в армії зброю не дають))
23.06.2024 17:38 Ответить
А представте шо б вони витворяли, якби їм зброю дали...
23.06.2024 17:50 Ответить
То мабуть ті будівельник проходили практику у кульоби, він знає толк в застосуванні лопат.
23.06.2024 17:45 Ответить
Не те, що ти верещиш в коментарях, що по тебе прийдуть буряти, а ти не маєш вазеліну.
23.06.2024 21:08 Ответить
Дивишся на таке лайно як ти і хочеться щоб вони таки до тебе добрались.
23.06.2024 21:24 Ответить
Чого мені їх чекати? Це ж твої друзі та бахури
23.06.2024 21:35 Ответить
Наведеш цитату чи ти просто приписуєш свої вологі мрії иншим? З таким захопленням розповідаєш про чужі дупи, що складається стійке враження, що у тебе свербить задня частина ну так є місце де тобі почешуть, головне не ховайся від повістки.
23.06.2024 23:58 Ответить
Ну я так і думав, звичайний довбограй та піздюк який не відповідає за свої слова. З таким дауном не те, що говорити, а сісти на одному полі посрати гидко.
24.06.2024 00:15 Ответить
Та йди вже на, даун ганебний.
24.06.2024 00:18 Ответить
перестань срати на диван
24.06.2024 00:19 Ответить
Воїни, війна рано чи пізно закінчиться.
Не розслабляйтесь !
Влада має бути у ваших руках, в руках дійсних Громадян України !

бережи Боже, вас і Україну !

.

.
23.06.2024 19:29 Ответить
Хай Бог береже вашу родину, мужній воїне.
23.06.2024 17:40 Ответить
Звичайний український патріот-будівельник. Із такими бійцями ця шушель далеко не пройде, хіба що по вертикалі навіки в землю нашу святу батьківську.
23.06.2024 17:47 Ответить
Тільки щось не зрозуміло яким боком тут Сирський?
Чи поки Бутусову ніколи кацапощелепна редакційна молодь підробляє потроху наліво?
23.06.2024 17:56 Ответить
кацапощелепна редакційна молодь
*********
23.06.2024 22:02 Ответить
Видео просто потешило душу!... Если у нас в Украине есть такие хлопцы, то никакая болотно-навозная мразь никогда не будет боговать на нашей святой земле. Любая смерть пришедшего в Украину путиноида греет сердце, приближает победу и день нашего общего возмездия. Слава Украине! Героям слава!
23.06.2024 18:01 Ответить
Красавчик козак! И ни слова не сказал про мусаров, Кошового и футболистов. Пошел воевать не за писяграя и квартал, а за свою семью, за будущее дочери. Настоящий воин. Ну и похоже в учебках все таки кое чему учат, если простой строитель стал умелым бойцом
23.06.2024 18:01 Ответить
"На очах у Сирського..."
Дивно звучить... Що кацапськи штурмовики робили у Сирського на очах? Може то були не очі?
23.06.2024 18:02 Ответить
Так було ж сказано, що Сирський все це бачив на КП, дивлячись відео.
23.06.2024 20:21 Ответить
Smatri vidos s snachala , nebudet takoi vapros !
23.06.2024 20:21 Ответить
На очах сирського? А він що там в бою приймав участь? Чи це вже так незграбно рейтинги йому піднімають?
23.06.2024 18:14 Ответить
Раствор !!!
23.06.2024 18:22 Ответить
Герой, бережи себе! Смерть маскалям.
23.06.2024 19:03 Ответить
а сирський де ?
23.06.2024 19:25 Ответить
Він всюди.
23.06.2024 19:58 Ответить
Дякую! Пане Юрію за репортажі ,бо в них зберігаються обличчя Героїв!!!
23.06.2024 19:31 Ответить
Атож! Бо хрипате гугняве чмо, здається, ще жодного імені бійця у своїх відосиках не називало.
23.06.2024 20:22 Ответить
Постріляв нах, як скажені собак. Молодець!
23.06.2024 20:00 Ответить
Слава Герою!
23.06.2024 20:53 Ответить
Водій прикомандерований ,ану хто проце перший раз чує. Бо подають це як чудо
23.06.2024 21:03 Ответить
А якщо не на очах у Сирського х.й би хто і згадав?
23.06.2024 23:02 Ответить
дякуєм тобі Воїне і низький уклін
23.06.2024 23:24 Ответить
При чому тут Сирський?
24.06.2024 06:07 Ответить
Сирський сидів і нічого не робив?
24.06.2024 10:42 Ответить
 
 