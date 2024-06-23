На глазах у Сырского военнослужащий 3 ОШБр уничтожил двух штурмовиков. ВИДЕО

Алексей - военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады, водитель подвоза боеприпасов. На момент начала полномасштабного вторжения мужчина не имел никакого боевого опыта и работал строителем.

Как информирует Цензор.НЕТ, 15 июня 2024 года два российских штурмовика после ожесточенного боя прорвались на украинские позиции, и вдруг оператор дрона увидел просто неслыханную картину: наш раненый воин раскопался из-под завалов, взял автомат и с нескольких метров ликвидировал оккупантов. О том как это происходило, - смотрите в эксклюзивном интервью на ютуб-канале Бутусов Плюс.

Также смотрите: Украинские защитники уничтожили вражескую БМП-1 после того, как она подорвалась на мине. ВИДЕО

Героический поступок раненого воина прокомментировал в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Остался один раненый на позиции, отразил штурм, уничтожил российских штурмовиков и вышел сам к своим - уникальное видео боя в траншеях! В начале вторжения российская ракета ударила по дому Алексея Родина - строителя в Запорожской области, обломок ранил 6-летнюю дочь Анюту. Алексей вывез семью в западную Украину и пошел добровольцем на фронт. Стал водителем батальона материального обеспечения в 3-й штурмовой бригаде, 15 июня из-за нехватки пехотинцев во время массированного российского наступления вышел на ротацию на передовую. Все бойцы получили ранения от обстрела, Алексей остался один, он также получил ранения. Перемотал себя белыми бинтами, услышал голоса русских. Двое штурмовиков подошли к его укрытию и бросили в Алексея гранату. Он получил новые ранения. В этот момент Алексей вступил в бой, который мы видим на поразительном видео - Родин, раненый, уничтожил обоих российских штурмовиков, а затем вышел к своим", - отмечает Бутусов.