РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9449 посетителей онлайн
Новости Видео Война
5 950 9

Украинские защитники уничтожили вражескую БМП-1 после того, как она взорвалась на мине. ВИДЕО

Пилоты подразделений аэроразведки Shadow и Solovey уничтожили вражескую БМП-1 после того, как она подорвалась на мине и была брошена экипажем.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": FPV-дроны пограничников уничтожили 5 единиц вражеской техники и вооружения. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7737) БМП (407)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А було б більше дронів, як брехав зеленский, можна було б запускати два, три, чотири - шоб і десант і екіпаж палити.
показать весь комментарий
23.06.2024 15:56 Ответить
Було б більше дронів можна було б порахувати одну не за 3, а гатити по металобрухту разів вісім...
показать весь комментарий
23.06.2024 16:04 Ответить
...гатити по металобрухту і монтувати відосики під кацапські частушки...
показать весь комментарий
23.06.2024 16:26 Ответить
Крепка БМП - екіпаж і пасажири з"ібались
показать весь комментарий
23.06.2024 16:00 Ответить
Льохкім двіженієм рукі бмп прєвращаєтся в кабріолєт.
показать весь комментарий
23.06.2024 16:31 Ответить
Надо было этими дронами ликвидировать оставшихся в живых оккупантов, всяко несколько фашистов ликвидировали бы..
показать весь комментарий
23.06.2024 18:03 Ответить
Могу ошибаться конечно, но камикадзе наверное вылетают только тогда, когда цель намечена наверняка. Разведчик снимал зная что там мина. Сначала увидели что возгорания и детонации не произошло от воздействия мины и тогда уже полетели на добитие. Пехота за это время уже разбежалась по кустам и оврагам.
показать весь комментарий
23.06.2024 18:31 Ответить
Да там БМП после взрыва уже была неездоспособна, а эти твари не смогли далеко убежать, тем более они могли там кучно держаться, вот по ним и можно было использовать эти дроны..
показать весь комментарий
23.06.2024 21:11 Ответить
 
 