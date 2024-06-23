Украинские защитники уничтожили вражескую БМП-1 после того, как она взорвалась на мине. ВИДЕО

Пилоты подразделений аэроразведки Shadow и Solovey уничтожили вражескую БМП-1 после того, как она подорвалась на мине и была брошена экипажем.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

