FPV-дроны пограничников уничтожили 5 единиц вражеской техники и вооружения. ВИДЕО

На Бахмутском направлении операторы дронов бригады "Помста" уничтожили две 122-мм гаубицы Д-30, наблюдательный комплекс оккупантов, "буханку" и багги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Госпогранслужбу.

Силы обороны поразили пункт управления мотострелкового полка россиян в Белгородской области. ВИДЕО

