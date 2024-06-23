FPV-дроны пограничников уничтожили 5 единиц вражеской техники и вооружения. ВИДЕО

На Бахмутском направлении операторы дронов бригады "Помста" уничтожили две 122-мм гаубицы Д-30, наблюдательный комплекс оккупантов, "буханку" и багги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Госпогранслужбу.

