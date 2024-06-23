РУС
13 051 27

Силы обороны поразили пункт управления мотострелкового полка россиян в Белгородской области. ВИДЕО

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по пункту управления мотострелкового полка врага, который располагался в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области в РФ.

По результатам боевой работы зафиксированы взрывы. Цель успешно поражена, передает Цензор.НЕТ.

армия РФ (20374) уничтожение (7737)
+19
Лапті аж а Київ прилетіли
23.06.2024 13:57 Ответить
+13
Підтверджено знищення складу «Шахедів» у ніч на 21 червня у Краснодарському

https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/fighting

Підтверджено знищення силами та засобами ВМС ЗС України, у взаємодії зі Службою безпеки України, складу «Шахедів» та супутньої інфраструктури.

Про це повідомляє https://fb.watch/sTlblG2qGQ/ пресцентр ВМС ЗСУ.

Що демонструють супутникові знімки
https://republic.com.ua/article/pidtverdzheno-znishhennya-skladu-shahediv-u-nich-na-21-chervnya-u-krasnodarskomu-kra%D1%97.html https://republic.com.ua/article/pidtverdzheno-znishhennya-skladu-shahediv-u-nich-na-21-chervnya-u-krasnodarskomu-kraї.html
23.06.2024 14:15 Ответить
+13
В'їби, та виклади відео де ти в' їбав склад а не стакан
23.06.2024 14:31 Ответить
Лапті аж а Київ прилетіли
23.06.2024 13:57 Ответить
І трусіки теж ...
23.06.2024 16:38 Ответить
работает снайпер !
23.06.2024 13:58 Ответить
Пункт управління чим? Орочнею? Там не треба пункта управління. Там в "м'ясні штурми" може посилати звичайний сержант. Краще б якийсь склад з КАБами в"ї#али.
23.06.2024 14:01 Ответить
В'їби, та виклади відео де ти в' їбав склад а не стакан
23.06.2024 14:31 Ответить
Ну я в принципі підозрював що вилізе таке ху@путало як ти і намалює подібне. Я не голова СБУ. І не голова ГУР. Нажаль.
23.06.2024 14:42 Ответить
Шановний, давно тебе бачу на цензорі, щира тобі Повага за твою позицію, але ставити під сумнів дії ЗСУ може тіко той хто там, або близький до цього.
Щирої тобі вдачі, вірю шо разом переможемо
29.06.2024 09:36 Ответить
Я не на фронті, але мої друзі їбашать пункти управління, склади та іншу *****.
Прикінь вони також не очільники СБУ чи ГУР
29.06.2024 09:39 Ответить
👍
29.06.2024 12:54 Ответить
КП, ЗКП, ПКП чи ....?
Не важливо - головне, що знищили.....
23.06.2024 14:01 Ответить
А електростанції, розподільчі станції, склади не цілі.
23.06.2024 14:10 Ответить
Там при "пункті управління" ще й склад БК був - вибух подвійний!
23.06.2024 14:13 Ответить
Був приліт двух ракет, тому й 2 вибухи.
23.06.2024 15:07 Ответить
І ракети били по-різному? Бо перший вибух був у горизонтальній проекції - від точки зйомки вглиб простору будівлі А другий - у вертикальній - з глибини будівлі вгору
23.06.2024 15:28 Ответить
Навіть на звичайной шіидкості видтворення чітко видно приліт 2 ракет одна за одною згори. Якщо зробити швідкість відтвореня 0.5 буде ще краще видно.
23.06.2024 15:44 Ответить
Я бачу приліт ОДНОЇ ракети - зверху Проекція розповсюдження вибухової хвилі - горизонтальна (що цілком відповідає вибуху боєрипасу який прилетів ззовні Вибухова хвиля вдарила в усі боки одночасно - але при цьому земля погасила частину вибухової хвилі і вона відбилася рівномірно у верхню півсферу Потім від її дії здетонували ********** що були складовані в глибині будівлі При цьому стіни будівлі сприйняли на себе частину другої вибухової хвилі - вони спрацювали як "направляючі для вибуху Тому вибухова хвиля переважно ударила угору
23.06.2024 16:00 Ответить
Зміните швидкисть відтворення на 0.5x та подивитись ще раз, усі питання самі відпадуть.
23.06.2024 16:57 Ответить
Чітко видно дві ракети. З секундною затримкою.
23.06.2024 17:22 Ответить
16-18 секунди - 2 штуки
23.06.2024 21:12 Ответить
Молодці! "Вам усім - по пиріжку! Розмова починалася з подвійного вибуху
23.06.2024 21:15 Ответить
23.06.2024 14:15 Ответить
Ждьот Сівастопаль
Ждьот Камчатка
Ждьот Крандштат
Кагда падаркі с України прілітят
23.06.2024 14:22 Ответить
Хлопці , Ви класно дали прочуханки окупантам , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼
23.06.2024 14:39 Ответить
а ось звук на відео зайвий. Як діти малі
23.06.2024 15:49 Ответить
Пишить новини вірно: Пункт управління мотострілецького полку росіян у Бєлгородській області приєднався до санітарної зони.
23.06.2024 16:44 Ответить
Красиво і стильно.
Зорян Шкіряк каже Гут
23.06.2024 23:53 Ответить
ГАРНО ВЛУЧИЛИ !)
24.06.2024 00:26 Ответить
 
 