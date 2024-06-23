Силы обороны поразили пункт управления мотострелкового полка россиян в Белгородской области. ВИДЕО
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по пункту управления мотострелкового полка врага, который располагался в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области в РФ.
По результатам боевой работы зафиксированы взрывы. Цель успешно поражена, передает Цензор.НЕТ.
Щирої тобі вдачі, вірю шо разом переможемо
Прикінь вони також не очільники СБУ чи ГУР
Не важливо - головне, що знищили.....
Підтверджено знищення силами та засобами ВМС ЗС України, у взаємодії зі Службою безпеки України, складу «Шахедів» та супутньої інфраструктури.
Про це повідомляє https://fb.watch/sTlblG2qGQ/ пресцентр ВМС ЗСУ.
Що демонструють супутникові знімки
Ждьот Камчатка
Ждьот Крандштат
Кагда падаркі с України прілітят
Зорян Шкіряк каже Гут