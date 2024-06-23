Сили оборони уразили пункт управління мотострілецького полку росіян у Бєлгородській області. ВIДЕО
Повітряні сили Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку ворога, що розташовувався в населеному пункті Нехотіївка Бєлгородської області у РФ.
За результатами бойової роботи зафіксовано вибухи. Ціль успішно уражена, передає Цензор.НЕТ.
Щирої тобі вдачі, вірю шо разом переможемо
Прикінь вони також не очільники СБУ чи ГУР
Не важливо - головне, що знищили.....
Підтверджено знищення силами та засобами ВМС ЗС України, у взаємодії зі Службою безпеки України, складу «Шахедів» та супутньої інфраструктури.
Про це повідомляє https://fb.watch/sTlblG2qGQ/ пресцентр ВМС ЗСУ.
Що демонструють супутникові знімки
Ждьот Камчатка
Ждьот Крандштат
Кагда падаркі с України прілітят
Зорян Шкіряк каже Гут