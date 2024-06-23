УКР
13 051 27

Сили оборони уразили пункт управління мотострілецького полку росіян у Бєлгородській області. ВIДЕО

Повітряні сили Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку ворога, що розташовувався в населеному пункті Нехотіївка Бєлгородської області у РФ.

За результатами бойової роботи зафіксовано вибухи. Ціль успішно уражена, передає Цензор.НЕТ.

Автор: 

армія рф (18498) знищення (8017)
Топ коментарі
+19
Лапті аж а Київ прилетіли
23.06.2024 13:57 Відповісти
+13
Підтверджено знищення складу «Шахедів» у ніч на 21 червня у Краснодарському

https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/fighting

Підтверджено знищення силами та засобами ВМС ЗС України, у взаємодії зі Службою безпеки України, складу «Шахедів» та супутньої інфраструктури.

Про це повідомляє https://fb.watch/sTlblG2qGQ/ пресцентр ВМС ЗСУ.

Що демонструють супутникові знімки
https://republic.com.ua/article/pidtverdzheno-znishhennya-skladu-shahediv-u-nich-na-21-chervnya-u-krasnodarskomu-kra%D1%97.html https://republic.com.ua/article/pidtverdzheno-znishhennya-skladu-shahediv-u-nich-na-21-chervnya-u-krasnodarskomu-kraї.html
23.06.2024 14:15 Відповісти
+13
В'їби, та виклади відео де ти в' їбав склад а не стакан
23.06.2024 14:31 Відповісти
І трусіки теж ...
23.06.2024 16:38 Відповісти
работает снайпер !
23.06.2024 13:58 Відповісти
Пункт управління чим? Орочнею? Там не треба пункта управління. Там в "м'ясні штурми" може посилати звичайний сержант. Краще б якийсь склад з КАБами в"ї#али.
23.06.2024 14:01 Відповісти
В'їби, та виклади відео де ти в' їбав склад а не стакан
23.06.2024 14:31 Відповісти
Ну я в принципі підозрював що вилізе таке ху@путало як ти і намалює подібне. Я не голова СБУ. І не голова ГУР. Нажаль.
23.06.2024 14:42 Відповісти
Шановний, давно тебе бачу на цензорі, щира тобі Повага за твою позицію, але ставити під сумнів дії ЗСУ може тіко той хто там, або близький до цього.
Щирої тобі вдачі, вірю шо разом переможемо
29.06.2024 09:36 Відповісти
Я не на фронті, але мої друзі їбашать пункти управління, склади та іншу *****.
Прикінь вони також не очільники СБУ чи ГУР
29.06.2024 09:39 Відповісти
👍
29.06.2024 12:54 Відповісти
КП, ЗКП, ПКП чи ....?
Не важливо - головне, що знищили.....
23.06.2024 14:01 Відповісти
А електростанції, розподільчі станції, склади не цілі.
23.06.2024 14:10 Відповісти
Там при "пункті управління" ще й склад БК був - вибух подвійний!
23.06.2024 14:13 Відповісти
Був приліт двух ракет, тому й 2 вибухи.
23.06.2024 15:07 Відповісти
І ракети били по-різному? Бо перший вибух був у горизонтальній проекції - від точки зйомки вглиб простору будівлі А другий - у вертикальній - з глибини будівлі вгору
23.06.2024 15:28 Відповісти
Навіть на звичайной шіидкості видтворення чітко видно приліт 2 ракет одна за одною згори. Якщо зробити швідкість відтвореня 0.5 буде ще краще видно.
23.06.2024 15:44 Відповісти
Я бачу приліт ОДНОЇ ракети - зверху Проекція розповсюдження вибухової хвилі - горизонтальна (що цілком відповідає вибуху боєрипасу який прилетів ззовні Вибухова хвиля вдарила в усі боки одночасно - але при цьому земля погасила частину вибухової хвилі і вона відбилася рівномірно у верхню півсферу Потім від її дії здетонували ********** що були складовані в глибині будівлі При цьому стіни будівлі сприйняли на себе частину другої вибухової хвилі - вони спрацювали як "направляючі для вибуху Тому вибухова хвиля переважно ударила угору
23.06.2024 16:00 Відповісти
Зміните швидкисть відтворення на 0.5x та подивитись ще раз, усі питання самі відпадуть.
23.06.2024 16:57 Відповісти
Чітко видно дві ракети. З секундною затримкою.
23.06.2024 17:22 Відповісти
16-18 секунди - 2 штуки
23.06.2024 21:12 Відповісти
Молодці! "Вам усім - по пиріжку! Розмова починалася з подвійного вибуху
23.06.2024 21:15 Відповісти
Ждьот Сівастопаль
Ждьот Камчатка
Ждьот Крандштат
Кагда падаркі с України прілітят
23.06.2024 14:22 Відповісти
Хлопці , Ви класно дали прочуханки окупантам , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼
23.06.2024 14:39 Відповісти
а ось звук на відео зайвий. Як діти малі
23.06.2024 15:49 Відповісти
Пишить новини вірно: Пункт управління мотострілецького полку росіян у Бєлгородській області приєднався до санітарної зони.
23.06.2024 16:44 Відповісти
Красиво і стильно.
Зорян Шкіряк каже Гут
23.06.2024 23:53 Відповісти
ГАРНО ВЛУЧИЛИ !)
24.06.2024 00:26 Відповісти
 
 