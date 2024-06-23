УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10935 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
8 841 40

Росіянин скаржиться на своє командування та складнощі на полі бою: "Где блиндажи, где укрытия? Нас просто уничтожат в один раз!". ВIДЕО

Російські військовослужбовці зі штурмового загону "Байкал", яких командири кинули виживати посеред лісу, показали свої позиції. Окупанти обладнали так звані курені, без поглиблення в землю, відповідно такі "укриття" не захистять від прильоту.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

"Где блиндажи, где укрытия, где укрепы? А ни хрена их нету, тут открытка. Нас просто уничтожат в один раз. И еда вздулась, жрать нам больше нечего", - кажуть окупанти.

Дивіться: Окупант застрелив пораненого товариша на Запоріжжі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18498)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Скрєпи жеріть,підари.
показати весь коментар
23.06.2024 13:24 Відповісти
+17
окупанти кончені , вас всіх потрібно вбити на украінській землі ,
бо це наша краіна , а не паРаша 😡
показати весь коментар
23.06.2024 13:34 Відповісти
+16
Їда вздулась ні біда,
Кагда самі вздуваться начньоті
Тагда - п..да.
показати весь коментар
23.06.2024 13:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скрєпи жеріть,підари.
показати весь коментар
23.06.2024 13:24 Відповісти
Питання : "А чим ви там займаєтеся?" Скиглить легше всього! Римських легіонерів недарма іменували "мулами" - бо стаючи на ночівлю вони відразу будували укріплений табір А тут видно що прийшли кацапи туди не п"ять хвилин тому! (лежаки вже добре "ум"яті") Ліс сухий - тобто грунтові води не заважатимуть викопать хоча-б одиночний окоп для стільби лежачи З цього починається створення опорного пункту А кулеметник (будучи "охороною" штабу батальйону) просто валяється у курені і "баклуши бьёт"!
показати весь коментар
23.06.2024 13:38 Відповісти
+ 100 !!!

навіть на одну ночівлю римський легіон облаштовував табір по полной програмі

тому й перемогли, що копали....
показати весь коментар
23.06.2024 18:58 Відповісти
Ну копали під Каннами і шо допомогло ?
показати весь коментар
23.06.2024 23:35 Відповісти
Вставлю я свої півкопійки - " мули Марія ".
показати весь коментар
23.06.2024 23:30 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2024 23:32 Відповісти
штурмовой отряд "Пічаль-Zы"

у мене школяри-скаути були краще підготовлені до виживання у польових умовах:
копати ліньки, сухпай вздувся на сонці - му-да-ки !
показати весь коментар
23.06.2024 18:56 Відповісти
Тебя, засранца, сам великий кормчий вдохновил, чтобы ты с поднятой головой и строевым шагом дошел до Берлина ( ну или хотя бы до Славянска ), а не по блиндажам и бесполезных от бумажных натовских мин прятался!
показати весь коментар
23.06.2024 13:31 Відповісти
Цікаво, що він на чужій землі забув ? Ну, пішов би штурмувати кремлівських терористів, там і жратва у кожній кафе цивільна, і оборонні укріплення у кожному будинку навколо кремля ! Своє треба захищати від своїх бандитів, а не шукати в інших країнах ... ворогів.
показати весь коментар
23.06.2024 13:33 Відповісти
окупанти кончені , вас всіх потрібно вбити на украінській землі ,
бо це наша краіна , а не паРаша 😡
показати весь коментар
23.06.2024 13:34 Відповісти
И ещё разрешили в 100км. зоне рашки
показати весь коментар
23.06.2024 13:52 Відповісти
Похавати приишли в Украіну?
показати весь коментар
23.06.2024 13:35 Відповісти
Їда вздулась ні біда,
Кагда самі вздуваться начньоті
Тагда - п..да.
показати весь коментар
23.06.2024 13:38 Відповісти
Собачий корм розпітушився на камеру.
показати весь коментар
23.06.2024 13:39 Відповісти
жріть один одного ублюдки
показати весь коментар
23.06.2024 13:51 Відповісти
Вы же наследники полководцев всех войн и раньше вас учили, что матери ещё нарожают. Поэтому бабло выделенное на строительство оприходовали командиры, они же не могут марадерить как вы, им в блиндаже уютно. Потом у вас отберут. А во вторых, лозунг немного поменялся, теперь, пацаны матерям лады нужны
показати весь коментар
23.06.2024 13:51 Відповісти
" слухайте" на россии не говорят
показати весь коментар
23.06.2024 13:54 Відповісти
Бо то бохатиє шахтьори з длнр.
показати весь коментар
23.06.2024 15:52 Відповісти
За порєбрікам, такого не було у рашистів до 2014 року??
Смерть рашистам в Україні!
показати весь коментар
23.06.2024 13:58 Відповісти
«вишел на заданіє падохнуть»
показати весь коментар
23.06.2024 14:01 Відповісти
Хороший кацап дохлый кацап.
показати весь коментар
23.06.2024 14:04 Відповісти
І чєм дахлєє тєм луччє.
показати весь коментар
23.06.2024 14:19 Відповісти
Навряд ли, лучше очень за 300 черный, пусть ещё тратят на лечение и содержание калек. А дохлый просто хорошо
показати весь коментар
23.06.2024 17:15 Відповісти
"абжилісь" вони, підараси...

Кілок вам у дупу, а кожна гілка, яку ви топчете своїми лаптями, хай вам очі повиколює.

Прийшли на Українську Землю -- в ній і зогниєте.
показати весь коментар
23.06.2024 14:21 Відповісти
Правильно говорить - Ее и удобрять будете
показати весь коментар
23.06.2024 17:17 Відповісти
эти необкатаные ублюдки ещё не наигрались в "Зарницу", им ещё прикольно-весело..
показати весь коментар
23.06.2024 14:31 Відповісти
Это видео категории "до"
Ждем видео категории "после"
показати весь коментар
23.06.2024 14:34 Відповісти
По суті, перед нами кінцівки, які поки що розмовляють. Але для того, щоб відповідати свому статусу мовчазних кінцівок, їм треба дочекатися каміння з неба у вигляді FPV-дронів або хімарсів.
показати весь коментар
23.06.2024 14:54 Відповісти
Где, где, в пі@де. І вам пі@да. Ну не можу я стриматися від мату, коли читаю про пітарасів з боліт.
показати весь коментар
23.06.2024 15:38 Відповісти
Нє ной, тряпка, за сцаря сдохнуть нада палюбому!!!
показати весь коментар
23.06.2024 15:45 Відповісти
Знов якась пропагандонія. Лінія суровікіна. В України і близько нема таких укріплень. Ну рази шо на кордонах з белорашей, і то завдяки Генералу Наєву, котрого, доречі, саме за це і зняв зеленский - бо скрізь повна дупа та розкрадання на крові військових та відмазки своїх " сімох менеджерів -асів" - за однієї цілі - знищити якомого більше добровольців та патріотів.
показати весь коментар
23.06.2024 16:12 Відповісти
Укрепления генерала Наева самые лучшие, потому что кацапы там наступать не будут, и эти укрепления невозможно "проверить"
показати весь коментар
23.06.2024 17:33 Відповісти
Тому саме їх фотографували кончені слуги та видивали їх за укріплення на сході. Коли журналісти їм на те вказали - ви ж брешете - то вони мовчки йшли геть.
показати весь коментар
23.06.2024 18:17 Відповісти
Лучше бы им перед смертью помучиться
показати весь коментар
23.06.2024 16:15 Відповісти
Блиндаж кацапа...
показати весь коментар
23.06.2024 16:29 Відповісти
"Шайгу, Гєрасімав, гдє **********?!!!!"
показати весь коментар
23.06.2024 16:44 Відповісти
"Еда вздулась... ". Ешь быстрей, пока не взорвалась
показати весь коментар
23.06.2024 17:28 Відповісти
Курвий син, міг би і координати зкинути, падло!
показати весь коментар
23.06.2024 20:13 Відповісти
ты не видел открытку под авдеевками и бахмутами. тут еще плотная зеленка че ты ноеш байкалом умытый
показати весь коментар
23.06.2024 20:53 Відповісти
Патрони к натовскому тоже трофейних, ватан?
показати весь коментар
23.06.2024 23:28 Відповісти
 
 