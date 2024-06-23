Росіянин скаржиться на своє командування та складнощі на полі бою: "Где блиндажи, где укрытия? Нас просто уничтожат в один раз!". ВIДЕО
Російські військовослужбовці зі штурмового загону "Байкал", яких командири кинули виживати посеред лісу, показали свої позиції. Окупанти обладнали так звані курені, без поглиблення в землю, відповідно такі "укриття" не захистять від прильоту.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
"Где блиндажи, где укрытия, где укрепы? А ни хрена их нету, тут открытка. Нас просто уничтожат в один раз. И еда вздулась, жрать нам больше нечего", - кажуть окупанти.
Топ коментарі
+20 Gary Grant
показати весь коментар23.06.2024 13:24 Відповісти Посилання
+17 Amber
показати весь коментар23.06.2024 13:34 Відповісти Посилання
+16 Леонід #587957
показати весь коментар23.06.2024 13:38 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
навіть на одну ночівлю римський легіон облаштовував табір по полной програмі
тому й перемогли, що копали....
у мене школяри-скаути були краще підготовлені до виживання у польових умовах:
копати ліньки, сухпай вздувся на сонці - му-да-ки !
бо це наша краіна , а не паРаша 😡
Кагда самі вздуваться начньоті
Тагда - п..да.
Смерть рашистам в Україні!
Кілок вам у дупу, а кожна гілка, яку ви топчете своїми лаптями, хай вам очі повиколює.
Прийшли на Українську Землю -- в ній і зогниєте.
Ждем видео категории "после"