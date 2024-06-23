Росіянин скаржиться на своє командування та складнощі на полі бою: "Где блиндажи, где укрытия? Нас просто уничтожат в один раз!". ВIДЕО

Російські військовослужбовці зі штурмового загону "Байкал", яких командири кинули виживати посеред лісу, показали свої позиції. Окупанти обладнали так звані курені, без поглиблення в землю, відповідно такі "укриття" не захистять від прильоту.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

"Где блиндажи, где укрытия, где укрепы? А ни хрена их нету, тут открытка. Нас просто уничтожат в один раз. И еда вздулась, жрать нам больше нечего", - кажуть окупанти.

