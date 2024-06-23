УКР
Окупант застрелив пораненого товариша на Запоріжжі. ВIДЕО

У Роботиному в Запорізькій області за малою групою з трьох російських окупантів полював український дрон. Противник діяв грамотно, не йшов один за одним, а тримав дистанцію.

Своєю жертвою оператор дрону вибрав середнього із групи. Діставши серйозне поранення, російський солдат показав товаришу на скроню, щоб той його пристрелив. Довго просити не довелося - той миттєво убив росіянина пострілом у голову.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

ліквідація (4363) Запорізька область (3975)
+39
А Мирону просто захотелось пи₴дануть.
показати весь коментар
23.06.2024 12:24 Відповісти
+36
"Окупант застрелив пораненого російського солдата на Запоріжжі "- как-то по дебильному звучит.
показати весь коментар
23.06.2024 12:12 Відповісти
+30
А в чем признаки постановки?
показати весь коментар
23.06.2024 12:20 Відповісти
- Иван я умираю, добей меня.
- Я бы рад, да патроны кончились.
- Дык купи у меня! Даю скидку!
показати весь коментар
23.06.2024 14:55 Відповісти
РуZгіє свАіх ньє брасают, Ані іх простА дАбіваютЬ
показати весь коментар
23.06.2024 15:16 Відповісти
И ладу:Малину ждет мододушка-хабалка домой
показати весь коментар
23.06.2024 16:04 Відповісти
Такую красоту 17ти яицный "министр" называл свадебные дроны????!!! Да это очень дешевый способ заготовки хрящей для КНР утилизации орков! Если сравнить со стоимостью современной техники и + риск бойца в каждой перестрелке!!
показати весь коментар
23.06.2024 16:01 Відповісти
Я відкрию таємницю, це був наш український бандерівець.
показати весь коментар
23.06.2024 16:11 Відповісти
В смысле? Пленный под конвоем? Тоже интересная версия, но получается, что дронщик что - совсем тупой? Не может разобрать кто свой, а кто нет? Ну или даже если просто промазал, то вряд ли стал бы рисковать, если не уверен.
показати весь коментар
23.06.2024 16:34 Відповісти
Пленных в бронике не конвоируют
показати весь коментар
23.06.2024 20:24 Відповісти
О кацапи в своєму стилі - купа версій. І всі про будь-що, окрім того, що чітко видно в відосі - кацап добив свого товариша, все.
показати весь коментар
23.06.2024 22:06 Відповісти
Amnesty International, ООН, ОБСЕ, Красный крест и прочие левацкие организации в растерянности...

Как ЭТО предъявить Украине?

Наверное, надо запретить дроны? Да! Все из-за жестоких украинских операторов дронов! Это они виноваты!
показати весь коментар
23.06.2024 16:35 Відповісти
Скорее он похож на пленного , без автомата , без снаряжения экиперовки , жилет и каска, еще и по средине..
показати весь коментар
23.06.2024 17:51 Відповісти
ти зовсім ідіот?!? Полоненого в броніку, розгрузці, з повними карманами, в касці "ведуть"?!?

Ви, кацапи, в своєму стилі - купа божевільних версій, хоча у відосі чітко видно - один кацап пристрелив іншого, навіть не спробувавши допомогти йому...
показати весь коментар
23.06.2024 22:07 Відповісти
Сам ідіот. Це був наш полонений. Він просто ніс на собі каску и бронік, бо мабуть були ще доброго стану і кацапам приглянулась, як здобич. А БК на ньому не було.
показати весь коментар
24.06.2024 01:25 Відповісти
Хєр зна нащо ваші кацапи інших кацапів в полон беруть. Бронік на ньому кацапський. Штани - кацапські, а не піксель. Взуття - кросівки "по нозі" явно, а не черевики уставні. Ні однієї шмотки на ньому в пікселі.

У відосі - кацап без автомата в руках. Ідіотам примарилось, що це "полонений".

Я знаю, що у вас, зрадойобів, стакан завжди наполовину пустий, тому ви будь-що інтерпретуєте не на користь Україні та ЗСУ. Це в тебе, зрадойобушка психіатрія така, обтєкай.
показати весь коментар
24.06.2024 12:28 Відповісти
а куди дівся перший? іспарився
показати весь коментар
23.06.2024 19:14 Відповісти
заліг під кущ. У відосі це є.
показати весь коментар
23.06.2024 23:00 Відповісти
********* ОНИ И ЕСТЬ ********* !!!
показати весь коментар
24.06.2024 01:06 Відповісти
нелюди
показати весь коментар
24.06.2024 16:32 Відповісти
нам врали что немцы стреляли своих раненых а это было наоборот
показати весь коментар
25.06.2024 14:55 Відповісти
