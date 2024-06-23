Окупант застрелив пораненого товариша на Запоріжжі. ВIДЕО
У Роботиному в Запорізькій області за малою групою з трьох російських окупантів полював український дрон. Противник діяв грамотно, не йшов один за одним, а тримав дистанцію.
Своєю жертвою оператор дрону вибрав середнього із групи. Діставши серйозне поранення, російський солдат показав товаришу на скроню, щоб той його пристрелив. Довго просити не довелося - той миттєво убив росіянина пострілом у голову.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
- Я бы рад, да патроны кончились.
- Дык купи у меня! Даю скидку!
заготовки хрящей для КНРутилизации орков! Если сравнить со стоимостью современной техники и + риск бойца в каждой перестрелке!!
Как ЭТО предъявить Украине?
Наверное, надо запретить дроны? Да! Все из-за жестоких украинских операторов дронов! Это они виноваты!
Ви, кацапи, в своєму стилі - купа божевільних версій, хоча у відосі чітко видно - один кацап пристрелив іншого, навіть не спробувавши допомогти йому...
У відосі - кацап без автомата в руках. Ідіотам примарилось, що це "полонений".
Я знаю, що у вас, зрадойобів, стакан завжди наполовину пустий, тому ви будь-що інтерпретуєте не на користь Україні та ЗСУ. Це в тебе, зрадойобушка психіатрія така, обтєкай.