Окупант застрелив пораненого товариша на Запоріжжі. ВIДЕО

У Роботиному в Запорізькій області за малою групою з трьох російських окупантів полював український дрон. Противник діяв грамотно, не йшов один за одним, а тримав дистанцію.

Своєю жертвою оператор дрону вибрав середнього із групи. Діставши серйозне поранення, російський солдат показав товаришу на скроню, щоб той його пристрелив. Довго просити не довелося - той миттєво убив росіянина пострілом у голову.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

