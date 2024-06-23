РУС
Оккупант застрелил раненого российского солдата в Запорожской области. ВИДЕО

В Работино в Запорожской области, за малой группой из трех российских оккупантов охотился украинский дрон. Противник действовал грамотно, не шел друг за другом, а держал дистанцию.

Своей жертвой оператор дрона выбрал среднего из группы. Получив серьезное ранение, российский солдат показал товарищу на висок, чтобы тот его пристрелил. Сослуживца долго просить не пришлось - тот мгновенно убил россиянина выстрелом в голову.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

ликвидация (3983) Запорожская область (3445)
А Мирону просто захотелось пи₴дануть.
23.06.2024 12:24 Ответить
"Окупант застрелив пораненого російського солдата на Запоріжжі "- как-то по дебильному звучит.
23.06.2024 12:12 Ответить
А в чем признаки постановки?
23.06.2024 12:20 Ответить
- Иван я умираю, добей меня.
- Я бы рад, да патроны кончились.
- Дык купи у меня! Даю скидку!
23.06.2024 14:55 Ответить
РуZгіє свАіх ньє брасают, Ані іх простА дАбіваютЬ
23.06.2024 15:16 Ответить
И ладу:Малину ждет мододушка-хабалка домой
23.06.2024 16:04 Ответить
Такую красоту 17ти яицный "министр" называл свадебные дроны????!!! Да это очень дешевый способ заготовки хрящей для КНР утилизации орков! Если сравнить со стоимостью современной техники и + риск бойца в каждой перестрелке!!
23.06.2024 16:01 Ответить
Я відкрию таємницю, це був наш український бандерівець.
23.06.2024 16:11 Ответить
В смысле? Пленный под конвоем? Тоже интересная версия, но получается, что дронщик что - совсем тупой? Не может разобрать кто свой, а кто нет? Ну или даже если просто промазал, то вряд ли стал бы рисковать, если не уверен.
23.06.2024 16:34 Ответить
Пленных в бронике не конвоируют
23.06.2024 20:24 Ответить
О кацапи в своєму стилі - купа версій. І всі про будь-що, окрім того, що чітко видно в відосі - кацап добив свого товариша, все.
23.06.2024 22:06 Ответить
Amnesty International, ООН, ОБСЕ, Красный крест и прочие левацкие организации в растерянности...

Как ЭТО предъявить Украине?

Наверное, надо запретить дроны? Да! Все из-за жестоких украинских операторов дронов! Это они виноваты!
23.06.2024 16:35 Ответить
Скорее он похож на пленного , без автомата , без снаряжения экиперовки , жилет и каска, еще и по средине..
23.06.2024 17:51 Ответить
ти зовсім ідіот?!? Полоненого в броніку, розгрузці, з повними карманами, в касці "ведуть"?!?

Ви, кацапи, в своєму стилі - купа божевільних версій, хоча у відосі чітко видно - один кацап пристрелив іншого, навіть не спробувавши допомогти йому...
23.06.2024 22:07 Ответить
Сам ідіот. Це був наш полонений. Він просто ніс на собі каску и бронік, бо мабуть були ще доброго стану і кацапам приглянулась, як здобич. А БК на ньому не було.
24.06.2024 01:25 Ответить
Хєр зна нащо ваші кацапи інших кацапів в полон беруть. Бронік на ньому кацапський. Штани - кацапські, а не піксель. Взуття - кросівки "по нозі" явно, а не черевики уставні. Ні однієї шмотки на ньому в пікселі.

У відосі - кацап без автомата в руках. Ідіотам примарилось, що це "полонений".

Я знаю, що у вас, зрадойобів, стакан завжди наполовину пустий, тому ви будь-що інтерпретуєте не на користь Україні та ЗСУ. Це в тебе, зрадойобушка психіатрія така, обтєкай.
24.06.2024 12:28 Ответить
а куди дівся перший? іспарився
23.06.2024 19:14 Ответить
заліг під кущ. У відосі це є.
23.06.2024 23:00 Ответить
********* ОНИ И ЕСТЬ ********* !!!
24.06.2024 01:06 Ответить
нелюди
24.06.2024 16:32 Ответить
нам врали что немцы стреляли своих раненых а это было наоборот
25.06.2024 14:55 Ответить
