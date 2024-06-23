Оккупант застрелил раненого российского солдата в Запорожской области. ВИДЕО
В Работино в Запорожской области, за малой группой из трех российских оккупантов охотился украинский дрон. Противник действовал грамотно, не шел друг за другом, а держал дистанцию.
Своей жертвой оператор дрона выбрал среднего из группы. Получив серьезное ранение, российский солдат показал товарищу на висок, чтобы тот его пристрелил. Сослуживца долго просить не пришлось - тот мгновенно убил россиянина выстрелом в голову.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
- Я бы рад, да патроны кончились.
- Дык купи у меня! Даю скидку!
заготовки хрящей для КНРутилизации орков! Если сравнить со стоимостью современной техники и + риск бойца в каждой перестрелке!!
Как ЭТО предъявить Украине?
Наверное, надо запретить дроны? Да! Все из-за жестоких украинских операторов дронов! Это они виноваты!
Ви, кацапи, в своєму стилі - купа божевільних версій, хоча у відосі чітко видно - один кацап пристрелив іншого, навіть не спробувавши допомогти йому...
У відосі - кацап без автомата в руках. Ідіотам примарилось, що це "полонений".
Я знаю, що у вас, зрадойобів, стакан завжди наполовину пустий, тому ви будь-що інтерпретуєте не на користь Україні та ЗСУ. Це в тебе, зрадойобушка психіатрія така, обтєкай.