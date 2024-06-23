Оккупант застрелил раненого российского солдата в Запорожской области. ВИДЕО

В Работино в Запорожской области, за малой группой из трех российских оккупантов охотился украинский дрон. Противник действовал грамотно, не шел друг за другом, а держал дистанцию.

Своей жертвой оператор дрона выбрал среднего из группы. Получив серьезное ранение, российский солдат показал товарищу на висок, чтобы тот его пристрелил. Сослуживца долго просить не пришлось - тот мгновенно убил россиянина выстрелом в голову.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

