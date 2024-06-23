РУС
21 869 72

Российский солдат остался без обеих ног после сбрасывания боеприпаса на Донетчине

После точного сбрасывания с дрона ВОГа в Донецкой области российский солдат остался без обеих ног. Ликвидировали оккупанта пилоты ударных роты БпЛА 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

ликвидация (3983) 68 отдельная егерская бригада (84)
Топ комментарии
+67
Так и запишем-"валенки на зиму не выдавать".
23.06.2024 11:00 Ответить
+26
Нах йому ноги якщо голови немає.
23.06.2024 11:03 Ответить
+23
Нога його більше не ступить на українську землю!
23.06.2024 11:30 Ответить
Так и запишем-"валенки на зиму не выдавать".
23.06.2024 11:00 Ответить
А на кой они ему?
23.06.2024 11:17 Ответить
+💯!

Купила путя чмобіка

А чмобіка без ноги.... 😕👍
23.06.2024 11:44 Ответить
23.06.2024 14:05 Ответить
Ну ему то уж точно никчему,а каптерщик найдет куда пристроить.
23.06.2024 13:00 Ответить
Нога його більше не ступить на українську землю!
23.06.2024 11:30 Ответить
Прочитала перл від редактора, що життя цих це боротьба з телевізором і холодильником.....Ростова для трупаків орків
23.06.2024 11:33 Ответить
Гарно, хлопці!
Вийшов найкращий агітатор сво -
буде на утюжках по запльованих рашиських електричках повзати
23.06.2024 11:43 Ответить
От цікаво, а піпіська туж відлетіла чи частково?
23.06.2024 11:57 Ответить
Ясно одно-по бабам он больше не "ходок".
23.06.2024 13:01 Ответить
23.06.2024 13:02 Ответить
нэ, "не ходок" точно
23.06.2024 13:03 Ответить
Якщо член залишився, то можна записувати в "атряд члєністаногіє".
23.06.2024 13:14 Ответить
Сподіваюсь каптенармуса це вже не хвилює від слова взагалі ...
23.06.2024 12:05 Ответить
Сімпатішний
23.06.2024 12:47 Ответить
Може вже вдовольнився?
23.06.2024 11:01 Ответить
За чим вдерся рашист в Мирну Україну, те і отримав!
До окупації рашистами, у 2014 року територій України, такого не було… на московії !
Прутіну по барабану, як там рашисту з ногами! У нього, усьо паплану….
Патрушев Оманський може проглаголити написане…
23.06.2024 11:03 Ответить
23.06.2024 11:03 Ответить
Нах йому ноги якщо голови немає.
23.06.2024 11:03 Ответить
Через дурну голову і ноги відриваються
24.06.2024 08:59 Ответить
Тепер їх "добровольці" пачками поповзуть рятувати свого зємляка ! Ага, так вони всі кинули свої нори заради когось-чогось !
23.06.2024 11:03 Ответить
Там уже "рятувать" нема кого При таких вибухових ампутаціях людина якщо не вмирає від больового шоку відразу - то стікає кров"ю за кілька хвилин
23.06.2024 11:47 Ответить
Спитай у наших воїнів чи кинуть вони свого з такими пораненнями ? Ото -то.
23.06.2024 13:20 Ответить
А скільки триває відео після вибуху? "Кілька хвилин"? Чи декілька секунд? Я просто констатував що там надання допомоги просто не встигне А можливо - і марне А про різницю між "нашими" та "їхніми" я не писав
23.06.2024 13:27 Ответить
Наші й 200-х не залишають. Це ж не Дабмас, який порожняки тільки для ***** не гонять.
23.06.2024 13:36 Ответить
Що ти від мене хочеш? На відео нам показали:
1) Лежачого на землі російського солдата….
2) відділення вибухового пристрою від дрона….
3) Вибух….
4) Помираючого в передсмертних конвульсіях, без ніг, солдата….
5) момент смерті….
Все це уклалося в кілька хвилин
- Чи були поряд з ним інші солдати - не відомо….
- Чи помітили вони вибух - не відомо….
- Чи підходили вони до тіла - не відомо (бо відео закінчилося)….
Висновок - "у тебе - "не всі дома"…. І хата - на замку…."
23.06.2024 13:49 Ответить
На руках походить навколо своєї ізби,доки його матрьону Ашот дрючитиме.
23.06.2024 11:12 Ответить
Обидно что и в окошко не заглянет.Будет стоять у двери и орать что бы открыли.
23.06.2024 13:05 Ответить
Та нема там чому ні повзати, ни взагали жити - там увесь таз розворотило - із кішками, із січовим міхуром та усім "нижнім етажем". Здохне за пару хвилин. І земля йому наша стекловатою!
24.06.2024 13:43 Ответить
До біса чудова формула. Ступила нога окупанта на нашу землю - нема ноги.
23.06.2024 11:13 Ответить
Ніг немає! А те,що між ногами лишилось?
23.06.2024 11:16 Ответить
от ти ушлий... , на кой ото фсьо йому
23.06.2024 11:22 Ответить
Як це навiщо? Коли приповзе на болота,то чим свою Наташку драти буде?
23.06.2024 11:24 Ответить
Махмуд з Ашотом допоможуть
23.06.2024 12:23 Ответить
Искренне хочу чтобы оно выжило. Будет на утюжках возле перехода просить на стакан водки
23.06.2024 11:16 Ответить
а ще шоб рекламував "доблєсную службу" на болотах
23.06.2024 11:23 Ответить
Получился самовар без чайника.
23.06.2024 11:19 Ответить
Майже гарний кацап.
23.06.2024 11:19 Ответить
Сімпатішний
23.06.2024 12:48 Ответить
З відірваними ногами і руками лежать такі окоченілі на землі України.....А хтось вас сюди запрошував?!
23.06.2024 11:27 Ответить
Запрошували -
23.06.2024 11:36 Ответить
23.06.2024 11:37 Ответить
А яйця теж улетіли!
23.06.2024 11:33 Ответить
23.06.2024 11:37 Ответить
Вікно у Європу. Вигляд зі сторони Європи.
23.06.2024 11:39 Ответить
Але ж саме дивовижне,що це було у ***** в плані.
23.06.2024 11:39 Ответить
Не ходи в Украину "погулять"..Не сиделось дома, жил как собака так и сдох...
23.06.2024 11:44 Ответить
А зараз бігом зі всіх ніг швиденько додому, до мамки.
23.06.2024 11:55 Ответить
23.06.2024 12:07 Ответить
Все це,звісно,кумедно спостерігати і весело коментувати зі своїх тилових диванів,друзі...Але проблема в тому,що отакі от безногі,безрукі,безголові кацапи невпинно наступають,відгризають територію, а наших гінденбургів типу Сира та Содоля.....почитайте Безуглу.
23.06.2024 12:13 Ответить
В москалів дронів не менше. На жаль.
23.06.2024 12:18 Ответить
Так це ж самий справжній "удар в псіну"
23.06.2024 12:24 Ответить
Торбинка десь зникла... Может ноги унесли?
23.06.2024 12:31 Ответить
Просто ноги втекли швидше за господаря.
23.06.2024 12:47 Ответить
Головне, що "трусікі у мальчіка" цілі .... Но не факт
23.06.2024 13:08 Ответить
я здаюся!!!
23.06.2024 13:12 Ответить
Как же ему теперь почесать пятку?😂
23.06.2024 14:08 Ответить
"Пох.й, пляшем!"
23.06.2024 14:30 Ответить
Зламали б наші хакери скабеевський канал та показали б бидлоті що їх чекає
23.06.2024 14:33 Ответить
то нова покращена версія кацапа,не ведіться,їм треба голову рубити,щоб вбити
23.06.2024 14:34 Ответить
+ 1 хрящ до плану
23.06.2024 14:48 Ответить
Теперь не будет шастать по чужой земле.
23.06.2024 15:54 Ответить
роZZияне, вы все здесь сдохнете.
23.06.2024 15:56 Ответить
Це і є "спеціальна війскова операція" - без наркозу.
23.06.2024 15:57 Ответить
Пацан к успеху шел.
23.06.2024 16:02 Ответить
Доброго ранку, підаре!
23.06.2024 18:32 Ответить
Так это шо, он теперя в ластах нырять не сможет?
23.06.2024 21:10 Ответить
Кацап, знову, дохлим прикидався. Дохлість кацапа, завжди, треба ставити під сумнів. Кацапу ні в чому не можна вірити.
24.06.2024 00:34 Ответить
ноги його вже в Україні не буде.. тай на рф також..
24.06.2024 01:07 Ответить
24.06.2024 01:09 Ответить
Бягі, ванькя, бягі мялок
24.06.2024 09:50 Ответить
 
 