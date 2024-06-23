Российский солдат остался без обеих ног после сбрасывания боеприпаса на Донетчине
После точного сбрасывания с дрона ВОГа в Донецкой области российский солдат остался без обеих ног. Ликвидировали оккупанта пилоты ударных роты БпЛА 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
олег иванов
23.06.2024 11:00
ОсвальдКоблпот
23.06.2024 11:03
Red_Sky_On
23.06.2024 11:30
Купила путя чмобіка
А чмобіка без ноги.... 😕👍
Вийшов найкращий агітатор сво -
буде на утюжках по запльованих рашиських електричках повзати
До окупації рашистами, у 2014 року територій України, такого не було… на московії !
Прутіну по барабану, як там рашисту з ногами! У нього, усьо паплану….
Патрушев Оманський може проглаголити написане…
1) Лежачого на землі російського солдата….
2) відділення вибухового пристрою від дрона….
3) Вибух….
4) Помираючого в передсмертних конвульсіях, без ніг, солдата….
5) момент смерті….
Все це уклалося в кілька хвилин
- Чи були поряд з ним інші солдати - не відомо….
- Чи помітили вони вибух - не відомо….
- Чи підходили вони до тіла - не відомо (бо відео закінчилося)….
Висновок - "у тебе - "не всі дома"…. І хата - на замку…."