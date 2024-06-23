УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10935 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
21 869 72

Російський солдат залишився без обох ніг після скиду боєприпасу на Донеччині. ВIДЕО 18+

Після влучного скиду з дрону ВОГу на Донеччині російський солдат залишився без обох ніг. Ліквідували окупанта пілоти ударних роти БпЛА 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Кращі ураження батареї М109А6 Paladin воїна ЗСУ із 47 ОМБр. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (4363) 68 окрема єгерська бригада (83)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+67
Так и запишем-"валенки на зиму не выдавать".
показати весь коментар
23.06.2024 11:00 Відповісти
+26
Нах йому ноги якщо голови немає.
показати весь коментар
23.06.2024 11:03 Відповісти
+23
Нога його більше не ступить на українську землю!
показати весь коментар
23.06.2024 11:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так и запишем-"валенки на зиму не выдавать".
показати весь коментар
23.06.2024 11:00 Відповісти
А на кой они ему?
показати весь коментар
23.06.2024 11:17 Відповісти
+💯!

Купила путя чмобіка

А чмобіка без ноги.... 😕👍
показати весь коментар
23.06.2024 11:44 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2024 14:05 Відповісти
Ну ему то уж точно никчему,а каптерщик найдет куда пристроить.
показати весь коментар
23.06.2024 13:00 Відповісти
Нога його більше не ступить на українську землю!
показати весь коментар
23.06.2024 11:30 Відповісти
Прочитала перл від редактора, що життя цих це боротьба з телевізором і холодильником.....Ростова для трупаків орків
показати весь коментар
23.06.2024 11:33 Відповісти
Гарно, хлопці!
Вийшов найкращий агітатор сво -
буде на утюжках по запльованих рашиських електричках повзати
показати весь коментар
23.06.2024 11:43 Відповісти
От цікаво, а піпіська туж відлетіла чи частково?
показати весь коментар
23.06.2024 11:57 Відповісти
Ясно одно-по бабам он больше не "ходок".
показати весь коментар
23.06.2024 13:01 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2024 13:02 Відповісти
нэ, "не ходок" точно
показати весь коментар
23.06.2024 13:03 Відповісти
Якщо член залишився, то можна записувати в "атряд члєністаногіє".
показати весь коментар
23.06.2024 13:14 Відповісти
Сподіваюсь каптенармуса це вже не хвилює від слова взагалі ...
показати весь коментар
23.06.2024 12:05 Відповісти
Сімпатішний
показати весь коментар
23.06.2024 12:47 Відповісти
Може вже вдовольнився?
показати весь коментар
23.06.2024 11:01 Відповісти
За чим вдерся рашист в Мирну Україну, те і отримав!
До окупації рашистами, у 2014 року територій України, такого не було… на московії !
Прутіну по барабану, як там рашисту з ногами! У нього, усьо паплану….
Патрушев Оманський може проглаголити написане…
показати весь коментар
23.06.2024 11:03 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2024 11:03 Відповісти
Нах йому ноги якщо голови немає.
показати весь коментар
23.06.2024 11:03 Відповісти
Через дурну голову і ноги відриваються
показати весь коментар
24.06.2024 08:59 Відповісти
Тепер їх "добровольці" пачками поповзуть рятувати свого зємляка ! Ага, так вони всі кинули свої нори заради когось-чогось !
показати весь коментар
23.06.2024 11:03 Відповісти
Там уже "рятувать" нема кого При таких вибухових ампутаціях людина якщо не вмирає від больового шоку відразу - то стікає кров"ю за кілька хвилин
показати весь коментар
23.06.2024 11:47 Відповісти
Спитай у наших воїнів чи кинуть вони свого з такими пораненнями ? Ото -то.
показати весь коментар
23.06.2024 13:20 Відповісти
А скільки триває відео після вибуху? "Кілька хвилин"? Чи декілька секунд? Я просто констатував що там надання допомоги просто не встигне А можливо - і марне А про різницю між "нашими" та "їхніми" я не писав
показати весь коментар
23.06.2024 13:27 Відповісти
Наші й 200-х не залишають. Це ж не Дабмас, який порожняки тільки для ***** не гонять.
показати весь коментар
23.06.2024 13:36 Відповісти
Що ти від мене хочеш? На відео нам показали:
1) Лежачого на землі російського солдата….
2) відділення вибухового пристрою від дрона….
3) Вибух….
4) Помираючого в передсмертних конвульсіях, без ніг, солдата….
5) момент смерті….
Все це уклалося в кілька хвилин
- Чи були поряд з ним інші солдати - не відомо….
- Чи помітили вони вибух - не відомо….
- Чи підходили вони до тіла - не відомо (бо відео закінчилося)….
Висновок - "у тебе - "не всі дома"…. І хата - на замку…."
показати весь коментар
23.06.2024 13:49 Відповісти
На руках походить навколо своєї ізби,доки його матрьону Ашот дрючитиме.
показати весь коментар
23.06.2024 11:12 Відповісти
Обидно что и в окошко не заглянет.Будет стоять у двери и орать что бы открыли.
показати весь коментар
23.06.2024 13:05 Відповісти
Та нема там чому ні повзати, ни взагали жити - там увесь таз розворотило - із кішками, із січовим міхуром та усім "нижнім етажем". Здохне за пару хвилин. І земля йому наша стекловатою!
показати весь коментар
24.06.2024 13:43 Відповісти
До біса чудова формула. Ступила нога окупанта на нашу землю - нема ноги.
показати весь коментар
23.06.2024 11:13 Відповісти
Ніг немає! А те,що між ногами лишилось?
показати весь коментар
23.06.2024 11:16 Відповісти
от ти ушлий... , на кой ото фсьо йому
показати весь коментар
23.06.2024 11:22 Відповісти
Як це навiщо? Коли приповзе на болота,то чим свою Наташку драти буде?
показати весь коментар
23.06.2024 11:24 Відповісти
Махмуд з Ашотом допоможуть
показати весь коментар
23.06.2024 12:23 Відповісти
Искренне хочу чтобы оно выжило. Будет на утюжках возле перехода просить на стакан водки
показати весь коментар
23.06.2024 11:16 Відповісти
а ще шоб рекламував "доблєсную службу" на болотах
показати весь коментар
23.06.2024 11:23 Відповісти
Получился самовар без чайника.
показати весь коментар
23.06.2024 11:19 Відповісти
Майже гарний кацап.
показати весь коментар
23.06.2024 11:19 Відповісти
Сімпатішний
показати весь коментар
23.06.2024 12:48 Відповісти
З відірваними ногами і руками лежать такі окоченілі на землі України.....А хтось вас сюди запрошував?!
показати весь коментар
23.06.2024 11:27 Відповісти
Запрошували -
показати весь коментар
23.06.2024 11:36 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2024 11:37 Відповісти
А яйця теж улетіли!
показати весь коментар
23.06.2024 11:33 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2024 11:37 Відповісти
Вікно у Європу. Вигляд зі сторони Європи.
показати весь коментар
23.06.2024 11:39 Відповісти
Але ж саме дивовижне,що це було у ***** в плані.
показати весь коментар
23.06.2024 11:39 Відповісти
Не ходи в Украину "погулять"..Не сиделось дома, жил как собака так и сдох...
показати весь коментар
23.06.2024 11:44 Відповісти
А зараз бігом зі всіх ніг швиденько додому, до мамки.
показати весь коментар
23.06.2024 11:55 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2024 12:07 Відповісти
Все це,звісно,кумедно спостерігати і весело коментувати зі своїх тилових диванів,друзі...Але проблема в тому,що отакі от безногі,безрукі,безголові кацапи невпинно наступають,відгризають територію, а наших гінденбургів типу Сира та Содоля.....почитайте Безуглу.
показати весь коментар
23.06.2024 12:13 Відповісти
В москалів дронів не менше. На жаль.
показати весь коментар
23.06.2024 12:18 Відповісти
Так це ж самий справжній "удар в псіну"
показати весь коментар
23.06.2024 12:24 Відповісти
Торбинка десь зникла... Может ноги унесли?
показати весь коментар
23.06.2024 12:31 Відповісти
Просто ноги втекли швидше за господаря.
показати весь коментар
23.06.2024 12:47 Відповісти
Головне, що "трусікі у мальчіка" цілі .... Но не факт
показати весь коментар
23.06.2024 13:08 Відповісти
я здаюся!!!
показати весь коментар
23.06.2024 13:12 Відповісти
Как же ему теперь почесать пятку?😂
показати весь коментар
23.06.2024 14:08 Відповісти
"Пох.й, пляшем!"
показати весь коментар
23.06.2024 14:30 Відповісти
Зламали б наші хакери скабеевський канал та показали б бидлоті що їх чекає
показати весь коментар
23.06.2024 14:33 Відповісти
то нова покращена версія кацапа,не ведіться,їм треба голову рубити,щоб вбити
показати весь коментар
23.06.2024 14:34 Відповісти
+ 1 хрящ до плану
показати весь коментар
23.06.2024 14:48 Відповісти
Теперь не будет шастать по чужой земле.
показати весь коментар
23.06.2024 15:54 Відповісти
роZZияне, вы все здесь сдохнете.
показати весь коментар
23.06.2024 15:56 Відповісти
Це і є "спеціальна війскова операція" - без наркозу.
показати весь коментар
23.06.2024 15:57 Відповісти
Пацан к успеху шел.
показати весь коментар
23.06.2024 16:02 Відповісти
Доброго ранку, підаре!
показати весь коментар
23.06.2024 18:32 Відповісти
Так это шо, он теперя в ластах нырять не сможет?
показати весь коментар
23.06.2024 21:10 Відповісти
Кацап, знову, дохлим прикидався. Дохлість кацапа, завжди, треба ставити під сумнів. Кацапу ні в чому не можна вірити.
показати весь коментар
24.06.2024 00:34 Відповісти
ноги його вже в Україні не буде.. тай на рф також..
показати весь коментар
24.06.2024 01:07 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2024 01:09 Відповісти
Бягі, ванькя, бягі мялок
показати весь коментар
24.06.2024 09:50 Відповісти
 
 