Російський солдат залишився без обох ніг після скиду боєприпасу на Донеччині. ВIДЕО 18+
Після влучного скиду з дрону ВОГу на Донеччині російський солдат залишився без обох ніг. Ліквідували окупанта пілоти ударних роти БпЛА 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
олег иванов #434516
23.06.2024 11:00
ОсвальдКоблпот #588757
23.06.2024 11:03
Red_Sky_On
23.06.2024 11:30
Купила путя чмобіка
А чмобіка без ноги.... 😕👍
Вийшов найкращий агітатор сво -
буде на утюжках по запльованих рашиських електричках повзати
До окупації рашистами, у 2014 року територій України, такого не було… на московії !
Прутіну по барабану, як там рашисту з ногами! У нього, усьо паплану….
Патрушев Оманський може проглаголити написане…
1) Лежачого на землі російського солдата….
2) відділення вибухового пристрою від дрона….
3) Вибух….
4) Помираючого в передсмертних конвульсіях, без ніг, солдата….
5) момент смерті….
Все це уклалося в кілька хвилин
- Чи були поряд з ним інші солдати - не відомо….
- Чи помітили вони вибух - не відомо….
- Чи підходили вони до тіла - не відомо (бо відео закінчилося)….
Висновок - "у тебе - "не всі дома"…. І хата - на замку…."