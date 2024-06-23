УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10935 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
8 672 3

Найкращі ураження від батареї М109А6 Paladin. Робота воїна ЗСУ із 47 ОМБр. ВIДЕО

У минулому Дмитро - власник автосервісу у Києві, драгрейсер, що вигравав Гран-прі Москви, а нині він один з найкращих артилеристів ЗСУ, батареї САУ "Паладін" американського виробництва у складі 47-ої окремої механізованої бригади. Він захищає Україну на Авдіївському напрямку.

Про точність, швидкість та маневреність цієї техніки, а також знамениту битву за Білогорівку, - дивіться далі в ексклюзивному інтерв'ю на ютуб-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Окупанти минулої доби 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини: Дві людини загинули і чотири зазнали поранень, пошкоджено інфраструктурні об’єкти. ФОТОрепортаж

Автор: 

інтерв’ю (228) САУ (238) 47 окрема механізована бригада (276)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фахова організація бойових дій, взаємодії та розвідки, дають добрі результати для Захисників України!
Черговий приклад професійних дій Захисників України, всупереч встромляння свого носу, отого СРАТЬєха з єрмаком, у справи ВІЙСЬКОВИХ!
Співпадіння….
показати весь коментар
23.06.2024 11:10 Відповісти
ruski , tebe umni veshch skazhu ....****** v SPAM
показати весь коментар
23.06.2024 12:17 Відповісти
 
 