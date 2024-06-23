Найкращі ураження від батареї М109А6 Paladin. Робота воїна ЗСУ із 47 ОМБр. ВIДЕО
У минулому Дмитро - власник автосервісу у Києві, драгрейсер, що вигравав Гран-прі Москви, а нині він один з найкращих артилеристів ЗСУ, батареї САУ "Паладін" американського виробництва у складі 47-ої окремої механізованої бригади. Він захищає Україну на Авдіївському напрямку.
Про точність, швидкість та маневреність цієї техніки, а також знамениту битву за Білогорівку, - дивіться далі в ексклюзивному інтерв'ю на ютуб-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Черговий приклад професійних дій Захисників України, всупереч встромляння свого носу, отого СРАТЬєха з єрмаком, у справи ВІЙСЬКОВИХ!
Співпадіння….