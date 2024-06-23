Найкращі ураження від батареї М109А6 Paladin. Робота воїна ЗСУ із 47 ОМБр. ВIДЕО

У минулому Дмитро - власник автосервісу у Києві, драгрейсер, що вигравав Гран-прі Москви, а нині він один з найкращих артилеристів ЗСУ, батареї САУ "Паладін" американського виробництва у складі 47-ої окремої механізованої бригади. Він захищає Україну на Авдіївському напрямку.

Про точність, швидкість та маневреність цієї техніки, а також знамениту битву за Білогорівку, - дивіться далі в ексклюзивному інтерв'ю на ютуб-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Окупанти минулої доби 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини: Дві людини загинули і чотири зазнали поранень, пошкоджено інфраструктурні об’єкти. ФОТОрепортаж