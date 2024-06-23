Лучшие попадания батареи М109А6 Paladin. Работа воина ВСУ с 47 ОМБр. ВИДЕО
В прошлом Дмитрий - владелец автосервиса в Киеве, драгрейсер, выигрывавший Гран-при Москвы, а сейчас он один из лучших артиллеристов ВСУ, батареи САУ "Паладин" американского производства в составе 47-й отдельной механизированной бригады. Он защищает Украину на Авдеевском направлении.
О точности, скорости и маневренности этой техники, а также знаменитой битве за Белогоровку, - смотрите далее в эксклюзивном интервью на ютуб-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.
Черговий приклад професійних дій Захисників України, всупереч встромляння свого носу, отого СРАТЬєха з єрмаком, у справи ВІЙСЬКОВИХ!
Співпадіння….