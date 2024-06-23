РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9277 посетителей онлайн
Новости Видео Война
8 672 3

Лучшие попадания батареи М109А6 Paladin. Работа воина ВСУ с 47 ОМБр. ВИДЕО

В прошлом Дмитрий - владелец автосервиса в Киеве, драгрейсер, выигрывавший Гран-при Москвы, а сейчас он один из лучших артиллеристов ВСУ, батареи САУ "Паладин" американского производства в составе 47-й отдельной механизированной бригады. Он защищает Украину на Авдеевском направлении.

О точности, скорости и маневренности этой техники, а также знаменитой битве за Белогоровку, - смотрите далее в эксклюзивном интервью на ютуб-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Оккупанты за прошедшие сутки 19 раз обстреляли населенные пункты Донетчины: Два человека погибли и четыре получили ранения, повреждены инфраструктурные объекты. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

интервью (237) САУ (222) 47 отдельная механизированная бригада (274)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фахова організація бойових дій, взаємодії та розвідки, дають добрі результати для Захисників України!
Черговий приклад професійних дій Захисників України, всупереч встромляння свого носу, отого СРАТЬєха з єрмаком, у справи ВІЙСЬКОВИХ!
Співпадіння….
показать весь комментарий
23.06.2024 11:10 Ответить
ruski , tebe umni veshch skazhu ....****** v SPAM
показать весь комментарий
23.06.2024 12:17 Ответить
 
 