Лучшие попадания батареи М109А6 Paladin. Работа воина ВСУ с 47 ОМБр. ВИДЕО

В прошлом Дмитрий - владелец автосервиса в Киеве, драгрейсер, выигрывавший Гран-при Москвы, а сейчас он один из лучших артиллеристов ВСУ, батареи САУ "Паладин" американского производства в составе 47-й отдельной механизированной бригады. Он защищает Украину на Авдеевском направлении.

О точности, скорости и маневренности этой техники, а также знаменитой битве за Белогоровку, - смотрите далее в эксклюзивном интервью на ютуб-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.

