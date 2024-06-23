Россиянин жалуется на свое командование и затруднения на поле боя: "Где блиндажи, где укрытия? Нас просто уничтожат в один раз!". ВИДЕО

Российские военнослужащие из штурмового отряда "Байкал", которых командиры бросили выживать посреди леса, показали свои позиции. Оккупанты оборудовали так называемые шалаши, без углубления в землю, соответственно такие "укрытия" не защитят от прилета.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

"Где блиндажи, где укрытия, где укрепления? А ни хрена их нет, тут открытка. Нас просто уничтожат в один раз. И еда вздулась, жрать нам больше нечего", - говорят оккупанты.

