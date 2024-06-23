РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9449 посетителей онлайн
Новости Видео Война
8 842 40

Россиянин жалуется на свое командование и затруднения на поле боя: "Где блиндажи, где укрытия? Нас просто уничтожат в один раз!". ВИДЕО

Российские военнослужащие из штурмового отряда "Байкал", которых командиры бросили выживать посреди леса, показали свои позиции. Оккупанты оборудовали так называемые шалаши, без углубления в землю, соответственно такие "укрытия" не защитят от прилета.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

"Где блиндажи, где укрытия, где укрепления? А ни хрена их нет, тут открытка. Нас просто уничтожат в один раз. И еда вздулась, жрать нам больше нечего", - говорят оккупанты.

Также смотрите: Оккупант застрелил раненого российского солдата в Запорожской области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20374)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Скрєпи жеріть,підари.
показать весь комментарий
23.06.2024 13:24 Ответить
+17
окупанти кончені , вас всіх потрібно вбити на украінській землі ,
бо це наша краіна , а не паРаша 😡
показать весь комментарий
23.06.2024 13:34 Ответить
+16
Їда вздулась ні біда,
Кагда самі вздуваться начньоті
Тагда - п..да.
показать весь комментарий
23.06.2024 13:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скрєпи жеріть,підари.
показать весь комментарий
23.06.2024 13:24 Ответить
Питання : "А чим ви там займаєтеся?" Скиглить легше всього! Римських легіонерів недарма іменували "мулами" - бо стаючи на ночівлю вони відразу будували укріплений табір А тут видно що прийшли кацапи туди не п"ять хвилин тому! (лежаки вже добре "ум"яті") Ліс сухий - тобто грунтові води не заважатимуть викопать хоча-б одиночний окоп для стільби лежачи З цього починається створення опорного пункту А кулеметник (будучи "охороною" штабу батальйону) просто валяється у курені і "баклуши бьёт"!
показать весь комментарий
23.06.2024 13:38 Ответить
+ 100 !!!

навіть на одну ночівлю римський легіон облаштовував табір по полной програмі

тому й перемогли, що копали....
показать весь комментарий
23.06.2024 18:58 Ответить
Ну копали під Каннами і шо допомогло ?
показать весь комментарий
23.06.2024 23:35 Ответить
Вставлю я свої півкопійки - " мули Марія ".
показать весь комментарий
23.06.2024 23:30 Ответить
показать весь комментарий
23.06.2024 23:32 Ответить
штурмовой отряд "Пічаль-Zы"

у мене школяри-скаути були краще підготовлені до виживання у польових умовах:
копати ліньки, сухпай вздувся на сонці - му-да-ки !
показать весь комментарий
23.06.2024 18:56 Ответить
Тебя, засранца, сам великий кормчий вдохновил, чтобы ты с поднятой головой и строевым шагом дошел до Берлина ( ну или хотя бы до Славянска ), а не по блиндажам и бесполезных от бумажных натовских мин прятался!
показать весь комментарий
23.06.2024 13:31 Ответить
Цікаво, що він на чужій землі забув ? Ну, пішов би штурмувати кремлівських терористів, там і жратва у кожній кафе цивільна, і оборонні укріплення у кожному будинку навколо кремля ! Своє треба захищати від своїх бандитів, а не шукати в інших країнах ... ворогів.
показать весь комментарий
23.06.2024 13:33 Ответить
окупанти кончені , вас всіх потрібно вбити на украінській землі ,
бо це наша краіна , а не паРаша 😡
показать весь комментарий
23.06.2024 13:34 Ответить
И ещё разрешили в 100км. зоне рашки
показать весь комментарий
23.06.2024 13:52 Ответить
Похавати приишли в Украіну?
показать весь комментарий
23.06.2024 13:35 Ответить
Їда вздулась ні біда,
Кагда самі вздуваться начньоті
Тагда - п..да.
показать весь комментарий
23.06.2024 13:38 Ответить
Собачий корм розпітушився на камеру.
показать весь комментарий
23.06.2024 13:39 Ответить
жріть один одного ублюдки
показать весь комментарий
23.06.2024 13:51 Ответить
Вы же наследники полководцев всех войн и раньше вас учили, что матери ещё нарожают. Поэтому бабло выделенное на строительство оприходовали командиры, они же не могут марадерить как вы, им в блиндаже уютно. Потом у вас отберут. А во вторых, лозунг немного поменялся, теперь, пацаны матерям лады нужны
показать весь комментарий
23.06.2024 13:51 Ответить
" слухайте" на россии не говорят
показать весь комментарий
23.06.2024 13:54 Ответить
Бо то бохатиє шахтьори з длнр.
показать весь комментарий
23.06.2024 15:52 Ответить
За порєбрікам, такого не було у рашистів до 2014 року??
Смерть рашистам в Україні!
показать весь комментарий
23.06.2024 13:58 Ответить
«вишел на заданіє падохнуть»
показать весь комментарий
23.06.2024 14:01 Ответить
Хороший кацап дохлый кацап.
показать весь комментарий
23.06.2024 14:04 Ответить
І чєм дахлєє тєм луччє.
показать весь комментарий
23.06.2024 14:19 Ответить
Навряд ли, лучше очень за 300 черный, пусть ещё тратят на лечение и содержание калек. А дохлый просто хорошо
показать весь комментарий
23.06.2024 17:15 Ответить
"абжилісь" вони, підараси...

Кілок вам у дупу, а кожна гілка, яку ви топчете своїми лаптями, хай вам очі повиколює.

Прийшли на Українську Землю -- в ній і зогниєте.
показать весь комментарий
23.06.2024 14:21 Ответить
Правильно говорить - Ее и удобрять будете
показать весь комментарий
23.06.2024 17:17 Ответить
эти необкатаные ублюдки ещё не наигрались в "Зарницу", им ещё прикольно-весело..
показать весь комментарий
23.06.2024 14:31 Ответить
Это видео категории "до"
Ждем видео категории "после"
показать весь комментарий
23.06.2024 14:34 Ответить
По суті, перед нами кінцівки, які поки що розмовляють. Але для того, щоб відповідати свому статусу мовчазних кінцівок, їм треба дочекатися каміння з неба у вигляді FPV-дронів або хімарсів.
показать весь комментарий
23.06.2024 14:54 Ответить
Где, где, в пі@де. І вам пі@да. Ну не можу я стриматися від мату, коли читаю про пітарасів з боліт.
показать весь комментарий
23.06.2024 15:38 Ответить
Нє ной, тряпка, за сцаря сдохнуть нада палюбому!!!
показать весь комментарий
23.06.2024 15:45 Ответить
Знов якась пропагандонія. Лінія суровікіна. В України і близько нема таких укріплень. Ну рази шо на кордонах з белорашей, і то завдяки Генералу Наєву, котрого, доречі, саме за це і зняв зеленский - бо скрізь повна дупа та розкрадання на крові військових та відмазки своїх " сімох менеджерів -асів" - за однієї цілі - знищити якомого більше добровольців та патріотів.
показать весь комментарий
23.06.2024 16:12 Ответить
Укрепления генерала Наева самые лучшие, потому что кацапы там наступать не будут, и эти укрепления невозможно "проверить"
показать весь комментарий
23.06.2024 17:33 Ответить
Тому саме їх фотографували кончені слуги та видивали їх за укріплення на сході. Коли журналісти їм на те вказали - ви ж брешете - то вони мовчки йшли геть.
показать весь комментарий
23.06.2024 18:17 Ответить
Лучше бы им перед смертью помучиться
показать весь комментарий
23.06.2024 16:15 Ответить
Блиндаж кацапа...
показать весь комментарий
23.06.2024 16:29 Ответить
"Шайгу, Гєрасімав, гдє **********?!!!!"
показать весь комментарий
23.06.2024 16:44 Ответить
"Еда вздулась... ". Ешь быстрей, пока не взорвалась
показать весь комментарий
23.06.2024 17:28 Ответить
Курвий син, міг би і координати зкинути, падло!
показать весь комментарий
23.06.2024 20:13 Ответить
ты не видел открытку под авдеевками и бахмутами. тут еще плотная зеленка че ты ноеш байкалом умытый
показать весь комментарий
23.06.2024 20:53 Ответить
Патрони к натовскому тоже трофейних, ватан?
показать весь комментарий
23.06.2024 23:28 Ответить
 
 