Россиянин жалуется на свое командование и затруднения на поле боя: "Где блиндажи, где укрытия? Нас просто уничтожат в один раз!". ВИДЕО
Российские военнослужащие из штурмового отряда "Байкал", которых командиры бросили выживать посреди леса, показали свои позиции. Оккупанты оборудовали так называемые шалаши, без углубления в землю, соответственно такие "укрытия" не защитят от прилета.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
"Где блиндажи, где укрытия, где укрепления? А ни хрена их нет, тут открытка. Нас просто уничтожат в один раз. И еда вздулась, жрать нам больше нечего", - говорят оккупанты.
Gary Grant
23.06.2024 13:24
Amber
23.06.2024 13:34
Леонід #587957
23.06.2024 13:38
навіть на одну ночівлю римський легіон облаштовував табір по полной програмі
тому й перемогли, що копали....
у мене школяри-скаути були краще підготовлені до виживання у польових умовах:
копати ліньки, сухпай вздувся на сонці - му-да-ки !
бо це наша краіна , а не паРаша 😡
Кагда самі вздуваться начньоті
Тагда - п..да.
Смерть рашистам в Україні!
Кілок вам у дупу, а кожна гілка, яку ви топчете своїми лаптями, хай вам очі повиколює.
Прийшли на Українську Землю -- в ній і зогниєте.
Ждем видео категории "после"