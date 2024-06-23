FPV-дрони прикордонників знищили 5 одиниць ворожої техніки та озброєння. ВIДЕО
На Бахмутському напрямку оператори дронів бригади "Помста" знищили дві 122-мм гаубиці Д-30, спостережний комплекс окупантів, "буханку" та багі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Держприкордонслужбу.
