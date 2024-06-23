Українські захисники знищили ворожу БМП-1 після того, як вона підірвалася на міні. ВIДЕО

Пілоти підрозділів аеророзвідки Shadow та Solovey знищили ворожу БМП-1 після того, як вона підірвалася на міні і була покинута екіпажем.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

