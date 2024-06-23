УКР
5 949 9

Українські захисники знищили ворожу БМП-1 після того, як вона підірвалася на міні. ВIДЕО

Пілоти підрозділів аеророзвідки Shadow та Solovey знищили ворожу БМП-1 після того, як вона підірвалася на міні і була покинута екіпажем.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": FPV-дрони прикордонників знищили 5 одиниць ворожої техніки та озброєння. ВIДЕО

знищення (8017) БМП (417)
А було б більше дронів, як брехав зеленский, можна було б запускати два, три, чотири - шоб і десант і екіпаж палити.
23.06.2024 15:56 Відповісти
Було б більше дронів можна було б порахувати одну не за 3, а гатити по металобрухту разів вісім...
23.06.2024 16:04 Відповісти
...гатити по металобрухту і монтувати відосики під кацапські частушки...
23.06.2024 16:26 Відповісти
Крепка БМП - екіпаж і пасажири з"ібались
23.06.2024 16:00 Відповісти
Льохкім двіженієм рукі бмп прєвращаєтся в кабріолєт.
23.06.2024 16:31 Відповісти
Надо было этими дронами ликвидировать оставшихся в живых оккупантов, всяко несколько фашистов ликвидировали бы..
23.06.2024 18:03 Відповісти
Могу ошибаться конечно, но камикадзе наверное вылетают только тогда, когда цель намечена наверняка. Разведчик снимал зная что там мина. Сначала увидели что возгорания и детонации не произошло от воздействия мины и тогда уже полетели на добитие. Пехота за это время уже разбежалась по кустам и оврагам.
23.06.2024 18:31 Відповісти
Да там БМП после взрыва уже была неездоспособна, а эти твари не смогли далеко убежать, тем более они могли там кучно держаться, вот по ним и можно было использовать эти дроны..
23.06.2024 21:11 Відповісти
 
 