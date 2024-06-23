УКР
31 980 43

На очах у Сирського військовослужбовець 3 ОШБр знищив двох штурмовиків. ВIДЕО

Олексій - військовослужбовець 3-ої окремої штурмової бригади, водій підвозу боєприпасів. На момент початку повномасштабного вторгнення чоловік не мав жодного бойового досвіду і працював будівельником.

Як інформує Цензор.НЕТ, 15 червня 2024 року два російські штурмовики після запеклого бою прорвались на українські позиції, аж раптом оператор дрону побачив просто нечувану картину: наш поранений воїн розкопався з-під завалів, взяв автомат і з кількох метрів ліквідував окупантів. Про те як це відбувалося, - дивіться в ексклюзивному інтерв'ю на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Українські захисники знищили ворожу БМП-1 після того, як вона підірвалася на міні. ВIДЕО

Героїчний вчинок пораненого воїна прокоментував у фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Залишився один поранений на позиції, відбив штурм, знищив російських штурмовиків і вийшов сам до своїх - унікальне відео бою у траншеях! На початку вторгнення російська ракета вдарила по будинку Олексія Родіна - будівельника у Запорізькій області, уламок поранив 6 річну доньку Анюту. Олексій вивіз родину на західну Україну та пішов добровольцем на фронт. Став водієм батальйону матеріального забезпечення у 3-й штурмовій бригаді, 15 червня через нестачу піхотинців під час масованого російського наступу вийшов на ротацію на передову. Усі бійці на позиції отримали поранення від обстрілу, Олексій залишився один, він також отримав поранення. Перемотав себе білими бинтами, почув голоси росіян. Двоє штурмовиків підійшли до його укриття та кинули в Олексія гранату. Він отримав нові поранення. В цей момент Олексій вступив у бій, який ми бачимо на вражаючому відео - Родін, поранений, знищив обох російських штурмовиків, а потім вийшов до своїх", - наголошує Бутусов.

інтерв'ю (228) 3 Окрема штурмова бригада (489)
Норм такии будівельник!
23.06.2024 17:19 Відповісти
Будівельники вони такі,можуть і в бетон залити, з ними краще не зв"язуватися.
23.06.2024 17:23 Відповісти
А можуть з нейлера забити..
23.06.2024 17:30 Відповісти
В неті гуляють відео, як будівальники билися, лопатою по голові
23.06.2024 17:34 Відповісти
Звірі! Недарма їм в армії зброю не дають))
23.06.2024 17:38 Відповісти
А представте шо б вони витворяли, якби їм зброю дали...
23.06.2024 17:50 Відповісти
То мабуть ті будівельник проходили практику у кульоби, він знає толк в застосуванні лопат.
23.06.2024 17:45 Відповісти
Не те, що ти верещиш в коментарях, що по тебе прийдуть буряти, а ти не маєш вазеліну.
23.06.2024 21:08 Відповісти
Дивишся на таке лайно як ти і хочеться щоб вони таки до тебе добрались.
23.06.2024 21:24 Відповісти
Чого мені їх чекати? Це ж твої друзі та бахури
23.06.2024 21:35 Відповісти
Наведеш цитату чи ти просто приписуєш свої вологі мрії иншим? З таким захопленням розповідаєш про чужі дупи, що складається стійке враження, що у тебе свербить задня частина ну так є місце де тобі почешуть, головне не ховайся від повістки.
23.06.2024 23:58 Відповісти
Ну я так і думав, звичайний довбограй та піздюк який не відповідає за свої слова. З таким дауном не те, що говорити, а сісти на одному полі посрати гидко.
24.06.2024 00:15 Відповісти
Та йди вже на, даун ганебний.
24.06.2024 00:18 Відповісти
перестань срати на диван
24.06.2024 00:19 Відповісти
Воїни, війна рано чи пізно закінчиться.
Не розслабляйтесь !
Влада має бути у ваших руках, в руках дійсних Громадян України !

бережи Боже, вас і Україну !

.

.
23.06.2024 19:29 Відповісти
Хай Бог береже вашу родину, мужній воїне.
23.06.2024 17:40 Відповісти
Звичайний український патріот-будівельник. Із такими бійцями ця шушель далеко не пройде, хіба що по вертикалі навіки в землю нашу святу батьківську.
23.06.2024 17:47 Відповісти
Тільки щось не зрозуміло яким боком тут Сирський?
Чи поки Бутусову ніколи кацапощелепна редакційна молодь підробляє потроху наліво?
23.06.2024 17:56 Відповісти
кацапощелепна редакційна молодь
*********
23.06.2024 22:02 Відповісти
Видео просто потешило душу!... Если у нас в Украине есть такие хлопцы, то никакая болотно-навозная мразь никогда не будет боговать на нашей святой земле. Любая смерть пришедшего в Украину путиноида греет сердце, приближает победу и день нашего общего возмездия. Слава Украине! Героям слава!
23.06.2024 18:01 Відповісти
Красавчик козак! И ни слова не сказал про мусаров, Кошового и футболистов. Пошел воевать не за писяграя и квартал, а за свою семью, за будущее дочери. Настоящий воин. Ну и похоже в учебках все таки кое чему учат, если простой строитель стал умелым бойцом
23.06.2024 18:01 Відповісти
"На очах у Сирського..."
Дивно звучить... Що кацапськи штурмовики робили у Сирського на очах? Може то були не очі?
23.06.2024 18:02 Відповісти
Так було ж сказано, що Сирський все це бачив на КП, дивлячись відео.
23.06.2024 20:21 Відповісти
Smatri vidos s snachala , nebudet takoi vapros !
23.06.2024 20:21 Відповісти
На очах сирського? А він що там в бою приймав участь? Чи це вже так незграбно рейтинги йому піднімають?
23.06.2024 18:14 Відповісти
Раствор !!!
23.06.2024 18:22 Відповісти
Герой, бережи себе! Смерть маскалям.
23.06.2024 19:03 Відповісти
а сирський де ?
23.06.2024 19:25 Відповісти
Він всюди.
23.06.2024 19:58 Відповісти
Дякую! Пане Юрію за репортажі ,бо в них зберігаються обличчя Героїв!!!
23.06.2024 19:31 Відповісти
Атож! Бо хрипате гугняве чмо, здається, ще жодного імені бійця у своїх відосиках не називало.
23.06.2024 20:22 Відповісти
Постріляв нах, як скажені собак. Молодець!
23.06.2024 20:00 Відповісти
Слава Герою!
23.06.2024 20:53 Відповісти
Водій прикомандерований ,ану хто проце перший раз чує. Бо подають це як чудо
23.06.2024 21:03 Відповісти
А якщо не на очах у Сирського х.й би хто і згадав?
23.06.2024 23:02 Відповісти
дякуєм тобі Воїне і низький уклін
23.06.2024 23:24 Відповісти
При чому тут Сирський?
24.06.2024 06:07 Відповісти
Сирський сидів і нічого не робив?
24.06.2024 10:42 Відповісти
 
 