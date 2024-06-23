На очах у Сирського військовослужбовець 3 ОШБр знищив двох штурмовиків. ВIДЕО

Олексій - військовослужбовець 3-ої окремої штурмової бригади, водій підвозу боєприпасів. На момент початку повномасштабного вторгнення чоловік не мав жодного бойового досвіду і працював будівельником.

Як інформує Цензор.НЕТ, 15 червня 2024 року два російські штурмовики після запеклого бою прорвались на українські позиції, аж раптом оператор дрону побачив просто нечувану картину: наш поранений воїн розкопався з-під завалів, взяв автомат і з кількох метрів ліквідував окупантів. Про те як це відбувалося, - дивіться в ексклюзивному інтерв'ю на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

Героїчний вчинок пораненого воїна прокоментував у фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Залишився один поранений на позиції, відбив штурм, знищив російських штурмовиків і вийшов сам до своїх - унікальне відео бою у траншеях! На початку вторгнення російська ракета вдарила по будинку Олексія Родіна - будівельника у Запорізькій області, уламок поранив 6 річну доньку Анюту. Олексій вивіз родину на західну Україну та пішов добровольцем на фронт. Став водієм батальйону матеріального забезпечення у 3-й штурмовій бригаді, 15 червня через нестачу піхотинців під час масованого російського наступу вийшов на ротацію на передову. Усі бійці на позиції отримали поранення від обстрілу, Олексій залишився один, він також отримав поранення. Перемотав себе білими бинтами, почув голоси росіян. Двоє штурмовиків підійшли до його укриття та кинули в Олексія гранату. Він отримав нові поранення. В цей момент Олексій вступив у бій, який ми бачимо на вражаючому відео - Родін, поранений, знищив обох російських штурмовиків, а потім вийшов до своїх", - наголошує Бутусов.