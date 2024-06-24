Бійці 3 ОШБр показали знищення 180 окупантів на Харківщині. ВIДЕО 18+

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади оприлюднили відео, яке підтверджує знищення 180 російських загарбників на Харківщині у травні.

Зазначається, що це друга частина відео, яку оприлюднює бригада за травень, передає Цензор.НЕТ.

"Від деяких з них залишились тільки кістки. Інші продовжують гнити на українській Слобожанські землі", - зазначили бійці.

20 червня захисники 3-ої окремої штурмової бригади опублікували відеопідтвердження знищення 250 окупантів на Харківщині.

