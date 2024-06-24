Бійці 3 ОШБр показали знищення 180 окупантів на Харківщині. ВIДЕО 18+
Бійці 3-ої окремої штурмової бригади оприлюднили відео, яке підтверджує знищення 180 російських загарбників на Харківщині у травні.
Зазначається, що це друга частина відео, яку оприлюднює бригада за травень, передає Цензор.НЕТ.
"Від деяких з них залишились тільки кістки. Інші продовжують гнити на українській Слобожанські землі", - зазначили бійці.
20 червня захисники 3-ої окремої штурмової бригади опублікували відеопідтвердження знищення 250 окупантів на Харківщині.
Уничтожение 251 орка из 144 Мотострелковой Дивизии в/ч 54683 с мая по июнь 2024 года. Гениальное музыкальное сопровождение под гитару:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dmmep3/footage_published_by_butusovplus_on_tg_shows_251/
записываюнаслаждаюсь.