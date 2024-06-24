УКР
Бійці 3 ОШБр показали знищення 180 окупантів на Харківщині. ВIДЕО 18+

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади оприлюднили відео, яке підтверджує знищення 180 російських загарбників на Харківщині у травні.

Зазначається, що це друга частина відео, яку оприлюднює бригада за травень, передає  Цензор.НЕТ.

"Від деяких з них залишились тільки кістки. Інші продовжують гнити на українській Слобожанські землі", - зазначили бійці.

20 червня захисники 3-ої окремої штурмової бригади опублікували відеопідтвердження знищення 250 окупантів на Харківщині.

Дивіться: Українські захисники відбили ворожий штурм на Донеччині та знищили БМП та 5 танків окупантів. ВIДЕО

Харківщина (6054) 3 Окрема штурмова бригада (490)
Панк-рок-опера Бавовнятко ласково отправляет одичалых в храм перегноя .
24.06.2024 18:14 Відповісти
Храм ГУМУСА.
24.06.2024 18:37 Відповісти
Файно. Дуже файно.
24.06.2024 18:15 Відповісти
Дивився б і дивився як дохнуть кацапські хробаки...
24.06.2024 18:18 Відповісти
Смотрите на здоровье.
Уничтожение 251 орка из 144 Мотострелковой Дивизии в/ч 54683 с мая по июнь 2024 года. Гениальное музыкальное сопровождение под гитару:

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dmmep3/footage_published_by_butusovplus_on_tg_shows_251/
25.06.2024 03:22 Відповісти
Ролік класний і музичний супровід гарний .
24.06.2024 18:19 Відповісти
Oscar 🧜‍♂️
24.06.2024 18:50 Відповісти
Nice Rock n' Roll...
24.06.2024 19:46 Відповісти
Це добре але нажаль Кацапи нелюди-дегенерати, їх кількість дохлих іньших Кацапов не сильно зупиняє поки що. Бо воно думає щось "авось павізьот" намародерити й сваліть у ***** до самки своєї.
24.06.2024 20:03 Відповісти
Дохлих рашистських вбивць які прийшли вбивати в Україну забагато не буває...
24.06.2024 20:03 Відповісти
НАФІГА їх рахувати? Всіх потрібно знищукати - все що шевелиться.....
24.06.2024 20:39 Відповісти
Треба заставку зробити у ток шоу Соловйова і Кісєльова з цих кадрів 🤣
25.06.2024 00:12 Відповісти
красотіщаааа!!!🤙
25.06.2024 00:15 Відповісти
ХЕТ 180 ТРИК )))
25.06.2024 01:22 Відповісти
Можно помедленнее? Я записываю наслаждаюсь.
25.06.2024 02:23 Відповісти
 
 