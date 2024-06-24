УКР
Українські захисники відбили ворожий штурм на Донеччині та знищили БМП та 5 танків окупантів. ВIДЕО

Бійці 33-ої окремої механізованої бригади відбили ворожий штурм поблизу населеного пункту Победа на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, завдяки роботі операторів ПТРК та скидам боєприпасів із дронів ворог втратив 1 БМП, 5 танків. Було ліквідовано 5 окупантів, ще 4 - поранено.

танк (2113) штурм (258) Донецька область (9410) БМП (417)
Кайф!
24.06.2024 17:49 Відповісти
👌
24.06.2024 18:03 Відповісти
Есть промахи ПТУР? Но очередные гомосеки... И их личинки...
Слава ЗСУ! 33-тя!! Не зупиняйтесь!!!
24.06.2024 18:07 Відповісти
 
 