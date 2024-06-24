Українські захисники відбили ворожий штурм на Донеччині та знищили БМП та 5 танків окупантів. ВIДЕО
Бійці 33-ої окремої механізованої бригади відбили ворожий штурм поблизу населеного пункту Победа на Донеччині.
Як інформує Цензор.НЕТ, завдяки роботі операторів ПТРК та скидам боєприпасів із дронів ворог втратив 1 БМП, 5 танків. Було ліквідовано 5 окупантів, ще 4 - поранено.
Слава ЗСУ! 33-тя!! Не зупиняйтесь!!!