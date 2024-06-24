Украинские защитники отбили вражеский штурм на Донетчине и уничтожили БМП и 5 танков оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 33-й отдельной механизированной бригады отбили вражеский штурм вблизи населенного пункта Победа в Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, благодаря работе операторов ПТРК и сбросам боеприпасов с дронов враг потерял 1 БМП, 5 танков. Было ликвидировано 5 оккупантов, еще 4 - ранены.
Слава ЗСУ! 33-тя!! Не зупиняйтесь!!!