РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9664 посетителя онлайн
Новости Война
5 821 46

Буданов о наступлении РФ на востоке: Армагеддона не произойдет, но ситуация сложная

Буданов про наступ РФ на сході: Армагеддону не станеться, але ситуація складна

Ситуация на фронте на востоке Украины довольно сложная. Она будет оставаться такой как минимум месяц.

Об этом заявил глава ГУР МОУ Кирилл Буданов в интервью The Philadelphia Inquirer, сообщает Цензор.НЕТ.

У Буданова поинтересовались, смогут ли украинские войска остановить российское наступление на востоке, где оккупанты имеют небольшие, но постоянные территориальные успехи.

"Хорошая новость заключается в том, что никакого Армагеддона не произойдет. Плохая новость в том, что ситуация достаточно сложная. Так будет еще минимум месяц, и легче не станет", - ответил руководитель ГУР МО.

Он добавил, что "мы сделаем все возможное, чтобы остановить захватчиков и свести к минимуму российские успехи".

В то же время Буданов воздержался от ответа, смогут ли ВСУ удержать Часов Яр, который является препятствием на пути оккупантов к крупным промышленным городам Украины.

Ранее Буданов заявлял, что российская армия уже чувствует удары западным оружием и не имеет времени для того, чтобы готовить какую-то защиту.

Читайте также: В Украине невозможен ни корейский, ни молдавский, ни германский сценарии окончания войны, - Буданов

Автор: 

армия РФ (20374) Буданов Кирилл (484) Донецкая область (10572)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Армагеддон стався у 2019.
показать весь комментарий
23.06.2024 21:50 Ответить
+17
У самовара я и моя Машка
І кореш Гогі тоже рядом с ней...

показать весь комментарий
23.06.2024 21:59 Ответить
+15
армагедону не станеться, просто віддамо весь Донбас....
де фортифікації, блд. !!!!!

показать весь комментарий
23.06.2024 21:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ти краще нам про андрієвську розкажи.
показать весь комментарий
23.06.2024 21:39 Ответить
армагедону не станеться, просто віддамо весь Донбас....
де фортифікації, блд. !!!!!

показать весь комментарий
23.06.2024 21:47 Ответить
показать весь комментарий
23.06.2024 21:48 Ответить
Одним з учасників нападу на ветерана в Дніпрі виявився полтавський депутат від ОПЗЖ Сергій Савченко,

показать весь комментарий
23.06.2024 21:50 Ответить
показать весь комментарий
23.06.2024 21:51 Ответить
пора до шефа, той вже зачекався
показать весь комментарий
23.06.2024 21:57 Ответить
скучає .....
показать весь комментарий
23.06.2024 21:58 Ответить
Займись Дроздовим,бо той вже закликає поступитися територіями ((
показать весь комментарий
23.06.2024 21:44 Ответить
Нехай він краще собою займеться ,після того як військова розвідка під його керівництвом проспала початок війни і про@бали Херсонщину і більшу частину Запоріжжя . А що до Дроздова ,то чим поступатися ,тими територіями ,що Україна і так їх не контролює (і навряд чи контролюватиме ) ,а за Крим і Лугандонію ,я взагалі мовчу ,і ви пане повертайтесь зі Швейцарії в Україну ,а не розказуйте нам патріотичні казочки .
показать весь комментарий
23.06.2024 21:54 Ответить
Якщо я повернуся,то буде менше дронів.А ви шанувальник Остапа?Прошу не пишіть тут з окопа,бо геолокацію засічуть москалі.
показать весь комментарий
23.06.2024 22:01 Ответить
А це ви так шифруєтесь під прапором Швейцарії ,а що до Остапа ,то як можна поступитись тим ,чого і так не контролюєш , а вас не влаштовує корейський варіант ,хіба Південна Корея програла війну у 1953 році .
показать весь комментарий
23.06.2024 22:06 Ответить
Не шифруюся.Миру не буде,навіть якщо поступимося.
показать весь комментарий
23.06.2024 22:09 Ответить
Корею ніхто не анексував.
показать весь комментарий
23.06.2024 22:16 Ответить
Корея була окупована Японією з 1910 по 1945 рік ,а потім була поділена на совітську і американську сфери впливу.
показать весь комментарий
24.06.2024 16:11 Ответить
Ти зовсім дурний?! У обох Кореях одна нація. А на окупованих територіях українців не буде. Яка на)(*й Корея, придурку?!
показать весь комментарий
23.06.2024 23:03 Ответить
Ну так не пи@ди ,а йди воюй ,а що до українців ,то куди вони нікуди не подінуться ,візьмуть кацапські паспорти і будуть жити собі далі , до речі ,як в Криму і Дугандонії ,головне не корчити з себе героя , і не сунути свого носа куди не потрібно.
показать весь комментарий
24.06.2024 16:04 Ответить
До речі , твій допис ніхто не підтримав ,а мій підтримали ,так що роби висновки ,чи в тебе замість мізків тєлємарафон ?
показать весь комментарий
24.06.2024 16:07 Ответить
Дроздов говорить ПРАВДУ як вона є , а це непорозуміння на посаді ГУР розповідає байки та вводить людей в ОМАНУ .
В країні просрана мобілізація , економіка летить в прірву , корупція процвітає в армії - просування зелених некваліфікованих жополизів на командні посади .

А винуватий ДРоздов - а не ці зелені блазні .

Пермир'я- це шанс на порятунок України , томущо без нього це шапіто поховає країну за рік -два .
показать весь комментарий
23.06.2024 22:29 Ответить
Чому шанс ? ТОМУ ЩО ПОТРІБНО ПРОВЕСТИ ПЕРВИБОРИ - І МИРНИМ ШЛЯХОМ ЗМІНИТИ ЦЕ БЕЗДАРНЕ ЗЛОЧИННЕ ШАПІТО ,доки воно не доконало країну
показать весь комментарий
23.06.2024 22:37 Ответить
Ви пропонуєте поступитися,як афганці.
показать весь комментарий
23.06.2024 22:38 Ответить
Думаєте ***** пропонує капітуляцію,бо він відчуває перемогу?
показать весь комментарий
23.06.2024 22:43 Ответить
Някої капітуляції не буде . ***** піде на пермиря ..

От перші докази . Депутат - єдинорос закликав до підписання пермир'я з Україною . Там дуже цікаве відео .

А якщо взяти до уваги ,Що в Московії жоден депутат не може і слова сказати проти лінії Кремля - то це ВІДКРИВАЄТЬСЯ ВІКНО ОВЕРТОНА ДЛЯ ПЕРМИР'Я

https://youtu.be/jqGsmCu1J7w
показать весь комментарий
23.06.2024 22:49 Ответить
Кофе в Мытищах?
показать весь комментарий
23.06.2024 21:44 Ответить
Ні ,краще вже одразу в Кремлі.
показать весь комментарий
23.06.2024 21:55 Ответить
Буданга, в буду!
показать весь комментарий
23.06.2024 21:50 Ответить
Армагеддон стався у 2019.
показать весь комментарий
23.06.2024 21:50 Ответить
У самовара я и моя Машка
І кореш Гогі тоже рядом с ней...

показать весь комментарий
23.06.2024 21:59 Ответить
Це чмо взагалі перетворило військову розвідку на посміховище .
показать весь комментарий
23.06.2024 22:00 Ответить
Так буде ще щонайменше місяць, і легше не стане... - або українська мова тікає від мене, або я від неї - прочитала і впала в логічний ступор
показать весь комментарий
23.06.2024 21:55 Ответить
"Стою на асфальті я в лижі взутий.Чи то лижі не їдуть, чи то... я на катамарані, а на річці трахтор" (с)
показать весь комментарий
23.06.2024 22:02 Ответить
Не было кофе в Крыму, не будет и Армагеддона...
показать весь комментарий
23.06.2024 22:00 Ответить
головне що б контрольована.
а хто що має, той те і контролює? - такий складний ребус навіть і не стукає в голову очільнику ГУР...
показать весь комментарий
23.06.2024 22:01 Ответить
як в баяні про ветеринара і корову
"- місяць з коровою буде дуже погано.
- а через місяць?
- коли за цей місяць не здохне, то далі може буде й легше."
показать весь комментарий
23.06.2024 22:04 Ответить
показать весь комментарий
23.06.2024 22:11 Ответить
Сконцентрована армія вразлива до інтенсивних вогневих атак, що призводить до загибелі великої кількості солдатів. Армії повинні бути розосереджені, щоб звести до мінімуму загибель солдатів.
показать весь комментарий
23.06.2024 22:09 Ответить
7х8=?
показать весь комментарий
23.06.2024 22:14 Ответить
78.
показать весь комментарий
23.06.2024 22:22 Ответить
100% !
показать весь комментарий
23.06.2024 22:37 Ответить
= 8x7 💯
показать весь комментарий
24.06.2024 22:07 Ответить
А ще цей політоЛох , який за збігом обставин випадково займає посаду керівника ГУР , заявив наступне :

не бачить сенсу в мирних переговорах, тому що "у нас немає іншого виходу, як повернути окуповане, інакше воєнний стан триватиме вічно".

А оскільки як і яким чином повернути території Політолох не знає . В країні зелених політолохів здається - що мобресурс країни безмежний , економіка сильна як ніколи , а допомога Заходу буде збільшуватися в арифметичній прогресії . Тому це зелене непорозуміння бажає щоб воєнний стан тривав вічно .... Адже тоді українці не зможуть спитати в зеленого цирку - що за муйню вони творили ці кілька років ....
показать весь комментарий
23.06.2024 22:22 Ответить
Прогнози вже більш осмислені - а то таке гилив
показать весь комментарий
23.06.2024 22:24 Ответить
Він додав, що "ми зробимо все можливе, щоб зупинити загарбників та звести до мінімуму російські успіхи". "зелені зрадники" довели до того стану Україну ,який "зелений " буданов починає прирівнювати до армагедону.чи то складної ситуації.Нікуя не можуть вже доброго зробити в Україні "продажні зелені гниди".як хіба що ще більше здати української території і знищити ще більше захисників України...
показать весь комментарий
23.06.2024 22:32 Ответить
Якщо так говорить Буданов, то можна очікувати все що завгодно.
показать весь комментарий
23.06.2024 22:51 Ответить
На думку Будана Армагедону не сталося і коли Рашка напала 24.02, і коли їй здали Південь,АЕС,Авдіївку,Бахмут,Лисичанськ тощо,і коли не вдалося попити кави в Ялті...Цікаво,крім Ц.енз.ора ще когось цікавить думка цього оптиміста?
показать весь комментарий
23.06.2024 23:12 Ответить
Да , да , правильно . Сколько там жителей , в том Торецке , зачем он вообще нужен ?
показать весь комментарий
24.06.2024 00:14 Ответить
 
 