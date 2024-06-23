Буданов о наступлении РФ на востоке: Армагеддона не произойдет, но ситуация сложная
Ситуация на фронте на востоке Украины довольно сложная. Она будет оставаться такой как минимум месяц.
Об этом заявил глава ГУР МОУ Кирилл Буданов в интервью The Philadelphia Inquirer, сообщает Цензор.НЕТ.
У Буданова поинтересовались, смогут ли украинские войска остановить российское наступление на востоке, где оккупанты имеют небольшие, но постоянные территориальные успехи.
"Хорошая новость заключается в том, что никакого Армагеддона не произойдет. Плохая новость в том, что ситуация достаточно сложная. Так будет еще минимум месяц, и легче не станет", - ответил руководитель ГУР МО.
Он добавил, что "мы сделаем все возможное, чтобы остановить захватчиков и свести к минимуму российские успехи".
В то же время Буданов воздержался от ответа, смогут ли ВСУ удержать Часов Яр, который является препятствием на пути оккупантов к крупным промышленным городам Украины.
Ранее Буданов заявлял, что российская армия уже чувствует удары западным оружием и не имеет времени для того, чтобы готовить какую-то защиту.
де фортифікації, блд. !!!!!
В країні просрана мобілізація , економіка летить в прірву , корупція процвітає в армії - просування зелених некваліфікованих жополизів на командні посади .
А винуватий ДРоздов - а не ці зелені блазні .
Пермир'я- це шанс на порятунок України , томущо без нього це шапіто поховає країну за рік -два .
От перші докази . Депутат - єдинорос закликав до підписання пермир'я з Україною . Там дуже цікаве відео .
А якщо взяти до уваги ,Що в Московії жоден депутат не може і слова сказати проти лінії Кремля - то це ВІДКРИВАЄТЬСЯ ВІКНО ОВЕРТОНА ДЛЯ ПЕРМИР'Я
https://youtu.be/jqGsmCu1J7w
І кореш Гогі тоже рядом с ней...
а хто що має, той те і контролює? - такий складний ребус навіть і не стукає в голову очільнику ГУР...
"- місяць з коровою буде дуже погано.
- а через місяць?
- коли за цей місяць не здохне, то далі може буде й легше."
не бачить сенсу в мирних переговорах, тому що "у нас немає іншого виходу, як повернути окуповане, інакше воєнний стан триватиме вічно".
А оскільки як і яким чином повернути території Політолох не знає . В країні зелених політолохів здається - що мобресурс країни безмежний , економіка сильна як ніколи , а допомога Заходу буде збільшуватися в арифметичній прогресії . Тому це зелене непорозуміння бажає щоб воєнний стан тривав вічно .... Адже тоді українці не зможуть спитати в зеленого цирку - що за муйню вони творили ці кілька років ....