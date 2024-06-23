Буданов о наступлении РФ на востоке: Армагеддона не произойдет, но ситуация сложная

Ситуация на фронте на востоке Украины довольно сложная. Она будет оставаться такой как минимум месяц.

Об этом заявил глава ГУР МОУ Кирилл Буданов в интервью The Philadelphia Inquirer, сообщает Цензор.НЕТ.

У Буданова поинтересовались, смогут ли украинские войска остановить российское наступление на востоке, где оккупанты имеют небольшие, но постоянные территориальные успехи.

"Хорошая новость заключается в том, что никакого Армагеддона не произойдет. Плохая новость в том, что ситуация достаточно сложная. Так будет еще минимум месяц, и легче не станет", - ответил руководитель ГУР МО.

Он добавил, что "мы сделаем все возможное, чтобы остановить захватчиков и свести к минимуму российские успехи".

В то же время Буданов воздержался от ответа, смогут ли ВСУ удержать Часов Яр, который является препятствием на пути оккупантов к крупным промышленным городам Украины.

Ранее Буданов заявлял, что российская армия уже чувствует удары западным оружием и не имеет времени для того, чтобы готовить какую-то защиту.

