В Украине невозможен ни корейский, ни молдавский, ни германский сценарии окончания войны, - Буданов
Глава ГУР МО Кирилл Буданов считает, что война РФ против Украины является свидетельством разрушения мирового порядка, созданного после Второй мировой войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время онлайн-лекции для слушателей программы подготовки "Senior Executive Fellows" Школы управления им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета.
"Преодолеть разрушительный эффект пропаганды кремля внутри РФ может или какая-то форс-мажорная ситуация, или очень длительная системная работа, которая может дать результат только через несколько десятилетий", - отметил глава ГУР МО.
По словам Буданова, в рамках противостояния с агрессивной Россией он является сторонником нераздельного подхода силы и дипломатии.
"Здесь невозможен ни корейский, ни молдавский, ни германский сценарии - все это не работает. Здесь должна быть поставлена точка один раз и навсегда. Сейчас есть все признаки разрушения мирового порядка, созданного после Второй мировой войны. И война России против Украины - яркое свидетельство того, как один человек подорвал систему мировой безопасности. Или мы вместе заставим вернуться к тому мировому порядку, который был создан и много лет более-менее всех удовлетворял, или пришло время для нового мирового порядка", - добавил руководитель ГУР.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1. Лякати Захід страшними кацапами, які прийдуть всім відріжуть голови і згвалтують
2. Отримувати від Заходу 50 мільярдів на півроку
3. Перетравлювати сотню тищ Василєй, з розрахунку 7-8 мільйонів - можно "вести війну" років 50-60 років
Висновки на поверхні. Питання - що з цим робити
Да це не довбані співпадіння.
Скільки пасажирських літаків в світі збивають ракети ППО за рік?
Ну і що з цим робити?
то виникає масовий наплив "вегатеріанців" ...
Унизительная капитуляция Украины, т.е. принятие всех или почти всех условий путлера.
или
Немедленная замена руководства Украины на профессиональных государственников-реформаторов. ( только не спрашивайте меня "Где же их взять?")
Про я/зброю забудьте