В Украине невозможен ни корейский, ни молдавский, ни германский сценарии окончания войны, - Буданов

Глава ГУР МО Кирилл Буданов считает, что война РФ против Украины является свидетельством разрушения мирового порядка, созданного после Второй мировой войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время онлайн-лекции для слушателей программы подготовки "Senior Executive Fellows" Школы управления им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета.

"Преодолеть разрушительный эффект пропаганды кремля внутри РФ может или какая-то форс-мажорная ситуация, или очень длительная системная работа, которая может дать результат только через несколько десятилетий", - отметил глава ГУР МО.

По словам Буданова, в рамках противостояния с агрессивной Россией он является сторонником нераздельного подхода силы и дипломатии.

"Здесь невозможен ни корейский, ни молдавский, ни германский сценарии - все это не работает. Здесь должна быть поставлена точка один раз и навсегда. Сейчас есть все признаки разрушения мирового порядка, созданного после Второй мировой войны. И война России против Украины - яркое свидетельство того, как один человек подорвал систему мировой безопасности. Или мы вместе заставим вернуться к тому мировому порядку, который был создан и много лет более-менее всех удовлетворял, или пришло время для нового мирового порядка", - добавил руководитель ГУР.

