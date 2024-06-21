РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12461 посетитель онлайн
Новости Война
6 675 88

В Украине невозможен ни корейский, ни молдавский, ни германский сценарии окончания войны, - Буданов

Кирило Буданов розповів про сценарій закінчення війни

Глава ГУР МО Кирилл Буданов считает, что война РФ против Украины является свидетельством разрушения мирового порядка, созданного после Второй мировой войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время онлайн-лекции для слушателей программы подготовки "Senior Executive Fellows" Школы управления им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета.

"Преодолеть разрушительный эффект пропаганды кремля внутри РФ может или какая-то форс-мажорная ситуация, или очень длительная системная работа, которая может дать результат только через несколько десятилетий", - отметил глава ГУР МО.

По словам Буданова, в рамках противостояния с агрессивной Россией он является сторонником нераздельного подхода силы и дипломатии.

"Здесь невозможен ни корейский, ни молдавский, ни германский сценарии - все это не работает. Здесь должна быть поставлена точка один раз и навсегда. Сейчас есть все признаки разрушения мирового порядка, созданного после Второй мировой войны. И война России против Украины - яркое свидетельство того, как один человек подорвал систему мировой безопасности. Или мы вместе заставим вернуться к тому мировому порядку, который был создан и много лет более-менее всех удовлетворял, или пришло время для нового мирового порядка", - добавил руководитель ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба об участии РФ во втором Саммите мира: Возможна в формате "зернового соглашения"

Автор: 

Буданов Кирилл (484) россия (96910)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Війна є слідством зговору вищого керівництва України і росіі в Омані для приєднання до проекту срср-2. А окупація мала стати легкою прогулянкою.
показать весь комментарий
21.06.2024 12:01 Ответить
+10
Кавамен розбушувався.
показать весь комментарий
21.06.2024 12:13 Ответить
+9
Кирило примусить філіжанкою кави в Ялті.
показать весь комментарий
21.06.2024 12:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Війна є слідством зговору вищого керівництва України і росіі в Омані для приєднання до проекту срср-2. А окупація мала стати легкою прогулянкою.
показать весь комментарий
21.06.2024 12:01 Ответить
Він і його зелене керівництво вважає, що вони вибудували зручну схему існування в сірій зоні напівлегітимності до скону віків! А схема така, якщо спрощенно:
1. Лякати Захід страшними кацапами, які прийдуть всім відріжуть голови і згвалтують
2. Отримувати від Заходу 50 мільярдів на півроку
3. Перетравлювати сотню тищ Василєй, з розрахунку 7-8 мільйонів - можно "вести війну" років 50-60 років
показать весь комментарий
21.06.2024 12:27 Ответить
І хто тебе кацапський троль сюди пустив? Чи робота така
показать весь комментарий
21.06.2024 15:26 Ответить
рф готувалась до війни з Україною багато років і воює з 14 го, тобто задовго до оману. Ми не знаємо про що домовлялись в омані але є факти розмінування Чонгару, співпраці окремих високопосадовців з ворогом, переслідування патріотів.
Висновки на поверхні. Питання - що з цим робити
показать весь комментарий
21.06.2024 14:45 Ответить
В цей день , коли Зеленський був в в Омані , туди прилетів Патрушев. І в цей же час через кордон , був збитий український літак 2-ма ракетами ППО. Тудою мав летіти літак Зеленського.
Да це не довбані співпадіння.
Скільки пасажирських літаків в світі збивають ракети ППО за рік?
показать весь комментарий
21.06.2024 14:49 Ответить
згоден.
Ну і що з цим робити?
показать весь комментарий
21.06.2024 15:14 Ответить
ми вже своє просрали. Зараз нас з цієї дупи пробує витягнути США.
показать весь комментарий
21.06.2024 15:31 Ответить
Сценарій можливий лише один,звільнення України в межах 1991 року і крапка!!))
показать весь комментарий
21.06.2024 12:02 Ответить
Круто. А яким чином?
показать весь комментарий
21.06.2024 12:13 Ответить
Бо іншого варіанта не існує і бути не може !!))
показать весь комментарий
21.06.2024 12:26 Ответить
Тебе, валєнок, спитали не про тупі лозунги, а про те ЯК цього досягти!
показать весь комментарий
21.06.2024 12:28 Ответить
А так,як зараз робят українці,нищити агресора,наволоч московську,а не вживати локшину оманських договірників!!))
показать весь комментарий
21.06.2024 12:40 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 14:42 Ответить
А ти вже нищиш агресора ,чи "воюєш " в інтернеті ?
показать весь комментарий
21.06.2024 17:55 Ответить
Так як це роблять ЗСУ ...
показать весь комментарий
21.06.2024 15:19 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 15:21 Ответить
А наші які втрати ,чи в нас всі термінатори і безсмертні ?
показать весь комментарий
21.06.2024 17:52 Ответить
Задай своє питання на сайті генштабу. Адресу знаєш чи підказати?
показать весь комментарий
21.06.2024 17:57 Ответить
Так вони ж засекретили все ,вони тільки за кацапські втрати кажуть ,а за наші мовчать ,в нас, напевно, всі живі і здорові і втрат немає.
показать весь комментарий
21.06.2024 18:23 Ответить
а скільки загинуло українців? тобі просто не хочеться цього знати, бо ти тупа потвора, яка повторює за тєлємарахфоном і вваєає, що ніколи на війні не опиниться!
показать весь комментарий
21.06.2024 17:58 Ответить
Так в нас з"явилась ціла каста заброньованих патріотів ,які "воюють " з кацапами в інтернеті ,а самі на фронт не хочуть йти ,нехай бідних українців бусифікують тецекашники ,а ми будемо патріотичну локшину на вуха вішати .
показать весь комментарий
21.06.2024 18:28 Ответить
отож бо, ступінь бажання йти до "кордонів 91 року" рівно пропорційно ступеню заброньованності від війни
показать весь комментарий
21.06.2024 18:52 Ответить
"То хай дурні воюють ,а ми заброньовані патріоти будемо розказувати про перемогу і кордони 1991 року" - це такий їхній наратив.
показать весь комментарий
21.06.2024 19:53 Ответить
А я хочу новий барабан, справжню шаблю, червону краватку, цуценя-бульдога і одружитися з молодою Монікою Белуччі. І теж інших варіантів не пропонувати
показать весь комментарий
21.06.2024 12:33 Ответить
То вперед,тобі хтось забороняє отримати бажане!!))
показать весь комментарий
21.06.2024 12:42 Ответить
Та це запросто. Лише з барабаном не вийде, всі вони вже розподілені по бомбосховищам.
показать весь комментарий
21.06.2024 13:38 Ответить
А що так, шашлики вже набридли?
показать весь комментарий
21.06.2024 14:46 Ответить
Вегетаріанець
показать весь комментарий
21.06.2024 15:36 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 16:28 Ответить
Як тільки в темі спливає щось з трійки: "армія, мова, віра", що показово,
то виникає масовий наплив "вегатеріанців" ...
показать весь комментарий
22.06.2024 00:05 Ответить
Правильно, до последнего .....
показать весь комментарий
21.06.2024 12:51 Ответить
"Парагвайский сценарий".
показать весь комментарий
21.06.2024 13:15 Ответить
...до послєднєго москаля
показать весь комментарий
21.06.2024 13:24 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 13:44 Ответить
Коли "в'язниця народів" буде знищена, Україна повернеться до своїх історичних кордонів ...
показать весь комментарий
21.06.2024 13:48 Ответить
А що ви маєте на увазі ,кажучи про історичні кордони ?
показать весь комментарий
21.06.2024 17:58 Ответить
"Роззуй" очі і подивися трохи вище ...
показать весь комментарий
21.06.2024 18:04 Ответить
А вище ,це куди подивитись ? Ти ж такий самий балабол як і Буданчик ,і теж хочеш пити каву в Ялті ?
показать весь комментарий
21.06.2024 18:18 Ответить
Уже є Сирійський, де найбільше біженців в історії людства - 1/3 всіх громадян. Це шось нереальне. Навіть при окупації німеччини біженців не було 1/3 німців. Ніде в історії такого не було
показать весь комментарий
21.06.2024 12:03 Ответить
зараз ми схожі на Сирію тільки тим, що тут і там кацапи порушують міжнародне право і масово скоюють злочини. Але якщо все затягнеться надовго, то вимальовується щось подібне і жахливе, ***** на це розраховує
показать весь комментарий
21.06.2024 12:27 Ответить
А як тебе ще примусити боронити СВОЮ країну? Чи своя в тебе десь на Уралі?
показать весь комментарий
21.06.2024 13:27 Ответить
Ой ти правий москалику, в тебе немає нормальної країни, тільки не плач бо в тебе є ***** і ти підеш туди, куди він тебе пошле.
показать весь комментарий
21.06.2024 14:53 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 15:22 Ответить
Миша Дюжик,ты давил сегодня утром под гимн свой ужик?? Тупорылый горный Ананюжик
показать весь комментарий
24.06.2024 16:05 Ответить
Слухай, самопутєшествєннік, можеш відправлятися у пє с ту.
показать весь комментарий
24.06.2024 19:40 Ответить
Готовься стоять к 6 утра по стойке смирно с ужиком в руках,ну можешь еще свою пе с ту привлечь,чи кого там ще,к своим патриотичным игрищам незламных ананюжиков. Даун!
показать весь комментарий
24.06.2024 22:23 Ответить
Спасібо за службу, Даун!
показать весь комментарий
25.06.2024 10:22 Ответить
Миша Дюжик-не тягни до рота чужий вужик,ліпше пердни біля хати у калюжик,дибілкуватий ти сільский вафлюжик
показать весь комментарий
25.06.2024 15:53 Ответить
Дмитрий Selffucker
показать весь комментарий
25.06.2024 19:11 Ответить
Миша SelfSucker.Любитель мохнатых,немытых,"бандерских" паписасу
показать весь комментарий
25.06.2024 23:55 Ответить
Яндекс перекладач?
показать весь комментарий
21.06.2024 13:31 Ответить
Вірю, вірю! Це твоє
показать весь комментарий
21.06.2024 14:56 Ответить
Німецький сценарій неможливий каже. Тобто мацкву окуповувати ніхто не збирається. І корейський неможливий - себто заморозка по певній лінії. То як він собі бачить "примус росії до старого світопорядку"? Хто має примушувати, чим і як?
показать весь комментарий
21.06.2024 12:05 Ответить
Еще 100500 саммитов проведут и россия точно согласится...
показать весь комментарий
21.06.2024 12:12 Ответить
Кирило примусить філіжанкою кави в Ялті.
показать весь комментарий
21.06.2024 12:12 Ответить
А чому він так впевнений ,що корейський сценарій неможливий (який вже діє 70 років), ще й як можливий ,США З Китаєм допомляться і все стане можливим .
показать весь комментарий
21.06.2024 18:01 Ответить
А для Кацапії лише один варіант! Радянський!
показать весь комментарий
21.06.2024 12:05 Ответить
Кавамен розбушувався.
показать весь комментарий
21.06.2024 12:13 Ответить
З вами, зеленими профнепридатними гнидами, при владі, нажаль жодного позитивного для України сценарію не буде, щоб ви там не *******. І взагалі, після кави в Ялті, прикрив би ти свій писок, тріпло!
показать весь комментарий
21.06.2024 12:15 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 12:18 Ответить
****** кавусика, погладив жабу і давай вангувать...
показать весь комментарий
21.06.2024 12:20 Ответить
У "окончания войны" есть только два сценария:
Унизительная капитуляция Украины, т.е. принятие всех или почти всех условий путлера.
или
Немедленная замена руководства Украины на профессиональных государственников-реформаторов. ( только не спрашивайте меня "Где же их взять?")
показать весь комментарий
21.06.2024 12:49 Ответить
забудьте слово капітуляція - ***** перетворить Україну в суцільну Бучу. Другий варіант теж неможливий, поки що. Тиск громадян на владу і примус виконувати свої обов'язки згідно конституції і чинного законодавства. Це може кожний з нас
показать весь комментарий
21.06.2024 14:58 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 15:23 Ответить
Цю війну ми виграємо тільки тоді, коли гаранти-підписанти Будапештського меморандуму повернуть нам ядерну зброю
показать весь комментарий
21.06.2024 13:03 Ответить
звичайної зброї, в достатній кількості буде досить. Інструктори, інженери, контингент військ для охорони кордонів теж конче необхідні. Це дипломатична робота.
Про я/зброю забудьте
показать весь комментарий
21.06.2024 15:24 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 15:25 Ответить
Ядерний шантаж московії та спекуляції на цю тему не більш ніж "понти". Щоб влаштувати кацап'ю армагедон, Україні не потрібні ядерні боєголовки (Про втрату яких багато хто так журиться). Достатньо завдати високоточних ударів по 20-ці їхніх АЕС у європейській частині московії. І все, "кирдик", ті що виживуть позаздрять мертвим. І вони це чудово розуміють. "Понти" вони і є "понти"...
показать весь комментарий
21.06.2024 15:59 Ответить
Провал "Київ за 3 дні" знищив міф про "другу армію світу", а сьогоднішнє знищення їхніх військових ресурсів у глибині їхньої ж території, розвіяло міф про діездатність їхньої ППО. Тому та можлива відповідь, про яку сказано вище, з ймовірної перетворилася на гарантовану.
показать весь комментарий
21.06.2024 16:21 Ответить
А за скільки днів було окуповано Херсонську область і більшу частину Запорізької ?
показать весь комментарий
21.06.2024 18:04 Ответить
Запитай про це "найвеличнішого" лідора ...
показать весь комментарий
21.06.2024 18:10 Ответить
Так ти в нас самий розумний ,от і спитай вождя всєх врємєн і народов В,А,Зєлєнскава як перемогти кацапів , може він тебе в Опу замом дєрьмака візьме .
показать весь комментарий
21.06.2024 18:14 Ответить
А вони вдарять по наших АЕС і нам теж "кирдик" буде. В Зелі і Буданги понтів ще більше ,ніж в Путлєра .
показать весь комментарий
21.06.2024 18:10 Ответить
Кожен бачить те, що хоче і як хоче. А йдеться про ядерні понти *****. Вчитайся, говориться про нашу можливу відповідь у разі застосування ворогом ядерної зброї, про те, що безкарності для нього не буде і для цьго нам не потрібна саме ядерна зброя. Ну і яка нам різниця по чому він завдасть свого першого удару? Якщо завдасть, бо самовбівць там нема, одні гопники з гнутими пальцями ...
показать весь комментарий
21.06.2024 18:33 Ответить
А вони і без ядерної зброї ,звичайною зброєю ,якої в них набагато більше ,ніж маємо ми доб"ють нашу енергетику і візьмуться за мости через Дніпро ( а після обіцяного Буданчиком руйнування Кримського мосту , удар у відповідь це стане цілком можливою) , після чого буде порушений звязок з Лівобережною Україною ( а кацапи можуть зробити що завгодно, їм все похрін .в них є всі можливості), так що перед тим ,як щось робити ,потрібно добре подумати ,які будуть наслідки і відповідь рашки і де ми будемо після цього зі своїми "понтами ", а не телемарафонівськими казочками про"перемогу" і "кордони 1991 року."
показать весь комментарий
21.06.2024 19:35 Ответить
https://ibb.co/qrm3Vyj
показать весь комментарий
21.06.2024 13:26 Ответить
Чого "фінський" не згадав? Не знав?
показать весь комментарий
21.06.2024 13:33 Ответить
Фінського не було. Не було двох Фінляндій.
показать весь комментарий
21.06.2024 14:15 Ответить
Це єдиний вищий генерал в оточенні зеленського, до якого ні в кого немає претензій. Бо він просто тупіший за них усіх, такий собі еталонний ідіот
показать весь комментарий
21.06.2024 13:33 Ответить
«Ми змусимо усіх прийняти новий світовий порядок»… людину треба терміново лікувати, досить знущатись над хворим, відправте до спеціалістів
показать весь комментарий
21.06.2024 13:35 Ответить
В нього ,як і в Зелі манія величі .
показать весь комментарий
21.06.2024 18:05 Ответить
Відосики записує. Онлайн-лекції читає. Інтерв'ю дає. Лутший развєдчік на світі!
показать весь комментарий
21.06.2024 13:43 Ответить
Бо українська влада навіть не дотягує до рівня влади Молдови. Про Корею і Германію - то з іншої Галактики...
показать весь комментарий
21.06.2024 14:07 Ответить
Навiщо так перейматись рашистською пропагандою...? Просто не вмикати i не "монiторити" , а займатись своiми справами. Буданов перетворив ГУР в якесь "минiстерство пропаганди". Скоро почне публiкувати ще й гороскопи...
показать весь комментарий
21.06.2024 15:29 Ответить
Бо там ніколи не було стільки кротів у вищих штабелях влади.
показать весь комментарий
21.06.2024 16:07 Ответить
 
 