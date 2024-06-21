РУС
Кулеба об участии РФ во втором Саммите мира: Возможна в формате "зернового соглашения"

Кулеба про РФ на Саміті миру

Украина не стремится к прямым контактам с российской стороной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что участие РФ во втором Глобальном саммите мира возможно в формате Черноморской зерновой инициативы.

"У нас есть очень успешный опыт переговоров по Черноморской зерновой инициативе. Когда Украина вела переговоры с Турцией и ООН, затем Турция и ООН вели переговоры с Россией. Соглашение выглядело как документ, подписанный между Турцией, ООН и Украиной и Турцией, ООН и Россией", - пояснил министр.

В то же время, отметил Кулеба, Киев не стремится к прямым контактам с российской стороной.

"Учитывая все те преступления, которые они совершают против нашего государства и хотят его уничтожения. Я хочу всем напомнить, что стратегическая цель России остается неизменной - уничтожение украинского государства", - добавил глава МИД.

Кулеба Дмитрий переговоры с Россией
Топ комментарии
+8
При тому, що сам же Кулеба неодноразово бив себе п'яткою у груди, що "зернова угода" спрацювала без РФ.
21.06.2024 11:19 Ответить
+7
А нахрена організовувати оці нікчемні піар-шоу зе бабуїна? Є "рамштайн", є саміти Сімки, є інші формати роботи з партнерами, які дають конкретні результати по озброєнню і т. п.
А оце все зелене турне тільки бабло бюджетне пиляє і надіється на підняття рейтингу.
21.06.2024 11:46 Ответить
+4
Кульоба, а де результати Кримської платформи?
21.06.2024 11:08 Ответить
Кульоба, а де результати Кримської платформи?
21.06.2024 11:08 Ответить
а які ти очикуєш результати? Групу кілерів для путлєра?
21.06.2024 11:11 Ответить
А нахрена організовувати оці нікчемні піар-шоу зе бабуїна? Є "рамштайн", є саміти Сімки, є інші формати роботи з партнерами, які дають конкретні результати по озброєнню і т. п.
А оце все зелене турне тільки бабло бюджетне пиляє і надіється на підняття рейтингу.
21.06.2024 11:46 Ответить
то що там з відповіддю по суті на моє питання?
21.06.2024 15:59 Ответить
Ви у мене щось запитували?
21.06.2024 17:24 Ответить
При тому, що сам же Кулеба неодноразово бив себе п'яткою у груди, що "зернова угода" спрацювала без РФ.
21.06.2024 11:19 Ответить
Переговори з фюрером? Зо шо річ? ***** того підора сцяними ганчірками. Точнійше в гаагу на шибеницю
21.06.2024 11:28 Ответить
Ви й не счуєтеся як ***** її трансформує в мінську угоду.
21.06.2024 11:37 Ответить
Мінські угоди дозволили вкроїнчикам вибрати гундосика, алілуйя!
21.06.2024 12:28 Ответить
кончене 👎
21.06.2024 11:52 Ответить
******
21.06.2024 12:53 Ответить
Головна задача кооистуючись бардаком в Україні вивезти майже за дарма скуплене зерно у селян
21.06.2024 14:09 Ответить
Так це формула миру, чи забезпечення безпроблемного дерибану зерна? Тільки галасливі шо під красивими назвами, і порядок денний з якоїсь херні. Де "потужні" рішення? Мильні бульбашки, а не "Кримська платформа" та "Форум миру". Ніяких рішень, ніяких висновків, крім колекціонування числа країн. Деякі не те, що не можуть навіть заявити щось Кацапії, а і відверто на їхньому боці. Єдина вибухова новина, що Зельониє хочуть сісти за прямі перемовини з Пуйлом. Бо тут зброєю наситять Україну, і ******** ************ абідітся. Всьо їдьот не по Оманскому плану!
21.06.2024 16:14 Ответить
 
 