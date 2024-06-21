Кулеба об участии РФ во втором Саммите мира: Возможна в формате "зернового соглашения"

Украина не стремится к прямым контактам с российской стороной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что участие РФ во втором Глобальном саммите мира возможно в формате Черноморской зерновой инициативы.

"У нас есть очень успешный опыт переговоров по Черноморской зерновой инициативе. Когда Украина вела переговоры с Турцией и ООН, затем Турция и ООН вели переговоры с Россией. Соглашение выглядело как документ, подписанный между Турцией, ООН и Украиной и Турцией, ООН и Россией", - пояснил министр.

В то же время, отметил Кулеба, Киев не стремится к прямым контактам с российской стороной.

"Учитывая все те преступления, которые они совершают против нашего государства и хотят его уничтожения. Я хочу всем напомнить, что стратегическая цель России остается неизменной - уничтожение украинского государства", - добавил глава МИД.

