Буданов про наступ РФ на сході: Армагеддону не станеться, але ситуація складна

Ситуація на фронті на сході України доволі складна. Вона залишатиметься такою щонайменше місяць.

Про це заявив очільник ГУР МОУ Кирило Буданов в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer, повідомляє Цензор.НЕТ.

У Буданова поцікавилися, чи зможуть українські війська зупинити російський наступ на сході, де окупанти мають невеликі, але постійні територіальні успіхи. 

"Хороша новина полягає в тому, що жодного Армагеддону не станеться. Погана новина у тому, що ситуація досить складна. Так буде ще щонайменше місяць, і легше не стане", - відповів керівник ГУР МО.

Він додав, що "ми зробимо все можливе, щоб зупинити загарбників та звести до мінімуму російські успіхи".

Водночас Буданов утримався від відповіді, чи зможуть ЗСУ утримати Часів Яр, який є перешкодою на шляху окупантів до великих промислових міст України.

Раніше Буданов заявляв, що російська армія вже відчуває удари західною зброєю і не має часу для того, щоб готувати якийсь захист.

Читайте також: В Україні неможливий ні корейський, ні молдовський, ні німецький сценарії закінчення війни, - Буданов

армія рф (18498) Буданов Кирило (521) Донецька область (9356)
Топ коментарі
+23
Армагеддон стався у 2019.
показати весь коментар
23.06.2024 21:50 Відповісти
+17
У самовара я и моя Машка
І кореш Гогі тоже рядом с ней...

показати весь коментар
23.06.2024 21:59 Відповісти
+15
армагедону не станеться, просто віддамо весь Донбас....
де фортифікації, блд. !!!!!

показати весь коментар
23.06.2024 21:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ти краще нам про андрієвську розкажи.
показати весь коментар
23.06.2024 21:39 Відповісти
армагедону не станеться, просто віддамо весь Донбас....
де фортифікації, блд. !!!!!

показати весь коментар
23.06.2024 21:47 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2024 21:48 Відповісти
Одним з учасників нападу на ветерана в Дніпрі виявився полтавський депутат від ОПЗЖ Сергій Савченко,

показати весь коментар
23.06.2024 21:50 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2024 21:51 Відповісти
пора до шефа, той вже зачекався
показати весь коментар
23.06.2024 21:57 Відповісти
скучає .....
показати весь коментар
23.06.2024 21:58 Відповісти
Займись Дроздовим,бо той вже закликає поступитися територіями ((
показати весь коментар
23.06.2024 21:44 Відповісти
Нехай він краще собою займеться ,після того як військова розвідка під його керівництвом проспала початок війни і про@бали Херсонщину і більшу частину Запоріжжя . А що до Дроздова ,то чим поступатися ,тими територіями ,що Україна і так їх не контролює (і навряд чи контролюватиме ) ,а за Крим і Лугандонію ,я взагалі мовчу ,і ви пане повертайтесь зі Швейцарії в Україну ,а не розказуйте нам патріотичні казочки .
показати весь коментар
23.06.2024 21:54 Відповісти
Якщо я повернуся,то буде менше дронів.А ви шанувальник Остапа?Прошу не пишіть тут з окопа,бо геолокацію засічуть москалі.
показати весь коментар
23.06.2024 22:01 Відповісти
А це ви так шифруєтесь під прапором Швейцарії ,а що до Остапа ,то як можна поступитись тим ,чого і так не контролюєш , а вас не влаштовує корейський варіант ,хіба Південна Корея програла війну у 1953 році .
показати весь коментар
23.06.2024 22:06 Відповісти
Не шифруюся.Миру не буде,навіть якщо поступимося.
показати весь коментар
23.06.2024 22:09 Відповісти
Корею ніхто не анексував.
показати весь коментар
23.06.2024 22:16 Відповісти
Корея була окупована Японією з 1910 по 1945 рік ,а потім була поділена на совітську і американську сфери впливу.
показати весь коментар
24.06.2024 16:11 Відповісти
Ти зовсім дурний?! У обох Кореях одна нація. А на окупованих територіях українців не буде. Яка на)(*й Корея, придурку?!
показати весь коментар
23.06.2024 23:03 Відповісти
Ну так не пи@ди ,а йди воюй ,а що до українців ,то куди вони нікуди не подінуться ,візьмуть кацапські паспорти і будуть жити собі далі , до речі ,як в Криму і Дугандонії ,головне не корчити з себе героя , і не сунути свого носа куди не потрібно.
показати весь коментар
24.06.2024 16:04 Відповісти
До речі , твій допис ніхто не підтримав ,а мій підтримали ,так що роби висновки ,чи в тебе замість мізків тєлємарафон ?
показати весь коментар
24.06.2024 16:07 Відповісти
Дроздов говорить ПРАВДУ як вона є , а це непорозуміння на посаді ГУР розповідає байки та вводить людей в ОМАНУ .
В країні просрана мобілізація , економіка летить в прірву , корупція процвітає в армії - просування зелених некваліфікованих жополизів на командні посади .

А винуватий ДРоздов - а не ці зелені блазні .

Пермир'я- це шанс на порятунок України , томущо без нього це шапіто поховає країну за рік -два .
показати весь коментар
23.06.2024 22:29 Відповісти
Чому шанс ? ТОМУ ЩО ПОТРІБНО ПРОВЕСТИ ПЕРВИБОРИ - І МИРНИМ ШЛЯХОМ ЗМІНИТИ ЦЕ БЕЗДАРНЕ ЗЛОЧИННЕ ШАПІТО ,доки воно не доконало країну
показати весь коментар
23.06.2024 22:37 Відповісти
Ви пропонуєте поступитися,як афганці.
показати весь коментар
23.06.2024 22:38 Відповісти
Думаєте ***** пропонує капітуляцію,бо він відчуває перемогу?
показати весь коментар
23.06.2024 22:43 Відповісти
Някої капітуляції не буде . ***** піде на пермиря ..

От перші докази . Депутат - єдинорос закликав до підписання пермир'я з Україною . Там дуже цікаве відео .

А якщо взяти до уваги ,Що в Московії жоден депутат не може і слова сказати проти лінії Кремля - то це ВІДКРИВАЄТЬСЯ ВІКНО ОВЕРТОНА ДЛЯ ПЕРМИР'Я

https://youtu.be/jqGsmCu1J7w
показати весь коментар
23.06.2024 22:49 Відповісти
Кофе в Мытищах?
показати весь коментар
23.06.2024 21:44 Відповісти
Ні ,краще вже одразу в Кремлі.
показати весь коментар
23.06.2024 21:55 Відповісти
Буданга, в буду!
показати весь коментар
23.06.2024 21:50 Відповісти
Армагеддон стався у 2019.
показати весь коментар
23.06.2024 21:50 Відповісти
У самовара я и моя Машка
І кореш Гогі тоже рядом с ней...

показати весь коментар
23.06.2024 21:59 Відповісти
Це чмо взагалі перетворило військову розвідку на посміховище .
показати весь коментар
23.06.2024 22:00 Відповісти
Так буде ще щонайменше місяць, і легше не стане... - або українська мова тікає від мене, або я від неї - прочитала і впала в логічний ступор
показати весь коментар
23.06.2024 21:55 Відповісти
"Стою на асфальті я в лижі взутий.Чи то лижі не їдуть, чи то... я на катамарані, а на річці трахтор" (с)
показати весь коментар
23.06.2024 22:02 Відповісти
Не было кофе в Крыму, не будет и Армагеддона...
показати весь коментар
23.06.2024 22:00 Відповісти
головне що б контрольована.
а хто що має, той те і контролює? - такий складний ребус навіть і не стукає в голову очільнику ГУР...
показати весь коментар
23.06.2024 22:01 Відповісти
як в баяні про ветеринара і корову
"- місяць з коровою буде дуже погано.
- а через місяць?
- коли за цей місяць не здохне, то далі може буде й легше."
показати весь коментар
23.06.2024 22:04 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2024 22:11 Відповісти
Сконцентрована армія вразлива до інтенсивних вогневих атак, що призводить до загибелі великої кількості солдатів. Армії повинні бути розосереджені, щоб звести до мінімуму загибель солдатів.
показати весь коментар
23.06.2024 22:09 Відповісти
7х8=?
показати весь коментар
23.06.2024 22:14 Відповісти
78.
показати весь коментар
23.06.2024 22:22 Відповісти
100% !
показати весь коментар
23.06.2024 22:37 Відповісти
= 8x7 💯
показати весь коментар
24.06.2024 22:07 Відповісти
А ще цей політоЛох , який за збігом обставин випадково займає посаду керівника ГУР , заявив наступне :

не бачить сенсу в мирних переговорах, тому що "у нас немає іншого виходу, як повернути окуповане, інакше воєнний стан триватиме вічно".

А оскільки як і яким чином повернути території Політолох не знає . В країні зелених політолохів здається - що мобресурс країни безмежний , економіка сильна як ніколи , а допомога Заходу буде збільшуватися в арифметичній прогресії . Тому це зелене непорозуміння бажає щоб воєнний стан тривав вічно .... Адже тоді українці не зможуть спитати в зеленого цирку - що за муйню вони творили ці кілька років ....
показати весь коментар
23.06.2024 22:22 Відповісти
Прогнози вже більш осмислені - а то таке гилив
показати весь коментар
23.06.2024 22:24 Відповісти
Він додав, що "ми зробимо все можливе, щоб зупинити загарбників та звести до мінімуму російські успіхи". "зелені зрадники" довели до того стану Україну ,який "зелений " буданов починає прирівнювати до армагедону.чи то складної ситуації.Нікуя не можуть вже доброго зробити в Україні "продажні зелені гниди".як хіба що ще більше здати української території і знищити ще більше захисників України...
показати весь коментар
23.06.2024 22:32 Відповісти
Якщо так говорить Буданов, то можна очікувати все що завгодно.
показати весь коментар
23.06.2024 22:51 Відповісти
На думку Будана Армагедону не сталося і коли Рашка напала 24.02, і коли їй здали Південь,АЕС,Авдіївку,Бахмут,Лисичанськ тощо,і коли не вдалося попити кави в Ялті...Цікаво,крім Ц.енз.ора ще когось цікавить думка цього оптиміста?
показати весь коментар
23.06.2024 23:12 Відповісти
Да , да , правильно . Сколько там жителей , в том Торецке , зачем он вообще нужен ?
показати весь коментар
24.06.2024 00:14 Відповісти
 
 