Буданов про наступ РФ на сході: Армагеддону не станеться, але ситуація складна

Ситуація на фронті на сході України доволі складна. Вона залишатиметься такою щонайменше місяць.

Про це заявив очільник ГУР МОУ Кирило Буданов в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer, повідомляє Цензор.НЕТ.

У Буданова поцікавилися, чи зможуть українські війська зупинити російський наступ на сході, де окупанти мають невеликі, але постійні територіальні успіхи.

"Хороша новина полягає в тому, що жодного Армагеддону не станеться. Погана новина у тому, що ситуація досить складна. Так буде ще щонайменше місяць, і легше не стане", - відповів керівник ГУР МО.

Він додав, що "ми зробимо все можливе, щоб зупинити загарбників та звести до мінімуму російські успіхи".

Водночас Буданов утримався від відповіді, чи зможуть ЗСУ утримати Часів Яр, який є перешкодою на шляху окупантів до великих промислових міст України.

Раніше Буданов заявляв, що російська армія вже відчуває удари західною зброєю і не має часу для того, щоб готувати якийсь захист.

