Буданов про наступ РФ на сході: Армагеддону не станеться, але ситуація складна
Ситуація на фронті на сході України доволі складна. Вона залишатиметься такою щонайменше місяць.
Про це заявив очільник ГУР МОУ Кирило Буданов в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer, повідомляє Цензор.НЕТ.
У Буданова поцікавилися, чи зможуть українські війська зупинити російський наступ на сході, де окупанти мають невеликі, але постійні територіальні успіхи.
"Хороша новина полягає в тому, що жодного Армагеддону не станеться. Погана новина у тому, що ситуація досить складна. Так буде ще щонайменше місяць, і легше не стане", - відповів керівник ГУР МО.
Він додав, що "ми зробимо все можливе, щоб зупинити загарбників та звести до мінімуму російські успіхи".
Водночас Буданов утримався від відповіді, чи зможуть ЗСУ утримати Часів Яр, який є перешкодою на шляху окупантів до великих промислових міст України.
Раніше Буданов заявляв, що російська армія вже відчуває удари західною зброєю і не має часу для того, щоб готувати якийсь захист.
де фортифікації, блд. !!!!!
В країні просрана мобілізація , економіка летить в прірву , корупція процвітає в армії - просування зелених некваліфікованих жополизів на командні посади .
А винуватий ДРоздов - а не ці зелені блазні .
Пермир'я- це шанс на порятунок України , томущо без нього це шапіто поховає країну за рік -два .
От перші докази . Депутат - єдинорос закликав до підписання пермир'я з Україною . Там дуже цікаве відео .
А якщо взяти до уваги ,Що в Московії жоден депутат не може і слова сказати проти лінії Кремля - то це ВІДКРИВАЄТЬСЯ ВІКНО ОВЕРТОНА ДЛЯ ПЕРМИР'Я
https://youtu.be/jqGsmCu1J7w
І кореш Гогі тоже рядом с ней...
а хто що має, той те і контролює? - такий складний ребус навіть і не стукає в голову очільнику ГУР...
"- місяць з коровою буде дуже погано.
- а через місяць?
- коли за цей місяць не здохне, то далі може буде й легше."
не бачить сенсу в мирних переговорах, тому що "у нас немає іншого виходу, як повернути окуповане, інакше воєнний стан триватиме вічно".
А оскільки як і яким чином повернути території Політолох не знає . В країні зелених політолохів здається - що мобресурс країни безмежний , економіка сильна як ніколи , а допомога Заходу буде збільшуватися в арифметичній прогресії . Тому це зелене непорозуміння бажає щоб воєнний стан тривав вічно .... Адже тоді українці не зможуть спитати в зеленого цирку - що за муйню вони творили ці кілька років ....