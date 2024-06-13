Російська армія вже відчуває удари західною зброєю і не має часу для того, щоб готувати якийсь захист, - Буданов

Українські Сили оборони уже завдають ударів західною зброєю по території Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, це в ефірі телемарафону підтвердив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

За його словами, російська армія вже відчуває ці удари, і готуватися до них вже пізно.

"Як-то кажуть, пізно пити "боржомі", – сказав Буданов.

Керівник ГУР запевнив, що удари по ворожій території обов’язково будуть мати свій ефект.

"Це точно полегшить ситуацію... Не менше, не більше", – прокоментував він.

Нагадаємо, упродовж останніх днів українські захисники вже застосовували американську зброю для ударів по території Росії після того, як Сполучені Штати Америки оголосили про дозвіл на такі дії.

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