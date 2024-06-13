Российская армия уже чувствует удары западным оружием и не имеет времени для того, чтобы готовить какую-нибудь защиту, - Буданов

Украинские Силы обороны уже наносят удары западным оружием по территории Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, это в эфире телемарафона подтвердил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

По его словам, российская армия уже чувствует эти удары, и готовиться к ним уже поздно.

"Как говорится, поздно пить "боржоми", - сказал Буданов.

Руководитель ГУР заверил, что удары по вражеской территории обязательно будут иметь свой эффект.

"Это точно облегчит ситуацию... Не меньше, не больше", - прокомментировал он.

Напомним, в последние дни украинские защитники уже применяли американское оружие для ударов по территории России после того, как Соединенные Штаты Америки объявили о разрешении на такие действия.

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