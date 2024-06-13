РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9654 посетителя онлайн
Новости Война
5 472 15

Российская армия уже чувствует удары западным оружием и не имеет времени для того, чтобы готовить какую-нибудь защиту, - Буданов

Удари по території РФ

Украинские Силы обороны уже наносят удары западным оружием по территории Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, это в эфире телемарафона подтвердил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

По его словам, российская армия уже чувствует эти удары, и готовиться к ним уже поздно.

"Как говорится, поздно пить "боржоми", - сказал Буданов.

Руководитель ГУР заверил, что удары по вражеской территории обязательно будут иметь свой эффект.

"Это точно облегчит ситуацию... Не меньше, не больше", - прокомментировал он.

Напомним, в последние дни украинские защитники уже применяли американское оружие для ударов по территории России после того, как Соединенные Штаты Америки объявили о разрешении на такие действия.

Читайте также: Разрешение бить по РФ улучшило ситуацию с обстрелами Харькова, - Терехов

Автор: 

Буданов Кирилл (456) оружие (10221) россия (95652)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Новини від відпочивальника на узбережжі Ялти.
показать весь комментарий
13.06.2024 07:08
+3
Й цього Бєзугла на місце Сирскава пхає?(ППЦ(
показать весь комментарий
13.06.2024 06:45
+3
БудЯнов не чув. "Прострочений президент - це як прострочено молоко у Сільпо чи АТБ. Треба дуже уважно вчитуватись ....... Чи в етикетку, чи в заяви ! ?" Ставку треба ставити ПРАВИЛЬНО, командир взводу. Щоб не помилитись.
показать весь комментарий
13.06.2024 06:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Й цього Бєзугла на місце Сирскава пхає?(ППЦ(
показать весь комментарий
13.06.2024 06:45 Ответить
Щоб через місяць звинуватити у совковому ... вихованні. Для безУмної бардак - це море емоцій та звинувачень всіх і вся крім самої, самої "розумної" у дЄрмаковському гаремі слуг.
показать весь комментарий
13.06.2024 06:52 Ответить
В ЗЕУБЛЮДКІВ всі однакові І Буданга , нічим не краще безмозглоі Буданга меле і рятує агентів паРаши ( Червоненко, Шевченко, ПОРТНОВА, Абдрістовіча і ще купу питорів гнойних …А БУЛЬТЕРЬЕРША еРМАКА марьянка ВІДМАЗУЄ І ********* , гавкає завжди по команді « ФАС»,» ГОЛОС»!
показать весь комментарий
13.06.2024 07:59 Ответить
Додайте до списку "заслуг" сприяння втечі Трубіцина.
показать весь комментарий
13.06.2024 08:56 Ответить
БудЯнов не чув. "Прострочений президент - це як прострочено молоко у Сільпо чи АТБ. Треба дуже уважно вчитуватись ....... Чи в етикетку, чи в заяви ! ?" Ставку треба ставити ПРАВИЛЬНО, командир взводу. Щоб не помилитись.
показать весь комментарий
13.06.2024 06:45 Ответить
Без Гогишвили комменты Буданова не принимаются. Там 2 в 1.
показать весь комментарий
13.06.2024 07:02 Ответить
Новини від відпочивальника на узбережжі Ялти.
показать весь комментарий
13.06.2024 07:08 Ответить
Коротше, є 2 варіанта як далі будуть розгортатись події.

----------------------------------------------------

МИРНИЙ ВАРІАНТ

По територіям: росія виходить з Херсонської і Запорізької областей. Крим і весь Донбас залишаються під росією.

По гарантіям безпеки: 50 країн Рамштайну дають Україні сильні гарантії безпеки, що у випадку повторного нападу росії, вони вводять свої війська в Україну і допомагать виганяти росію, а також вони матимуть право надати Україні ракети будь-якої дальності з дозволом бити по всій території росії.

Якщо путін хоче підтвердити свою готовність більше ніколи не нападати на Україну - він має це підписати.

Якщо захід дійсно хоче, щоб в Європі установився мир - він має піти на такі гарантії для України.

Україна вступає в ЄС.

путін зможе це все преподнести своїм громадянам як перемогу у війні. Він скаже, що воював за невступ України в НАТО і за "визволення" всього Донбасу і він цього добився.

Українці теж це можуть сприймати як перемогу. Вони вивзволили південь без боїв, вони отримали сильні гарантії, що росія не нападе знову, вони інтегруються в європу.

Коротше, це буде мирний розхід, нічия.

Можливо нам навіть легше буде без донбасу рухатися вперед. Там живе полуватне населення, вони будуть нас тільки тягнути на дно. З ними ми навіть Українську мову не зможемо ввести по всій Україні. Подивіться як підконтрольний Україні донбас голосував на виборах 2014 року, за опзж і бойка, і це вже коли крим і частина донбасу були окуповані росією. як він голосував в 2019. за опзж і бойка. це коли вже частина України 5 років була окупована росією! це не заставило донбасців перестати любити росію!

----------------------------------------------------

ВАРІАНТ ВІЙНИ

Як перемогти росію:
1. Знищити воєнні об'єкти на території росії.
1.1 Воєнні заводи
1.2 Воєнні склади
1.3 Кораблі
1.4 Авіацію
2. Знищити нафтові об'єкти в росії. Щоб росія не отримувала гроші на фінансування війни
2.1 Всі НПЗ
2.2 Труби на території росії, по яким нафта чи газ течуть в інші країни.
2.3 Порти, в яких заповнюються танкери + танкери тіньового флоту росії.
3. Знищити всіх окупантів в Україні.
Заходу потрібно перевести свої військові заводи на роботу 24/7. Виробити для України за рік 10 млн снарядів. І Україні попрацювати рік цими снарядами по позиціям окупантів - від них нічого не залишиться.
4. Заходу потрібно виділити гроші на роботу російської опозиції. Щоб вона з Заходу працювала на територію росії. Потрібно роззомбовувати росіян, налаштовувати їх проти війни і проти путіна. Щоб після війни вони нам не сказали «ми не винуваті, ми були зазомбовані». Потрібно щоб була в однаковому об'ємі інформація як пропутінська, так і антипутінська. І тоді вони вже не зможуть нічого сказати, у них було 2 джерела інформації і вони свідомо зробили свій вибір між правдою і фашизмом.

----------------------------------------------------

переваги мирного варіанту: ми отримуємо завершення війни тут і зараз. переваги воєнного: здобуваємо повну територіальну цілісність, хоча прийдеться за це віддати ще багато наших солдат і ще пару років війни.

Який би ви варіант вибрали?
показать весь комментарий
13.06.2024 07:10 Ответить
1-й варіант - треба ще, щоб росія такого захотіла.
2-й варіант - треба ще, щоб ЄС захотів, а потім, щоб ЄС та Україна ще спромоглась то все зробити, що математично не дуже сходиться.
показать весь комментарий
13.06.2024 07:28 Ответить
Ну ми можемо запропонувати це росії і Заходу.

Якщо росія не хоче на це йти, і Захід теж боїться нам давати гарантії, тому що боїться росії - ну то тоді тільки війна.

Але Захід має враховувати ще й те, що російсько-Українська війна може перерости в російсько-Європейську. І може краще вже зараз підписати такий договір і все закінчити?
показать весь комментарий
13.06.2024 07:55 Ответить
/підписати такий договір і все закінчити/ - або просто відкласти на потім...
показать весь комментарий
13.06.2024 09:00 Ответить
, Захисник "Азовсталі" Михайло Діанов (позивний Мішаня) описав, що відбувалося під час оборони Маріуполя Донецької області від російських окупантів у 2022 році.

"Жахливо було, тому що ми не знали, витримає завод чи не витримає. Витримав завод. Верхні частини розбито взагалі, а от, припустімо, мій бункер, де я був, "Джерело", - там навіть приблизно вони пробити не могли, хоча просто по нас зверху [бомбили]. Усім кидали. І фосфор кидали, і хімію. Хлопці забігали, блін, і водою вимивали очі й опіки були на обличчі", - сказав він.
показать весь комментарий
13.06.2024 07:42 Ответить
А нельзя ли было молча наносить удары по агрессору а не как пацан радоваться и кричать? Буданов как ребёнок и сложно поверить что этот человек занимает очень важный государственный пост..
показать весь комментарий
13.06.2024 08:03 Ответить
А про що, власне, "новина" від генерал-лейтенанта Буданова?
Про це вже тиждень триндять всі "експерти" ютуба.
показать весь комментарий
13.06.2024 08:54 Ответить
показать весь комментарий
13.06.2024 11:56 Ответить
 
 