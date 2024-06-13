Российская армия уже чувствует удары западным оружием и не имеет времени для того, чтобы готовить какую-нибудь защиту, - Буданов
Украинские Силы обороны уже наносят удары западным оружием по территории Российской Федерации.
Как информирует Цензор.НЕТ, это в эфире телемарафона подтвердил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.
По его словам, российская армия уже чувствует эти удары, и готовиться к ним уже поздно.
"Как говорится, поздно пить "боржоми", - сказал Буданов.
Руководитель ГУР заверил, что удары по вражеской территории обязательно будут иметь свой эффект.
"Это точно облегчит ситуацию... Не меньше, не больше", - прокомментировал он.
Напомним, в последние дни украинские защитники уже применяли американское оружие для ударов по территории России после того, как Соединенные Штаты Америки объявили о разрешении на такие действия.
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МИРНИЙ ВАРІАНТ
По територіям: росія виходить з Херсонської і Запорізької областей. Крим і весь Донбас залишаються під росією.
По гарантіям безпеки: 50 країн Рамштайну дають Україні сильні гарантії безпеки, що у випадку повторного нападу росії, вони вводять свої війська в Україну і допомагать виганяти росію, а також вони матимуть право надати Україні ракети будь-якої дальності з дозволом бити по всій території росії.
Якщо путін хоче підтвердити свою готовність більше ніколи не нападати на Україну - він має це підписати.
Якщо захід дійсно хоче, щоб в Європі установився мир - він має піти на такі гарантії для України.
Україна вступає в ЄС.
путін зможе це все преподнести своїм громадянам як перемогу у війні. Він скаже, що воював за невступ України в НАТО і за "визволення" всього Донбасу і він цього добився.
Українці теж це можуть сприймати як перемогу. Вони вивзволили південь без боїв, вони отримали сильні гарантії, що росія не нападе знову, вони інтегруються в європу.
Коротше, це буде мирний розхід, нічия.
Можливо нам навіть легше буде без донбасу рухатися вперед. Там живе полуватне населення, вони будуть нас тільки тягнути на дно. З ними ми навіть Українську мову не зможемо ввести по всій Україні. Подивіться як підконтрольний Україні донбас голосував на виборах 2014 року, за опзж і бойка, і це вже коли крим і частина донбасу були окуповані росією. як він голосував в 2019. за опзж і бойка. це коли вже частина України 5 років була окупована росією! це не заставило донбасців перестати любити росію!
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ВАРІАНТ ВІЙНИ
Як перемогти росію:
1. Знищити воєнні об'єкти на території росії.
1.1 Воєнні заводи
1.2 Воєнні склади
1.3 Кораблі
1.4 Авіацію
2. Знищити нафтові об'єкти в росії. Щоб росія не отримувала гроші на фінансування війни
2.1 Всі НПЗ
2.2 Труби на території росії, по яким нафта чи газ течуть в інші країни.
2.3 Порти, в яких заповнюються танкери + танкери тіньового флоту росії.
3. Знищити всіх окупантів в Україні.
Заходу потрібно перевести свої військові заводи на роботу 24/7. Виробити для України за рік 10 млн снарядів. І Україні попрацювати рік цими снарядами по позиціям окупантів - від них нічого не залишиться.
4. Заходу потрібно виділити гроші на роботу російської опозиції. Щоб вона з Заходу працювала на територію росії. Потрібно роззомбовувати росіян, налаштовувати їх проти війни і проти путіна. Щоб після війни вони нам не сказали «ми не винуваті, ми були зазомбовані». Потрібно щоб була в однаковому об'ємі інформація як пропутінська, так і антипутінська. І тоді вони вже не зможуть нічого сказати, у них було 2 джерела інформації і вони свідомо зробили свій вибір між правдою і фашизмом.
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переваги мирного варіанту: ми отримуємо завершення війни тут і зараз. переваги воєнного: здобуваємо повну територіальну цілісність, хоча прийдеться за це віддати ще багато наших солдат і ще пару років війни.
Який би ви варіант вибрали?
2-й варіант - треба ще, щоб ЄС захотів, а потім, щоб ЄС та Україна ще спромоглась то все зробити, що математично не дуже сходиться.
Якщо росія не хоче на це йти, і Захід теж боїться нам давати гарантії, тому що боїться росії - ну то тоді тільки війна.
Але Захід має враховувати ще й те, що російсько-Українська війна може перерости в російсько-Європейську. І може краще вже зараз підписати такий договір і все закінчити?
"Жахливо було, тому що ми не знали, витримає завод чи не витримає. Витримав завод. Верхні частини розбито взагалі, а от, припустімо, мій бункер, де я був, "Джерело", - там навіть приблизно вони пробити не могли, хоча просто по нас зверху [бомбили]. Усім кидали. І фосфор кидали, і хімію. Хлопці забігали, блін, і водою вимивали очі й опіки були на обличчі", - сказав він.
генерал-лейтенанта Буданова?
Про це вже тиждень триндять всі "експерти" ютуба.