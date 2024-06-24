УКР
Воїн 3 ОШБр ліквідував двох окупантів у ближньому бою на Харківщині. ВIДЕО

На Харківщині боєць 3-ї окремої штурмової бригади під час ближнього бою ліквідував двох окупантів: українському захисникові вдалося це зробити після отриманого поранення.

Про це повідомили військові 1-го механізованого батальйону 3 ОШБр у телеграмі, передає інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Бійці 3 ОШБр показали знищення 180 окупантів на Харківщині. ВIДЕО 18+

Топ коментарі
+32
Черговому українському супергерою-респект...
24.06.2024 20:00 Відповісти
+21
З двох свиней зробив два решета 😂
24.06.2024 19:59 Відповісти
+21
Так буде з усіма кацапсячими хробаками які прийшли на нашу землю!
24.06.2024 20:00 Відповісти
Слава ЗСУ !
24.06.2024 20:08 Відповісти
24.06.2024 21:50 Відповісти
".. на очах у сирського .."
24.06.2024 20:01 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам! А отой геть охлявший стефанчук, усе ніяк не переборить СЕБЕ щодо припинення перебування мацковськага паханату, від ФСБ у рясах, в Україні!
Чекає, мабуть, поки до зали ВРУ, зайдуть Захисники України для контролю за голосуванням!!

Водночас, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ; народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування (частина друга статті 5 Конституції України) (С).
Десь так….
24.06.2024 20:04 Відповісти
єто обічній водила с 3й штурмовой!))).... в шею..лихо!
24.06.2024 20:05 Відповісти
Учора на очах Головнокомандувача це трапилося, сьогодні що продовження?
24.06.2024 20:11 Відповісти
Такого дотепер не бачив!!!!! Монстр!!! Виживи Боєць!!!
24.06.2024 20:39 Відповісти
Непоганий дубль ...
24.06.2024 21:15 Відповісти
Хоч і поранений, а гопак зтанцював на хробаках. Справжній козак.
24.06.2024 21:28 Відповісти
Дякую, воїн.. без перебільшення, найкращі в світі на теперішній час..
24.06.2024 21:58 Відповісти
Війна
24.06.2024 22:13 Відповісти
Тільки так з кацапами треба. Браво воїне!
24.06.2024 22:17 Відповісти
Кацапы переврут и скажут, что их Ванька положил сто тыщ в одном бою.
24.06.2024 22:32 Відповісти
Какие-то иваны странные, без автоматов
24.06.2024 22:58 Відповісти
В павильоне Голливуда сняли , там где снимали выводку на луну
24.06.2024 23:50 Відповісти
якцапи пожаліли повні штани)
до Кабздона понесли
25.06.2024 00:09 Відповісти
Ну по ходу даний боєць ранений, якісь білі пов'язки на ньому. Синього скотча немає, хоча я сам цю ****** рідко наліплюю. Проблема в тому, що ці два підара якось дуже близько підібралися до бліндажика. Значить хтось конкретно проїбав....
25.06.2024 01:55 Відповісти
Він був поранений в руку і в ногу, але вирішив перебинтувати себе, так як розумів, що з турнікетом воювати не зможе. так що то був бинт.
Про цей епізод з цим мужнім воїном-водієм є відео в Бутусова.

Ось це відео:

https://youtu.be/pHbAFqj1I-o?si=mFCvQP7VxFXkjSsv
ВОДІЙ У ПІХОТІ: НА ОЧАХ СИРСЬКОГО ЗНИЩИВ ДВОХ ШТУРМОВИКІВ.
25.06.2024 12:59 Відповісти
Стаппоне закурив та вирішив знову задонатити на штурмовиків ЗСУ.
25.06.2024 03:41 Відповісти
Честь тебе и слава, воин в видео и твоим побратимам! Вернитесь со щитом живыми и здоровыми
25.06.2024 06:58 Відповісти
а чого в нього білі пов*язки на руці\нозі? так роблять московити!
25.06.2024 08:31 Відповісти
Він був поранений в руку і в ногу, але вирішив перебинтувати себе, так як розумів, що з турнікетом воювати не зможе. так що то був бинт.
Про цей епізод з цим мужнім воїном-водієм є відео в Бутусова.

Ось це відео:

https://youtu.be/pHbAFqj1I-o?si=mFCvQP7VxFXkjSsv
ВОДІЙ У ПІХОТІ: НА ОЧАХ СИРСЬКОГО ЗНИЩИВ ДВОХ ШТУРМОВИКІВ.
25.06.2024 12:58 Відповісти
На початку в нього прилетіла граната? Дякую Вам воїн
25.06.2024 09:12 Відповісти
я тоже обратил внимание на повязку...
25.06.2024 10:34 Відповісти
сподіваюсь білі повязки - це був фінт, щоб видати себе за свого, але... дуже стремно відео з огляду на ці білі повязки, які використовуть зазвичай оркі...
25.06.2024 10:40 Відповісти
Він був поранений в руку і в ногу, але вирішив перебинтувати себе, так як розумів, що з турнікетом воювати не зможе. так що то був бинт.
Про цей епізод з цим мужнім воїном-водієм є відео в Бутусова.

Ось це відео:

https://youtu.be/pHbAFqj1I-o?si=mFCvQP7VxFXkjSsv
ВОДІЙ У ПІХОТІ: НА ОЧАХ СИРСЬКОГО ЗНИЩИВ ДВОХ ШТУРМОВИКІВ.
25.06.2024 13:01 Відповісти
epic win. але навіть не нагородять. усі нагороди пішли лисому в одесу..
26.06.2024 00:23 Відповісти
Лайк😁
08.06.2025 17:22 Відповісти
 
 