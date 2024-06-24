Воїн 3 ОШБр ліквідував двох окупантів у ближньому бою на Харківщині. ВIДЕО

На Харківщині боєць 3-ї окремої штурмової бригади під час ближнього бою ліквідував двох окупантів: українському захисникові вдалося це зробити після отриманого поранення.

Про це повідомили військові 1-го механізованого батальйону 3 ОШБр у телеграмі, передає інформує Цензор.НЕТ.

