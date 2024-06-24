Воїн 3 ОШБр ліквідував двох окупантів у ближньому бою на Харківщині. ВIДЕО
На Харківщині боєць 3-ї окремої штурмової бригади під час ближнього бою ліквідував двох окупантів: українському захисникові вдалося це зробити після отриманого поранення.
Про це повідомили військові 1-го механізованого батальйону 3 ОШБр у телеграмі, передає інформує Цензор.НЕТ.
Чекає, мабуть, поки до зали ВРУ, зайдуть Захисники України для контролю за голосуванням!!
Водночас, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ; народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування (частина друга статті 5 Конституції України) (С).
Десь так….
до Кабздона понесли
Про цей епізод з цим мужнім воїном-водієм є відео в Бутусова.
Ось це відео:
https://youtu.be/pHbAFqj1I-o?si=mFCvQP7VxFXkjSsv
ВОДІЙ У ПІХОТІ: НА ОЧАХ СИРСЬКОГО ЗНИЩИВ ДВОХ ШТУРМОВИКІВ.
