Наши воины взяли в плен российского командира в Харьковской области. ВИДЕО
В Харьковской области бойцы ВСУ взяли в плен командира отделения одного из батальонов 11-го армейского корпуса с псевдонимом Басист. Произошло это во время ротации российских подразделений.
Об этом сообщил начальник Харьковского гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник, передает Цензор.НЕТ.
Пленный рассказал, что пошел на войну, поддавшись пропаганде и надеясь заработать деньги: ему выдали 600 тысяч рублей.
Мельник сообщил, что в плен попал не один российский захватчик, а несколько.
Ну вміють же журнашлюшки заголовки вигадувать! Що це за посада - командир у Харківський області?
О-о це великий чин. Вище нього тільки міністр оборони...
В кацапів вже батальйони з відділень складаються? На взводи та роти народу нема?
Поміняти цього жирного пса на всіх наших полонених 😡