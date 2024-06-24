Наши воины взяли в плен российского командира в Харьковской области. ВИДЕО

В Харьковской области бойцы ВСУ взяли в плен командира отделения одного из батальонов 11-го армейского корпуса с псевдонимом Басист. Произошло это во время ротации российских подразделений.

Об этом сообщил начальник Харьковского гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник, передает Цензор.НЕТ.

Пленный рассказал, что пошел на войну, поддавшись пропаганде и надеясь заработать деньги: ему выдали 600 тысяч рублей.

Мельник сообщил, что в плен попал не один российский захватчик, а несколько.

