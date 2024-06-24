РУС
20 100 23

Наши воины взяли в плен российского командира в Харьковской области. ВИДЕО

В Харьковской области бойцы ВСУ взяли в плен командира отделения одного из батальонов 11-го армейского корпуса с псевдонимом Басист. Произошло это во время ротации российских подразделений.

Об этом сообщил начальник Харьковского гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник, передает Цензор.НЕТ.

Пленный рассказал, что пошел на войну, поддавшись пропаганде и надеясь заработать деньги: ему выдали 600 тысяч рублей.

Мельник сообщил, что в плен попал не один российский захватчик, а несколько.

Топ комментарии
+23
Командир відділення?!!
О-о це великий чин. Вище нього тільки міністр оборони...
24.06.2024 21:47 Ответить
+14
Генерал-лейтенанта сняли, сержанта взяли в плен. Две новости из раздела война. Мощно.
24.06.2024 21:46 Ответить
+13
"...російського командира у Харківській області" Джерело:

Ну вміють же журнашлюшки заголовки вигадувать! Що це за посада - командир у Харківський області?
24.06.2024 21:42 Ответить
Не завжди є повний набір у структурі. Там, де я служив (1983-85, ВСУ), полк містив роти (десь близько 8), а поділу на батальйони не було.
показать весь комментарий
Ану покажи тут фото як ти кацапського генерала у полон брав , чого ото вони тут якогось сержанта задрипаного показують ((
24.06.2024 22:31 Ответить
Брехунам і вбивцям із кацапіі довіри немає і бути не може !!

Поміняти цього жирного пса на всіх наших полонених 😡
24.06.2024 21:48 Ответить
Капрала полонили
24.06.2024 21:50 Ответить
Это как в бородатом анекдоте про "командира корпуса".
24.06.2024 21:54 Ответить
Танкового...
24.06.2024 21:57 Ответить
Нагадайте анекдота, якщо Ваша ласка
24.06.2024 22:35 Ответить
Лопату в руки - та нехай закопує своїх смердючих співвітчизняних небіжчиків, яких на українській землі нині хоч гаттю гати.
24.06.2024 21:57 Ответить
Я правильно розумію, що відділення це десь десять осіб, а командир відділення - це молодший сержант? Ну офігенний командир!!!
24.06.2024 22:06 Ответить
Даже не хочется слушать ету лживую мразь. Запрячь его и остальных пленных рашистов в борону и пускай таскают по полям и посадкам и разминируют чтобы наши трактористы не подрывались
24.06.2024 22:08 Ответить
Це ж Генерал-майор
24.06.2024 23:57 Ответить
А пафоса, как будто автобус хенералов))
25.06.2024 01:12 Ответить
Нафіг таке велике пузо годувати та ще й лікувати?
25.06.2024 01:22 Ответить
Відділення - це приблизно 10 бійців, командир відділення - сержант. Теж непогано, на когось із наших обміняють.
25.06.2024 01:26 Ответить
Ні про що.
25.06.2024 02:56 Ответить
 
 