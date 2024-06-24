Бойцы 38 ОБрМП дроном-камикадзе уничтожили здание, где прятался оккупант. ВИДЕО
Воины 38-й отдельной бригады морской пехоты уничтожили здание, где прятался оккупант.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Оперативный ВСУ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А воно, он, як неловко у нього вийшло!
Фарш… і без ордера…
Слава Захисникам України та їх Родинам!