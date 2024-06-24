РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9486 посетителей онлайн
Новости Видео Война
4 159 4

Бойцы 38 ОБрМП дроном-камикадзе уничтожили здание, где прятался оккупант. ВИДЕО

Воины 38-й отдельной бригады морской пехоты уничтожили здание, где прятался оккупант.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

Также смотрите: Наши воины взяли в плен российского командира в Харьковской области. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3983) 38 отдельная бригада морской пехоты (34)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рашист з московії, вдерся до України за ордером…
А воно, он, як неловко у нього вийшло!
Фарш… і без ордера…
Слава Захисникам України та їх Родинам!
показать весь комментарий
24.06.2024 23:42 Ответить
А що воно без штанів там лазило? Обісрані «портки» де загубив?
показать весь комментарий
25.06.2024 03:15 Ответить
К Махмуду на свиданку крался...
показать весь комментарий
25.06.2024 13:35 Ответить
Що це було? Таке халтурне відео я перший раз бачу. Виставити оби що. Дешевка!
показать весь комментарий
25.06.2024 08:42 Ответить
 
 