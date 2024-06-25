Пограничники атакуют позиции оккупантов на Сумском направлении. ВИДЕО
Пограничники бьют по позициям оккупантов на Сумском направлении. Как только враг начал убегать - наши защитники догнали оккупантов FPV-дронами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Госпогранслужбу.
ДРГ за звичай працюють в ночі , а це щось інше , як на мене.
Виходить ми не контролюємо якусь частину границі
Зараз їх відтиснили, а далі ХЗ. Бо вони тримали обоасть і за Кучмана, і за Юща і за Лєгєтімного, і за Пороха, і за Зєлі...
нехай не лізуть до нас 😡