РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8511 посетитель онлайн
Новости Видео Война
7 103 8

Пограничники атакуют позиции оккупантов на Сумском направлении. ВИДЕО

Пограничники бьют по позициям оккупантов на Сумском направлении. Как только враг начал убегать - наши защитники догнали оккупантов FPV-дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Госпогранслужбу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 38 ОБрМП дроном-камикадзе уничтожили здание, где прятался оккупант. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6776) Сумская область (3602) уничтожение (7737)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
файно!
показать весь комментарий
25.06.2024 00:06 Ответить
В Сумський області є позиції окупантів ?
показать весь комментарий
25.06.2024 00:06 Ответить
Есть "серая зона", населенные пункты на самой границе, где жители эвакуированы и там спокойной ходят ДРГ...
показать весь комментарий
25.06.2024 00:11 Ответить
Я бачу блиндажи з маскувальними сітками , та автівку , та сонячний день .
ДРГ за звичай працюють в ночі , а це щось інше , як на мене.
Виходить ми не контролюємо якусь частину границі
показать весь комментарий
25.06.2024 00:17 Ответить
Кстати, это может быть даже на территории РФ позиции, там некоторые НП чуть ли не посередине границей поделены. Но называется официально - "Сумское направление".
показать весь комментарий
25.06.2024 00:22 Ответить
Були. Андрюша Деркач із своїм татком - старим КГБешником окупували були всю Сумську область.
Зараз їх відтиснили, а далі ХЗ. Бо вони тримали обоасть і за Кучмана, і за Юща і за Лєгєтімного, і за Пороха, і за Зєлі...
показать весь комментарий
25.06.2024 09:13 Ответить
Вбивати кацапів - це круто і благородно ,
нехай не лізуть до нас 😡
показать весь комментарий
25.06.2024 00:47 Ответить
сумський?! напрямок?! шось новеньке...
показать весь комментарий
25.06.2024 20:29 Ответить
 
 