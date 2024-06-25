Пограничники атакуют позиции оккупантов на Сумском направлении. ВИДЕО

Пограничники бьют по позициям оккупантов на Сумском направлении. Как только враг начал убегать - наши защитники догнали оккупантов FPV-дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Госпогранслужбу.

