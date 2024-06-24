РУС
11 громад Сумщины подверглись обстрелам в течение дня. Зафиксировано 108 взрывов

Російські обстріли Сумщини 24 червня

В течение 24 июня россияне совершили 33 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 108 взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОГА.

В частности, обстрелам подверглись:

  • Шалигинская громада: враг бил из минометов (5 взрывов).
  • Середино-Будская громада: осуществлены удары FPV дронами (6 взрывов), обстрелы из минометов (6 взрывов) и артиллерии (6 взрывов).
  • Юнаковская громада: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва) и двумя FPV дронами (2 взрыва).
  • Великописаревская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (12 взрывов), артиллерии (8 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).
  • Зноб-Новгородская громада: 8 мин сбросили россияне на территории громады.

  • Краснопольская громада: осуществлены минометные обстрелы (10 взрывов).
  • Хотинская громада: был обстрел из танка (2 взрыва).
  • Ворожбянская громада: зафиксирован удар FPV дронами (3 взрыва).
  • Эсманская громада: 26 мин сбросили россияне на территорию громады.
  • Белопольская громада: враг бил из артиллерии (3 взрыва) и минометов (3 взрыва).
  • Новослободская громада: осуществлен минометный обстрел (4 взрыва).

