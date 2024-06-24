11 громад Сумщины подверглись обстрелам в течение дня. Зафиксировано 108 взрывов
В течение 24 июня россияне совершили 33 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 108 взрывов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОГА.
В частности, обстрелам подверглись:
- Шалигинская громада: враг бил из минометов (5 взрывов).
- Середино-Будская громада: осуществлены удары FPV дронами (6 взрывов), обстрелы из минометов (6 взрывов) и артиллерии (6 взрывов).
- Юнаковская громада: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва) и двумя FPV дронами (2 взрыва).
- Великописаревская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (12 взрывов), артиллерии (8 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).
- Зноб-Новгородская громада: 8 мин сбросили россияне на территории громады.
- Краснопольская громада: осуществлены минометные обстрелы (10 взрывов).
- Хотинская громада: был обстрел из танка (2 взрыва).
- Ворожбянская громада: зафиксирован удар FPV дронами (3 взрыва).
- Эсманская громада: 26 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Белопольская громада: враг бил из артиллерии (3 взрыва) и минометов (3 взрыва).
- Новослободская громада: осуществлен минометный обстрел (4 взрыва).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль