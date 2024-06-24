Рашисты ударили по Покровску: 5 погибших, более 40 раненых, среди них 4 ребенка (обновлено). ФОТО

Днем 24 июня 2024 года войска РФ ударили по Покровску Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Жертвы вражеского удара

"По меньшей мере 4 человека погибли и 34 ранены - таковы предварительные последствия удара по Покровску по состоянию на 14:15", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, среди раненых - двое детей 12 и 13 лет. Они находятся в среднем и тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают полиция, спасатели, представители местной власти. Раненые получают всю необходимую медицинскую помощь.

Россияне выпустили по городу две ракеты Искандер-М: разрушили 1 частный дом и повредили 16.

"Это - один из крупнейших вражеских ударов по гражданским за последнее время. Его окончательные последствия еще предстоит установить", - добавляет Филашкин.







Как впоследствии уточнили в Офисе генпрокурора, по данным следствия, 24 июня 2024 года, в 12:00, армия государства-агрессора совершила ракетный обстрел г. Покровска.

Через полчаса враг нанес по прифронтовому городу повторный удар. Предварительно, российские оккупанты использовали ракеты "Искандер-М".





Обновленная информация

Впоследствии в 18:07 глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что в результате обстрела пострадали 46 гражданских лиц: 5 погибли и 41 ранены. Среди раненых - 4 ребенка: мальчик 12 лет, девочки 9, 11 и 13 лет.

Раненые доставлены в клиническую больницу интенсивного лечения в Покровске.



