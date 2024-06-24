РУС
7 774 24

Рашисты ударили по Покровску: 5 погибших, более 40 раненых, среди них 4 ребенка (обновлено). ФОТО

Днем 24 июня 2024 года войска РФ ударили по Покровску Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Жертвы вражеского удара

"По меньшей мере 4 человека погибли и 34 ранены - таковы предварительные последствия удара по Покровску по состоянию на 14:15", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, среди раненых - двое детей 12 и 13 лет. Они находятся в среднем и тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают полиция, спасатели, представители местной власти. Раненые получают всю необходимую медицинскую помощь.

Россияне выпустили по городу две ракеты Искандер-М: разрушили 1 частный дом и повредили 16.

"Это - один из крупнейших вражеских ударов по гражданским за последнее время. Его окончательные последствия еще предстоит установить", - добавляет Филашкин.

Наслідки обстрілу Покровська
Наслідки обстрілу Покровська
Наслідки обстрілу Покровська

Как впоследствии уточнили в Офисе генпрокурора, по данным следствия, 24 июня 2024 года, в 12:00, армия государства-агрессора совершила ракетный обстрел г. Покровска.

Через полчаса враг нанес по прифронтовому городу повторный удар. Предварительно, российские оккупанты использовали ракеты "Искандер-М".

Наслідки обстрілу Покровська
Наслідки обстрілу Покровська

Обновленная информация

Впоследствии в 18:07 глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что в результате обстрела пострадали 46 гражданских лиц: 5 погибли и 41 ранены. Среди раненых - 4 ребенка: мальчик 12 лет, девочки 9, 11 и 13 лет.

Раненые доставлены в клиническую больницу интенсивного лечения в Покровске.

Наслідки обстрілу Покровська
Наслідки обстрілу Покровська

+5
Просили ж, ДІТЕЙ вивезти, у більш безпечне від прутіна-убивці, місце…
Акакакаяразніца… Зробимо, їх ще…
Наслідки голосування!
24.06.2024 14:26 Ответить
+4
ви ж читали новину, що більше 100 тисяч впо повернулись на окуповані території, бо нема ні житла доступного ні роботи, а гуманітарку розкрадають чиновники?
24.06.2024 15:14 Ответить
+3
А ты Одессу хоть примерно , на карте видел ?
24.06.2024 18:59 Ответить
24.06.2024 14:26 Ответить
Покровськ - зараз обласний центр Донецької області.
24.06.2024 15:32 Ответить
Взагалі то Краматорськ з 2014.
24.06.2024 20:13 Ответить
Царство Небесне загиблим. Помста не забариться.
24.06.2024 14:26 Ответить
Какая помста .Атакамсами что ли по Белгороду или Ростову мечтатель
24.06.2024 14:35 Ответить
Якщо якісь черкеси знов накрошать люду в Дагестані - вважатиму це помстою.
24.06.2024 15:18 Ответить
Це просто капєц якийсь. Не можу зрозуміти, як можна жити в сірій чи червоній зоні, ще й разом з дітьми?

Доповідаю усім. Ругався, матюкався, кричав та навіть показував зброю (не наводив, звичайно). З волонтерами багатодитинна сім'я поїхала кудись в Харківську область. А ось 70-ти цивільного річного чоловіка в Ставках розірвало так, що довго збирали. Жінка його ціла, уся в крові, трохи контужена, кричить. І ми тут... збираємо клаптики..

============

Ви там ніколи не будете. Ви цього не знаєте.
24.06.2024 14:36 Ответить
Ви їм гроші пропонували, щоб вони хоча б на перший місяць житло собі знайшли?
24.06.2024 15:03 Ответить
Можете мені зараз не вірити, але так.
24.06.2024 15:11 Ответить
ви ж читали новину, що більше 100 тисяч впо повернулись на окуповані території, бо нема ні житла доступного ні роботи, а гуманітарку розкрадають чиновники?
24.06.2024 15:14 Ответить
Куда ехать?как жить?всем пофиг на это.Только как бараны орут:"уехал за нраницу,ну и сиди там и не вякай"
24.06.2024 19:14 Ответить
Покровськ -тилове місто.
24.06.2024 15:33 Ответить
А зермаки дерібанять бюджет.
24.06.2024 15:11 Ответить
Що скаже на це штопаний телеграф? Рожевих поні це не засмучує? Чи шкода лише кацапів?
24.06.2024 17:53 Ответить
А ты Одессу хоть примерно , на карте видел ?
24.06.2024 18:59 Ответить
На какой улице живёшь,валет? я подъеду
24.06.2024 19:15 Ответить
Модер, кацапом тхне гаси його!!
24.06.2024 19:18 Ответить
А почему под флагом Англии? Не КНДР?
24.06.2024 19:21 Ответить
Выродки рашистские. И почему то западная пресса не пишет про теракты которые рашисты творят каждый день в Украине. Зато все кричат про теракт в севастополе или Дербенте. Хотя рашисты сами в етих терактах виноваты
24.06.2024 19:03 Ответить
Кацапи дрьобані , бумеранг така штука , що не забариться -
здохнете всі , смердючі орки 👹
24.06.2024 19:26 Ответить
 
 