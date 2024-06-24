Рашисти вдарили по Покровську: 5 загиблих, понад 40 поранених, серед них 4 дитини (оновлено)
Вдень 24 червня 2024 року війська РФ ударили по Покровську Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Жертви ворожого удару
"Щонайменше 4 людини загинули і 34 поранені - такі попередні наслідки удару по Покровську станом на 14:15", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, серед поранених - двоє дітей 12 і 13 років. Вони перебувають у середньому і тяжкому стані.
На місці події працюють поліція, рятувальники, представники місцевої влади. Поранені отримують всю необхідну медичну допомогу.
Росіяни випустили по місту дві ракети Іскандер-М - зруйнували 1 приватний будинок і пошкодили 16.
"Це - один із найбільших ворожих ударів по цивільни[ за останній час. Його остаточні наслідки ще належить встановити", - додає Філашкін.
Як згодом уточнили в Офісі генпрокурора, за даними слідства, 24 червня 2024 року, о 12:00, армія держави-агресора здійснила ракетний обстріл м. Покровська.
Через півгодини ворог завдав по прифронтовому місту повторного удару. Попередньо, російські окупанти використали ракети "Іскандер-М".
Оновлена інформація
Згодом о 18:07 голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що в результаті обстрілу постраждало всього 46 цивільних: 5 загинуло і 41 поранено. Серед поранених 4 дитини: хлопчик 12 років, дівчата 9, 11 та 13 років.
Поранені доставлені до клінічної лікарні інтенсивного лікування у Покровську.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Акакакаяразніца… Зробимо, їх ще…
Наслідки голосування!
Доповідаю усім. Ругався, матюкався, кричав та навіть показував зброю (не наводив, звичайно). З волонтерами багатодитинна сім'я поїхала кудись в Харківську область. А ось 70-ти цивільного річного чоловіка в Ставках розірвало так, що довго збирали. Жінка його ціла, уся в крові, трохи контужена, кричить. І ми тут... збираємо клаптики..
============
Ви там ніколи не будете. Ви цього не знаєте.
здохнете всі , смердючі орки 👹