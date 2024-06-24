УКР
Рашисти вдарили по Покровську: 5 загиблих, понад 40 поранених, серед них 4 дитини (оновлено)

Вдень 24 червня 2024 року війська РФ ударили по Покровську Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Жертви ворожого удару

"Щонайменше 4 людини загинули і 34 поранені - такі попередні наслідки удару по Покровську станом на 14:15", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, серед поранених - двоє дітей 12 і 13 років. Вони перебувають у середньому і тяжкому стані.

На місці події працюють поліція, рятувальники, представники місцевої влади. Поранені отримують всю необхідну медичну допомогу.

Росіяни випустили по місту дві ракети Іскандер-М - зруйнували 1 приватний будинок і пошкодили 16.

"Це - один із найбільших ворожих ударів по цивільни[ за останній час. Його остаточні наслідки ще належить встановити", - додає Філашкін.

Наслідки обстрілу Покровська
Як згодом уточнили в Офісі генпрокурора, за даними слідства, 24 червня 2024 року, о 12:00, армія держави-агресора здійснила ракетний обстріл м. Покровська.

Через півгодини ворог завдав по прифронтовому місту повторного удару. Попередньо, російські окупанти використали ракети "Іскандер-М".

Оновлена інформація

Згодом о 18:07 голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що  в результаті обстрілу постраждало всього 46 цивільних: 5 загинуло і 41 поранено. Серед поранених 4 дитини: хлопчик 12 років, дівчата 9, 11 та 13 років.

Поранені доставлені до клінічної лікарні інтенсивного лікування у Покровську.

