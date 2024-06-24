УКР
11 громад Сумщини зазнали обстрілів протягом дня. Зафіксовано 108 вибухів

Російські обстріли Сумщини 24 червня

Протягом 24 червня росіяни здійснили 33 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 108 вибухів.

Зокрема, обстрілів зазнали:

  • Шалигинська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів).
  • Середино-Будська громада: здійснено удари FPV дронами (6 вибухів), обстріли з мінометів (6 вибухів) та артилерії (6 вибухів).
  • Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи) та двома FPV дронами (2 вибухи).
  • Великописарівська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (12 вибухів), артилерії (8 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).
  • Зноб-Новгородська громада: 8 мін скинули росіяни на території громади.

  • Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (10 вибухів).
  • Хотінська громада: був обстріл з танку (2 вибухи).
  • Ворожбянська громада: зафіксовано удар FPV дронами (3 вибухи).
  • Есманьська громада: 26 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Білопільська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи) та мінометів (3 вибухи).
  • Новослобідська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).

