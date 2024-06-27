Ночью и утром россияне дважды обстреляли приграничье Сумщины
Российские войска ночью и утром 27 июня дважды обстреляли приграничные громады Сумской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.
Зафиксировано 5 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская и Белопольская громады.
Отмечается, что по Хотинской громаде враг ударил из минометов, зафиксировано 2 взрыва.
Из минометов россияне обстреляли территорию Белопольской громады.
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