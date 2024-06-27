РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12239 посетителей онлайн
Новости
322 0

Ночью и утром россияне дважды обстреляли приграничье Сумщины

донеччина,обстріл

Российские войска ночью и утром 27 июня дважды обстреляли приграничные громады Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.

Зафиксировано 5 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская и Белопольская громады.

Отмечается, что по Хотинской громаде враг ударил из минометов, зафиксировано 2 взрыва.

Из минометов россияне обстреляли территорию Белопольской громады.

Также читайте: Россияне атаковали 8 громад Сумщины: вследствие минометных обстрелов ранен мужчина

Автор: 

обстрел (27652) Сумская область (3254)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 