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Последствия вражеских обстрелов Сумщины: повреждены частные дома, детсад, элеватор и газопровод. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали 26 населенных пунктов Сумской области. Всего зафиксирован 131 удар.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумщины.

Так, в результате обстрелов врага повреждены элеватор, гараж, помещение агрофирмы, три частных дома, многоэтажный дом, детский сад, торговый центр, забор, два легковых автомобиля и микроавтобус, оборудование одного из предприятий, башня мобильной связи и распределительный газопровод.

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Наслідки ворожих обстрілів Сумщини:
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини:
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини:
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини:
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини:
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини:
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини:
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини:

Автор: 

обстрел (27672) Сумская область (3262)


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